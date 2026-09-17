Rà soát công tác quản lý, sử dụng quỹ đất và xử lý tài sản trên đất sau thu hồi

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn trao đổi với lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tại buổi kiểm tra.

Đoàn công tác đã kiểm tra thực địa tại một số khu đất trên địa bàn các phường. Tại phường Thuận Hóa gồm khu đất số 23 đường Hà Nội, khu đất số 73 đường Nguyễn Huệ và khu đất tại đường Trần Thái Tông; tại phường Vỹ Dạ gồm khu đất số 57 Bà Triệu và khu đất số 252 đường Nguyễn Sinh Cung; tại phường Phú Xuân gồm khu đất số 261 đường Phan Đăng Lưu và khu đất Dự án Trung tâm Thương mại An Hòa.

Tại các địa điểm kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn cùng đoàn công tác trực tiếp khảo sát hiện trạng quản lý, sử dụng đất và tài sản trên đất; đồng thời nghe các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan báo cáo quá trình quản lý, xử lý từng khu đất, những khó khăn, vướng mắc phát sinh và đề xuất phương án giải quyết.

Qua kiểm tra, một số khu đất sau khi Nhà nước thu hồi còn gặp vướng mắc trong quá trình xử lý, liên quan đến hồ sơ pháp lý, nguồn gốc đất, hiện trạng tài sản trên đất, thủ tục xử lý tài sản và việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị. Một số dự án, khu đất chưa được khai thác, sử dụng hiệu quả, cần sớm có phương án xử lý nhằm tránh lãng phí nguồn lực đất đai.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý, nguồn gốc, hiện trạng và quá trình quản lý, sử dụng đối với từng khu đất; xác định rõ những tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, từ đó đề xuất phương án xử lý cụ thể, đúng quy định.

Đối với những khu đất, dự án chậm triển khai, các cơ quan chuyên môn cần đánh giá đầy đủ tình hình, làm rõ nguyên nhân và tham mưu UBND thành phố giải pháp xử lý phù hợp. Đối với các khu đất có khả năng khai thác, đấu giá quyền sử dụng đất, cần tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và các điều kiện cần thiết để sớm đưa quỹ đất vào khai thác hiệu quả, tạo nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, việc quản lý, sử dụng và xử lý các khu đất sau thu hồi phải được thực hiện khẩn trương, đúng quy định, bảo đảm hiệu quả, không để đất đai và tài sản trên đất bị bỏ trống, sử dụng kém hiệu quả hoặc kéo dài thời gian xử lý. Các cơ quan, đơn vị phải chủ động phối hợp, tập trung tháo gỡ từng khó khăn, vướng mắc, không đùn đẩy trách nhiệm; những nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn giao các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, phân loại từng khu đất, từng trường hợp cụ thể để xác định phương án xử lý phù hợp; đồng thời theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện, bảo đảm các nội dung được thống nhất sau kiểm tra được triển khai thực chất, có thời hạn và kết quả cụ thể.