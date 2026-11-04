  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 06/11/2026 14:10

Nghiên cứu bốn mô hình phát triển kinh tế giàu bản sắc

HNN.VN - Kinh tế đêm Hoàng thành, ven sông, Phố Tây và khu vực sinh viên là bốn mô hình được đề xuất nghiên cứu, hướng đến khai thác tiềm năng văn hóa, di sản, du lịch và dịch vụ, mở rộng không gian phát triển kinh tế của TP. Huế.

Phố đêm “sợ” tiếng ồnKhai thác hiệu quả giá trị di sản, phát triển công nghiệp văn hóaĐịnh hướng không gian phố đêm mới ven sông Như ÝPhát triển kinh tế đêm gắn với văn hóa, di sản

 Các đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. 

Sáng 6/11, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế tổ chức hội thảo “Nghiên cứu các mô hình, giải pháp góp phần phát triển kinh tế đêm thành phố Huế”.

Hội thảo tập trung trao đổi về tiềm năng, định hướng và giải pháp tổ chức các hoạt động kinh tế đêm, trên cơ sở khai thác hiệu quả nguồn lực văn hóa, di sản, cảnh quan và dịch vụ của thành phố.

Theo nội dung Đề án “Nghiên cứu các mô hình, giải pháp góp phần phát triển kinh tế đêm thành phố Huế”, bốn mô hình kinh tế đêm được đề xuất không hoạt động riêng lẻ mà có sự kết nối, bổ trợ, hình thành các không gian trải nghiệm với những đặc trưng riêng. Bốn mô hình được đề xuất nghiên cứu, xem xét thí điểm và đánh giá trong giai đoạn 2025 - 2027, làm cơ sở định hướng phát triển kinh tế đêm của thành phố đến năm 2030.

Cụ thể, mô hình kinh tế đêm Hoàng thành lấy không gian Hoàng thành và văn hóa cung đình làm nền tảng, hướng đến các sản phẩm trải nghiệm di sản, nghệ thuật truyền thống, ẩm thực cung đình, thủ công và công nghiệp văn hóa.

Mô hình kinh tế đêm ven sông lấy sông Hương làm trục cảnh quan trung tâm, kết nối với các không gian ven sông Đông Ba, Như Ý, An Cựu và Ngự Hà. Định hướng đặt ra là khai thác lợi thế cảnh quan sông nước, kết hợp các hoạt động văn hóa, du lịch và dịch vụ ban đêm.

Tại khu vực Phố Tây, mô hình tập trung vào ba tuyến Phạm Ngũ Lão - Chu Văn An - Võ Thị Sáu, với định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ hiện có, đa dạng hóa sản phẩm ẩm thực, nghệ thuật đường phố, giải trí và trải nghiệm văn hóa Huế.

Trong khi đó, mô hình kinh tế đêm sinh viên dự kiến triển khai tại khu vực Hồ Đắc Di, kết nối với không gian Trường Bia và các cơ sở giáo dục đại học. Không gian này hướng đến phục vụ nhu cầu của sinh viên, thanh niên, gắn các hoạt động dịch vụ với giao lưu văn hóa, nghệ thuật, sáng tạo và khởi nghiệp.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng nghe các tham luận về tổng quan kinh tế đêm TP. Huế và từng mô hình Hoàng thành, ven sông, Phố Tây, kinh tế đêm sinh viên. Các ý kiến tập trung phân tích tiềm năng, tính khả thi, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình và nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt động kinh tế đêm.

Tin, ảnh: Phương Thảo
 Từ khóa:
Kinh tế đêmhội thảokinh tếgiá trị
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Việt Nam là một điển hình về bảo tồn và phát huy giá trị của các công viên địa chất toàn cầu

Ngày 3/11, tại Trụ sở UNESCO ở Paris (Pháp), Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO đã bỏ phiếu gia hạn danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO cho Cao nguyên đá Đồng Văn thêm 4 năm. Nhân dịp này, lãnh đạo và chuyên gia UNESCO ghi nhận những nỗ lực nổi bật của Việt Nam trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của các Công viên địa chất toàn cầu được UNESCO công nhận.

Việt Nam là một điển hình về bảo tồn và phát huy giá trị của các công viên địa chất toàn cầu
Kỳ họp chuyên đề lần thứ Tư, HĐND TP. Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031:
Đưa nghị quyết vào cuộc sống, gắn với trách nhiệm thực hiện

Sáng 4/11, HĐND TP. Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ Tư, xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng. Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 17 nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành và phát triển trong giai đoạn mới.

Đưa nghị quyết vào cuộc sống, gắn với trách nhiệm thực hiện
Đưa giá trị văn hóa thành động lực tăng trưởng

Mục tiêu tăng trưởng 2 con số đòi hỏi phải khơi thông mọi nguồn lực, trước hết là nguồn lực nội sinh. Tại Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu xác lập văn hóa là trụ cột của phát triển, động lực tăng trưởng mới; phát triển công nghiệp văn hóa và đo lường được đóng góp của từng ngành, địa phương.

Đưa giá trị văn hóa thành động lực tăng trưởng
Cầu nối nâng tầm giá trị sản phẩm

Để tạo ra nhiều sản phẩm với chất lượng đồng đều, mẫu mã phù hợp và đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, nông dân không thể đơn độc trên đồng ruộng. Do đó, các hợp tác xã (HTX) giữ vai trò là mắt xích quan trọng, cầu nối vững chắc để đưa các nông hộ riêng lẻ vào chuỗi giá trị nông nghiệp hàng hóa.

Cầu nối nâng tầm giá trị sản phẩm
Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI:
Không đánh đổi di sản lấy tăng trưởng

Các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, khơi thông nguồn lực, hoàn thiện thể chế và tăng cường liên kết vùng, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đáng chú ý là đề nghị bổ sung nhiệm vụ phát triển đô thị di sản vào Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, không đánh đổi di sản lấy tăng trưởng, bảo tồn phải gắn với sinh kế và chất lượng sống của người dân.

Không đánh đổi di sản lấy tăng trưởng

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top