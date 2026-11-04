Đưa nghị quyết vào cuộc sống, gắn với trách nhiệm thực hiện

Đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp.

Chủ trì kỳ họp có các đồng chí: Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Lương Bảo Toàn, TUV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Tham dự có đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và đại biểu HĐND thành phố.

Thu gọn danh mục, tập trung vốn cho dự án trọng điểm

Trong số các nội dung được xem xét, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 là vấn đề đáng chú ý. Theo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố, tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn dự kiến khoảng 49.360,5 tỷ đồng, tăng 66% so với giai đoạn 2021 - 2025.

Trong đó, vốn ngân sách địa phương khoảng 26.960,3 tỷ đồng, ngân sách Trung ương 18.927,5 tỷ đồng và các nguồn vốn bổ sung đã phân bổ trong năm 2026 là 3.472,8 tỷ đồng.

Ở đợt phân bổ đầu tiên, thành phố dự kiến giao 31.033 tỷ đồng. Trong đó, 7.101,5 tỷ đồng dành cho 188 dự án chuyển tiếp; 8.505,7 tỷ đồng bố trí cho 118 dự án khởi công mới và 9.314,5 tỷ đồng phân cấp cho ngân sách cấp xã. Số vốn chưa phân bổ chi tiết còn 2.913,9 tỷ đồng. Danh mục đầu tư công giai đoạn này dự kiến chỉ còn 369 dự án, giảm 64% so với 1.022 dự án của giai đoạn trước. Số dự án khởi công mới cũng giảm mạnh, từ 718 xuống còn 181 dự án.

Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND thành phố lưu ý, việc phân bổ vốn cần gắn với khả năng thực hiện nguồn thu, tránh tạo áp lực lên cân đối ngân sách và bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố xem xét điều chỉnh 147,284 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035, dự thảo quy định tỷ lệ hỗ trợ vốn đầu tư công giữa ngân sách thành phố và ngân sách cấp xã theo 4 nhóm địa bàn

Một nội dung khác được HĐND thành phố xem xét là sửa đổi, bổ sung quy định về bảng giá đất trên địa bàn; bổ sung danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2026 và một số chính sách liên quan đến bảo vệ môi trường, quản lý thị trường, phí trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh phát biểu tại kỳ họp.

Trao đổi về việc điều chỉnh bảng giá đất, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cho rằng, việc xây dựng, điều chỉnh đã có căn cứ pháp lý, đồng thời sát với thực tiễn. Theo đồng chí Lê Trí Thanh, cần nhìn nhận từ thực tế một số khu đất được đưa ra đấu giá nhiều lần nhưng vẫn không có người tham gia, dù giá đã được điều chỉnh giảm. Đây là dấu hiệu cần được phân tích để đánh giá mức giá, hệ số và các điều kiện khai thác, đầu tư có phù hợp hay không.

Đồng chí Lê Trí Thanh cho biết, khi Luật Đất đai được sửa đổi, ban hành với những quy định cụ thể hơn, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh cho phù hợp.

Giữ nguồn nhân lực cho nghệ thuật di sản, củng cố y tế cơ sở

Ở lĩnh vực văn hóa, HĐND thành phố xem xét chính sách hỗ trợ đào tạo các ngành, nghề, chuyên ngành nghệ thuật di sản, truyền thống đặc thù của Huế.

Để tạo sức hút đối với người học, dự thảo nghị quyết đề xuất hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi thí sinh trúng tuyển; cấp học bổng khuyến khích tài năng nghệ thuật bằng 3 - 5 lần mức học phí hằng tháng tùy thành tích. Nghệ nhân, nghệ sĩ và giảng viên tham gia truyền nghề được hỗ trợ thù lao, chi phí đi lại, lưu trú; người học và đội ngũ giảng dạy đạt thành tích tại các hội thi, hội diễn cũng được khen thưởng. Kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 4,1 tỷ đồng trong giai đoạn 2026 - 2030, bình quân 839 triệu đồng/năm.

Cùng với bảo tồn văn hóa, chính sách đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố cũng được đưa ra xem xét. Theo dự thảo, những thôn có từ 700 hộ gia đình, tổ dân phố có từ 1.000 hộ trở lên được bố trí 2 nhân viên y tế; các địa bàn còn lại bố trí 1 người.

Mức hỗ trợ dự kiến bằng 0,7 lần mức lương cơ sở đối với nhân viên làm việc tại thôn có từ 350 hộ gia đình, thôn thuộc xã vùng khó khăn và tổ dân phố có từ 500 hộ trở lên. Các địa bàn còn lại hưởng mức 0,5 lần mức lương cơ sở. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 13 tỷ đồng/năm, được đánh giá nằm trong khả năng cân đối ngân sách địa phương.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Ngoài các nội dung trên, kỳ họp còn xem xét một số chính sách trong lĩnh vực giáo dục, khen thưởng học sinh, sinh viên, giảng viên, giáo viên đạt thành tích nghệ thuật; hỗ trợ người giám định tư pháp, thu hút chuyên gia tham gia hoạt động giám định tư pháp và bãi bỏ những nghị quyết không còn phù hợp; đặt tên cầu qua cửa biển Thuận An là cầu Cửa Thuận…

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến đề nghị UBND thành phố khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch triển khai; xác định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm phối hợp, tiến độ và nguồn lực thực hiện. Đối với các nghị quyết về tài chính, đầu tư công và phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia, cần chủ động cân đối, sử dụng nguồn lực đúng mục tiêu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, ưu tiên những công trình tạo động lực tăng trưởng.

Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến đồng thời đề nghị các Ban, Tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND tăng cường giám sát quá trình triển khai, kịp thời phát hiện bất cập, kiến nghị xử lý; yêu cầu UBND thành phố và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo.