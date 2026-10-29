Lắng nghe doanh nghiệp, thúc đẩy hành động

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Hiếu

Chiều 30/10, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh chủ trì buổi làm việc với các hội, hiệp hội doanh nghiệp nhằm lắng nghe khó khăn, kiến nghị và tìm giải pháp hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nhiều kiến nghị, đề xuất từ doanh nghiệp

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Mỹ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố cho biết, phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn còn hạn chế về nguồn lực, trong khi yêu cầu đổi mới quản trị, nâng cao năng suất, chuyển đổi số và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển xanh ngày càng cao.

Theo ông Mỹ, doanh nghiệp cần môi trường kinh doanh minh bạch, thủ tục thuận lợi, thông tin chính sách dễ tiếp cận. Những kiến nghị phát sinh trong thực tế phải được tiếp nhận, phản hồi rõ ràng, đúng thẩm quyền. Hiệp hội xác định vai trò cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp, phản ánh những vấn đề từ thực tiễn, đồng thời hỗ trợ hội viên nâng cao năng lực quản trị, tuân thủ pháp luật và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Các doanh nghiệp kiến nghị thành phố cải thiện cơ chế tiếp nhận, phân loại và xử lý phản ánh; xác định rõ cơ quan phụ trách, thời hạn phản hồi và tình trạng giải quyết từng kiến nghị. Với những nội dung vượt thẩm quyền, doanh nghiệp cần được hướng dẫn đến đúng cơ quan có trách nhiệm.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đề xuất khảo sát định kỳ mức độ hài lòng đối với chất lượng điều hành và phục vụ của chính quyền. Nội dung khảo sát tập trung vào khả năng tiếp cận thông tin, giải quyết thủ tục hành chính, trách nhiệm phục vụ, xử lý kiến nghị và tiếp cận chính sách hỗ trợ. Kết quả sẽ là cơ sở để nhận diện những vấn đề cần cải thiện.

Doanh nghiệp cũng đề nghị tăng cường đào tạo về quản trị, tài chính, thuế, pháp luật kinh doanh, chuyển đổi số và thương mại điện tử; kết nối với chuyên gia, cơ sở đào tạo, tổ chức tín dụng, nhà phân phối và đối tác trong chuỗi cung ứng. Các chương trình hỗ trợ cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của từng nhóm doanh nghiệp, tránh triển khai dàn trải.

Một đề xuất đáng chú ý là nghiên cứu bố trí quỹ đất phù hợp để xây dựng không gian giới thiệu sản phẩm làng nghề, hàng hóa đặc trưng và tổ chức các hoạt động trình diễn văn hóa Huế, trong đó có áo dài. Đây không chỉ là nơi quảng bá sản phẩm mà còn có thể trở thành điểm kết nối giao thương, giúp doanh nghiệp tiếp cận người dân, du khách và đối tác.

Kiến nghị phải có kết quả cụ thể

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo dõi đến cùng kiến nghị của doanh nghiệp.

Theo đồng chí Lê Trí Thanh, dù thành phố đã nhiều lần yêu cầu thực hiện, việc ghi nhận, theo dõi và phản hồi vẫn chưa đạt yêu cầu. Một số nội dung còn được tổng hợp chung chung, chưa làm rõ từng vấn đề và chưa đáp ứng mong muốn của doanh nghiệp.

Đồng chí Lê Trí Thanh yêu cầu, việc đối thoại phải xác định rõ trách nhiệm, thời gian xử lý và thông tin phản hồi. Doanh nghiệp cần biết kiến nghị của mình đang được giải quyết đến đâu, cơ quan nào phụ trách và kết quả ra sao. Các hội, hiệp hội cũng phải được cung cấp thông tin để phản hồi cho hội viên.

Đối với các đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp, thành phố sẽ nghiên cứu giải pháp phù hợp, trong đó có đào tạo kỹ năng số, hỗ trợ tiếp cận thị trường và kết nối nguồn vốn.

Ông Trần Văn Mỹ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Hiếu

Về địa điểm làm việc của các hội, hiệp hội, đồng chí Lê Trí Thanh cho rằng, đây là nhu cầu cần được giải quyết. Các cơ quan liên quan phải chủ động tìm phương án, nghiên cứu khả năng sử dụng không gian tại những cơ sở phù hợp hoặc hợp tác với các đơn vị có điều kiện về địa điểm. Việc xử lý không nên dừng ở nêu khó khăn mà cần hướng đến giải pháp cụ thể.

Đồng chí Lê Trí Thanh cũng đồng tình với đề xuất xây dựng không gian giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu Huế. Địa phương có nhiều lợi thế về di sản, văn hóa, ẩm thực, áo dài và các sản phẩm đặc trưng, nhưng cần xác định rõ thế mạnh, đầu tư bài bản và tổ chức hoạt động có chất lượng.

Các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch phải có quy mô, sức lan tỏa, tạo dấu ấn. Việc tổ chức không nên mang tính phong trào, quy mô nhỏ hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách nhà nước. Thành phố khuyến khích doanh nghiệp tham gia tổ chức sự kiện, khai thác các công trình văn hóa, thể thao và phát triển sản phẩm mới, qua đó huy động thêm nguồn lực xã hội.

Chủ động kết nối thị trường

Trong lĩnh vực du lịch, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu chuyển từ cách làm chung chung sang xây dựng sản phẩm phù hợp với từng thị trường khách. Với những nhóm khách có thị hiếu riêng, cần lựa chọn một số doanh nghiệp có nhu cầu và khả năng tham gia để phối hợp xây dựng sản phẩm, từ lưu trú, ẩm thực đến tham quan, trải nghiệm. Trên cơ sở đánh giá hiệu quả, thành phố sẽ nghiên cứu khả năng nhân rộng mô hình. Đối với khách du lịch theo hình thức caravan, doanh nghiệp cần phối hợp xây dựng chương trình phù hợp, từ dịch vụ lưu trú, ẩm thực đến các điểm tham quan.

Theo đồng chí Lê Trí Thanh, không thể phát triển thị trường bằng cách làm dàn trải mà phải xác định rõ nhóm khách mục tiêu, nhu cầu và khả năng đáp ứng của doanh nghiệp.

Quy trình sản xuất sản phẩm tại Công ty SBC Hoàng Gia. Ảnh: Hoàng Loan

Thành phố cũng định hướng đa dạng hóa sản phẩm du lịch, khai thác lợi thế di sản, văn hóa, ẩm thực, du lịch tâm linh và nghỉ dưỡng; đồng thời phân bố sản phẩm ở nhiều khu vực, từ đô thị đến ven biển, miền núi, tạo thêm lựa chọn cho du khách.

Về xúc tiến thương mại, đồng chí Lê Trí Thanh đề nghị các hội, hiệp hội chủ động nghiên cứu thị trường, tìm kiếm đối tác và tổ chức hoạt động quảng bá. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin, kết nối và hỗ trợ theo quy định; doanh nghiệp cần chủ động lựa chọn thị trường, xây dựng sản phẩm và phương thức tiếp cận khách hàng.

Hoạt động xúc tiến không nên chỉ tập trung vào hội chợ, trưng bày hàng hóa theo cách truyền thống. Doanh nghiệp cần chú trọng thương mại điện tử, bán hàng trực tuyến và mở rộng kênh phân phối. Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp thông tin về chương trình xúc tiến xuất khẩu để các hội, hiệp hội hướng dẫn hội viên tham gia.

Thành phố cũng khuyến khích doanh nghiệp tăng cường hợp tác với các trường đại học, cơ sở nghiên cứu để giải quyết những vấn đề thực tiễn trong sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh. Các hội, hiệp hội cần phát huy vai trò tập hợp doanh nghiệp, chủ động đề xuất chương trình cụ thể. Thành phố sẽ đồng hành, tạo điều kiện để các sáng kiến thiết thực được triển khai, góp phần mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp.