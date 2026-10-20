Tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực phát triển

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh kết luận phiên họp.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh chủ trì phiên họp, với sự tham dự của các Phó Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Nhiều lĩnh vực duy trì đà tăng trưởng

Theo báo cáo tại phiên họp, trong 10 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực, nhất là ở lĩnh vực du lịch, thương mại, dịch vụ và công nghiệp.

Du lịch ước đón 6,9 triệu lượt khách, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 2,06 triệu lượt, tăng 35%. Doanh thu du lịch ước đạt 16.600 tỷ đồng, tăng 55%.

Hoạt động thương mại, xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 64.407 tỷ đồng, tăng 19,4%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 1.458,4 triệu USD, tăng 18,8%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,3%, riêng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17,6%.

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 31.997 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, thành phố cấp mới 49 dự án với tổng vốn đăng ký 25.179 tỷ đồng, trong đó có 6 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký 158,9 triệu USD. Thành phố cũng điều chỉnh tăng vốn cho 11 dự án, với số vốn tăng thêm 2.364 tỷ đồng.

Đến nay, thành phố giải ngân 3.293,716 tỷ đồng trong tổng số 6.256,967 tỷ đồng vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 52,6% kế hoạch. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 13.350 tỷ đồng, bằng 83,4% dự toán, đạt 75,9% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 13,1% so với cùng kỳ.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh phát biểu tại phiên họp.

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội, thành phố tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch; hoàn thành sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường mầm non và phổ thông công lập. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số lĩnh vực vẫn gặp khó khăn, đòi hỏi thành phố tập trung xử lý trong thời gian còn lại của năm. Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận về tiến độ lập và triển khai quy hoạch, nguồn cung vật liệu xây dựng, quản lý khai thác khoáng sản, ứng phó hạn hán, tháo gỡ khó khăn cho các dự án chậm tiến độ và xử lý trụ sở công dôi dư. Các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy cũng được đặt ra.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh đánh giá, sản xuất công nghiệp và dịch vụ có những tín hiệu tích cực, song lĩnh vực xây dựng và một số ngành, lĩnh vực khác vẫn gặp khó khăn. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương cần rà soát công việc, xác định rõ những nhiệm vụ chậm tiến độ, tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng trong hai tháng cuối năm.

Về công tác quy hoạch, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu rà soát các đồ án chậm triển khai, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng đơn vị để có hướng xử lý. Đối với đầu tư công, các ban quản lý dự án sớm ổn định tổ chức, tiếp nhận và điều phối công việc, không để ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn. Những khó khăn thuộc thẩm quyền thành phố phải được kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp xử lý, nhất là các vấn đề liên quan đến nguồn cung vật liệu xây dựng và thủ tục cấp phép khai thác mỏ.

Liên quan đến các mỏ khoáng sản đã có chủ trương nhưng chậm triển khai, đồng chí Lê Trí Thanh đề nghị cần xác định rõ nguyên nhân, tập trung tháo gỡ thủ tục để sớm đưa vào khai thác theo quy định. Thành phố cũng yêu cầu công bố kịp thời chỉ số giá xây dựng, đẩy nhanh công tác thanh toán, điều chuyển vốn phù hợp với tiến độ thực hiện dự án; xử lý dứt điểm nguồn vốn năm 2025 được kéo dài sang năm 2026.

Cùng với giải ngân đầu tư công, công tác thu ngân sách cần được tập trung thực hiện, nhất là khai thác nguồn thu từ tiền sử dụng đất và tháo gỡ khó khăn trong quá trình đấu giá quyền sử dụng đất; tăng cường quản lý nhà thầu, có biện pháp xử lý các đơn vị yếu kém, chậm tiến độ; xây dựng cơ sở dữ liệu để theo dõi, đánh giá năng lực nhà thầu, phục vụ công tác lựa chọn và quản lý dự án.

Lãnh đạo thành phố khảo sát các điểm di tích có thể phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cũng yêu cầu các sở, ngành quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho những dự án nhà ở, khu đô thị, khu du lịch quy mô lớn; rút ngắn thời gian xử lý thủ tục đối với các dự án đầu tư mới, nhất là công trình hạ tầng trọng điểm. Việc xử lý tài sản công dôi dư, triển khai các dự án nhà ở xã hội và công trình trọng điểm cần được đẩy nhanh, tránh để vướng mắc kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

“Đối với cộng đồng doanh nghiệp, các đơn vị liên quan cần tạo điều kiện thuận lợi để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, hạn chế tình trạng ngừng hoạt động, giải thể. Các ngành chức năng phải theo dõi sát diễn biến thị trường, kiểm soát giá cả, bảo đảm nguồn cung hàng hóa dịp cuối năm, đồng thời triển khai các giải pháp kích cầu tiêu dùng”, đồng chí Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh, trong lĩnh vực du lịch, cần phát triển thêm sản phẩm mới, khai thác hiệu quả các hoạt động tại di tích, tổ chức sự kiện phù hợp để thu hút khách trong những tháng cuối năm. Đây là thời điểm cần tận dụng nhu cầu du lịch, mua sắm và tiêu dùng để thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ, đóng góp vào tăng trưởng chung của thành phố.

Đồng chí Lê Trí Thanh cũng lưu ý việc ổn định trường lớp, bảo đảm an toàn bữa ăn học đường; xử lý nghiêm các trường hợp đưa nguyên liệu, thực phẩm không bảo đảm chất lượng vào trường học. Ngành y tế tiếp tục bảo đảm công tác khám, chữa bệnh, rà soát cơ chế đưa bác sĩ về trạm y tế, nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở và đẩy nhanh công tác khám sàng lọc sức khỏe theo yêu cầu của Chính phủ.