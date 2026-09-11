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ClockThứ Năm, 17/09/2026 18:08

Mong phường Thuận Hóa chấn chỉnh

HNN.VN - Ở cuối con kiệt 16 Lê Ngô Cát phía góc tây bắc đàn Nam Giao nguyên là trụ sở của một doanh nghiệp giao thông. Cách đây khoảng hơn năm, doanh nghiệp này đã rời đi, giao mặt bằng lại để thành phố thực hiện một dự án gì đấy mà người dân chỉ nghe loáng thoáng là để phục vụ cho điểm du lịch di sản - tâm linh đàn Nam Giao, phối hợp chỉnh trang đô thị.

Chấn chỉnh hàng quán lấn bãi biển ở Chân Mây - Lăng CôChấn chỉnh tình trạng dựng rạp cưới, gây cản trở giao thôngThách thức mới trong công tác vệ sinh môi trườngĂn ở không yên vì mùi hôi từ trang trại chăn nuôi lợn

Khổ nạn của cư dân xung quanh. 

Dân tình phấn khởi, được như vậy thì quá tốt, chứ ai lại ở giữa đô thị, ngay trục du lịch trọng điểm của Huế mà hiện trạng nhếch nhác, không ngang tầm.

Công ty rời đi, nhưng dự án thì mãi chưa thấy khởi động, mặt bằng hình như cũng không ai quản lý nên một số hộ dân gần đó đã vào tranh thủ cuốc xới trồng cây trồng quả, tập kết phế liệu…

Chuyện lẽ ra chẳng có gì đáng nói, nhưng…không nói không được khi các hộ tranh thủ canh tác bất chấp môi trường sống, bất chấp cảm giác của cư dân xung quanh, cứ dăm ba bữa lại đem phân ra tưới. Mùi phân xông lên nồng nặc khiến ai cũng la làng và lo bịt kín cửa nẻo. Hãy thử tưởng tượng, những ngày nắng nóng như đổ lửa vừa qua mà nhà của buộc phải đóng kín thì nó ngột ngạt đến nhường nào!

Nhưng như thế vẫn chưa ngán ngại bằng cái điểm tập kết phế liệu. Cứ vài bữa lại cho nhựa, xốp, và đủ thứ trời ơi đất hỡi vào đốt, khói um, độc hại và hôi không chịu được. Dân xung quanh nhiều người đã phàn nàn góp ý nhưng không được tiếp thu, cứ thỉnh thoảng lại nổi lửa như trêu ngươi (!)

Địa điểm này trước thuộc phường Trường An, nay thuộc phường Thuận Hóa quản. Dân tình rất mong chính quyền địa phương, công an phường đáo qua để nhắc nhở. Chỉ có sự xuất hiện của chính quyền và lực lượng chức năng, may ra tình hình mới được cải thiện. Hy vọng là thế!

Cảnh quay chiều 16/9.

Thượng Bích
 Từ khóa:
ô nhiễmđộc hạidự án bỏ hoangmôi trường sốngThuận HóaNam Giao
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