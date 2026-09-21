Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Đảng ủy phường Thuận Hóa

Toàn cảnh buổi làm việc.



Tham gia đoàn khảo sát có đồng chí Vũ Hồng Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Y tế và Thể thao, Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Trọng Nin, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Về phía phường Thuận Hóa có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy phường, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo các đơn vị liên quan. Cùng dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Thời gian qua, Đảng ủy phường Thuận Hóa tập trung quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về xây dựng văn hóa, gia đình; đẩy mạnh chuyển đổi số qua Hue-S, VNeID, Sổ tay Đảng viên điện tử và phát huy vai trò của 30 tổ công nghệ số cộng đồng. Phường tổ chức các chương trình văn hóa - nghệ thuật, phát triển kinh tế đêm, xây dựng không gian đọc sách và sinh hoạt cộng đồng tại số 23-25 Lê Lợi.

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” được duy trì với 65 đợt ra quân, thu hút khoảng 15 nghìn lượt người tham gia. Tỷ lệ Gia đình văn hóa đạt 96,36%, tổ dân phố văn hóa đạt 98,11%. Nhiều mô hình gắn với đời sống được triển khai như “Tuyến kiệt 4.0”, “Khu dân cư chuyển đổi số”, “Dòng họ học tập”, “Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, “Ngôi nhà xanh, biến rác thành tiền”, “Khung giờ yên tĩnh”, “Mẹ đỡ đầu”, “Bữa cơm yêu thương”...

Bên cạnh kết quả đạt được, phường Thuận Hóa nêu một số vướng mắc: đội ngũ cán bộ văn hóa còn thiếu, hạn chế về chuyên môn; nguồn lực, kinh phí cho văn hóa cơ sở còn khó khăn; quỹ đất dành cho thiết chế văn hóa tại khu vực trung tâm hạn chế, một số nhà văn hóa xuống cấp; sau sáp nhập, quy mô tổ dân phố lớn gây khó khăn cho quản lý, tuyên truyền...

Đoàn khảo sát mô hình sản xuất, kinh doanh mặt hàng thủ công truyền thống.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đề nghị phường Thuận Hóa đánh giá thực chất hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, không gian đọc sách; quan tâm bảo tồn di sản, duy trì nghề truyền thống, đội ngũ nghệ nhân kế thừa; tăng phối hợp giữa nhà trường và địa phương trong giáo dục thế hệ trẻ thông qua các mô hình.

Đoàn công tác lưu ý phường bổ sung số liệu thống kê hộ gia đình, có phương án sử dụng hợp lý các thiết chế văn hóa dôi dư sau sáp nhập. Thời gian tới, địa phương cần nhân rộng mô hình hiệu quả, nghiên cứu phát triển các tuyến phố chuyên đề gắn với du lịch và nghệ thuật, phục vụ đời sống nhân dân và tạo trải nghiệm cho du khách.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Hồng Huy đề nghị phường tiếp tục rà soát các nhiệm vụ, phân công theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả”; quan tâm cả cơ sở vật chất và nội dung hoạt động của thiết chế văn hóa. Việc bình xét Gia đình văn hóa cần chú trọng chất lượng, gắn với chuyển biến thực tế; tăng cường phòng, chống bạo lực gia đình, phát hiện sớm các vụ việc và tuyên truyền số điện thoại 117 (Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình); nghiên cứu mô hình chăm sóc người cao tuổi.

Đồng chí Vũ Hồng Huy đề nghị cụ thể hóa định hướng phát triển văn hóa bằng việc làm thiết thực, tăng liên kết giữa nhà trường, gia đình và nghệ nhân; hỗ trợ cơ sở thủ công mở rộng thị trường. Các kiến nghị cần được phân loại, giải quyết nội dung thuộc thẩm quyền và hoàn thiện hồ sơ đối với vấn đề cần cấp trên hỗ trợ.

Thay mặt Đảng ủy phường Thuận Hóa, đồng chí Nguyễn Thanh Bình tiếp thu các ý kiến của Đoàn khảo sát. Sau buổi làm việc, Đoàn tiến hành khảo sát thực tế một số mô hình trên địa bàn phường.