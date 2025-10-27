Ứng phó lũ đặc biệt lớn, cả hệ thống vào cuộc

Chính quyền địa phương và các lực lượng ở xã Lộc An di dời dân trong lũ. Ảnh: Hữu Phúc

Kích hoạt các phương án ứng phó

Theo công điện, các địa phương phải theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, kịp thời thông tin đến người dân, khẩn trương tổ chức di dời, sơ tán khẩn cấp người dân tại khu vực thấp trũng, ven sông, vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. TP. Huế được yêu cầu triển khai ngay phương án ứng phó theo kịch bản lũ lịch sử năm 2020 hoặc lớn hơn.

Ban Chỉ đạo cũng đề nghị các địa phương rà soát vật tư, hàng hóa thiết yếu, đặc biệt ở khu vực thường xuyên bị chia cắt; hướng dẫn người dân dự trữ nhu yếu phẩm để chủ động trong trường hợp mưa lũ kéo dài. Các chủ đập, hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tổ chức trực ban 24/24, thực hiện nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Khẩn trương sơ tán dân vùng hạ lưu sông Truồi

Tại huyện Phú Lộc, mưa lớn khiến nước sông Truồi dâng nhanh, có khả năng vượt lũ lịch sử. Tính đến sáng 27/10, 8/29 thôn bị ngập, cô lập hoàn toàn; hơn 50 tuyến đường, ngầm, tràn và chợ ngập sâu từ 0,5 đến 1,5m. Chính quyền xã Lộc An đã huy động lực lượng khẩn trương di dời dân vùng hạ lưu sông Truồi, sơ tán tại chỗ 197 hộ với 574 khẩu.

Địa phương chủ động dự trữ 23,5 tấn gạo, 600 thùng mì ăn liền, 4.500 chai nước uống, cùng xăng dầu và các nhu yếu phẩm khác để hỗ trợ kịp thời người dân. Các thôn cũng được yêu cầu dự trữ tại chỗ lương thực, nhiên liệu, đảm bảo tự chủ trong nhiều ngày mưa lũ.

Đường chia cắt, giao thông gián đoạn

Lũ lớn làm giao thông chia cắt. Ảnh: Hà Nguyên

Mưa lớn gây sạt lở, ngập sâu nhiều tuyến giao thông trọng yếu. Trên Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Cao Đôi (xã Phú Lộc) ngập khoảng 30cm, lực lượng công an xã tổ chức điều tiết giao thông, sẵn sàng phương án khi nước dâng cao.

Tại vùng núi A Lưới, trên Quốc lộ 49 xuất hiện nhiều điểm sạt trượt, ngập sâu. Riêng tại Km75+100 qua xã A Lưới 3, đất đá từ taluy dương tràn ra mặt đường; tại Km30+100 - Km30+300 (xã Bình Điền) nước ngập sâu 1,5m khiến nhiều phương tiện chết máy. Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ TP. Huế đã huy động máy móc, nhân lực dọn dẹp đất đá, cắm biển cảnh báo và phối hợp cảnh sát giao thông (CSGT) điều tiết giao thông. Tuy nhiên, do mưa vẫn lớn, đơn vị khuyến cáo người dân tạm thời không nên di chuyển trên tuyến này vì nguy cơ sạt lở còn cao.

Trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan, mưa lớn làm đất đá, bùn tràn qua đoạn Km14 (xã Khe Tre) và cầu Mụ Em 3, gây tắc nghẽn cục bộ. Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh phối hợp chính quyền địa phương đặt biển cảnh báo, điều tiết giao thông hướng ra Quốc lộ 1A, đồng thời đánh giá thiệt hại, lên phương án khắc phục bước đầu.

Công an, quân đội hỗ trợ dân

Lực lượng CSGT hỗ trợ người dân chợ Đông Ba vận chuyển hàng hóa đến nơi an toàn. Ảnh: M. Nguyên

Tại TP. Huế, Công an thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, cứu hộ người dân bị cô lập. Tại phường An Cựu, lực lượng CSGT kịp thời dùng xuồng chuyên dụng đưa sản phụ Hồ Hoàng Th. và con nhỏ 7 ngày tuổi đến nơi an toàn khi nước dâng gần 80cm. Cán bộ công an cũng trực tiếp giúp người dân kê cao linh cữu, đồ đạc trong hai gia đình có tang lễ tại phường Phú Xuân.

Đến chiều 27/10, toàn bộ lực lượng công an cơ sở được huy động 24/24, phối hợp dân quân và các tổ bảo vệ dân phố hỗ trợ di dời người già, trẻ em, phụ nữ mang thai đến nơi an toàn, kê cao tài sản, vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại.

Cùng thời điểm, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế huy động gần 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, cùng 184 phương tiện cơ động hỗ trợ người dân di dời gần 1.000 hộ với hơn 3.200 nhân khẩu. Lực lượng vũ trang thành phố cũng dự trữ 20 tấn gạo, 4.000 thùng mì ăn liền, 2.000 đơn vị thực phẩm khô và hơn 100.000 chai nước uống để sẵn sàng cứu trợ trong mọi tình huống. Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” kề vai sát cánh cùng người dân giữa mưa lũ tiếp tục lan tỏa tinh thần “vì dân phục vụ”.

Các địa phương đồng loạt triển khai ứng phó

Ở xã Đan Điền, chính quyền kiên quyết hoàn thành sơ tán người dân trước 14h ngày 27/10, đồng thời yêu cầu người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm, dọn dẹp tài sản, hạn chế ra ngoài khi nước dâng cao. Các lực lượng được lệnh trực gác nghiêm túc, duy trì ứng trực liên tục.

Lực lượng chức năng phường Thuận Hóa trực gác các điểm ngập lụt đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh: Liên Minh

Phường Thuận Hóa kích hoạt phương án phòng chống thiên tai, bố trí lực lượng 24/24, kiểm tra các điểm xung yếu như Đập Đá, Cầu Lòn, Duy Tân, Phan Đình Phùng… và đã sơ tán 6 hộ dân với 17 nhân khẩu khỏi vùng nguy hiểm. UBND phường thiết lập đường dây nóng (0837.801.375) để tiếp nhận, xử lý phản ánh khẩn cấp của người dân.

Phường An Cựu là nơi ngập sâu nhất trong nội đô, đã di dời tổng cộng 16 hộ dân cùng hơn 50 sinh viên ra khỏi vùng nguy hiểm. Chính quyền bố trí 3 điểm trú tránh an toàn, đảm bảo lương thực, y tế, chỗ ở tạm. Nhiều hộ dân, như gia đình bà Châu Thị Yến (số 16/56 Hải Triều), đã mở cửa đón người dân đến trú, nấu cơm sẻ chia trong lúc nước lũ dâng cao - minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái của người Huế trong hoạn nạn.

Tại phường Dương Nỗ, hơn 40 người dân đã được di dời, trong khi phường Kim Trà có đến 26/27 tổ dân phố ngập sâu, nhiều tuyến đường và diện tích hoa màu bị ngập từ 0,5 đến hơn 1,8m. Chính quyền huy động toàn lực giúp dân di chuyển tài sản, kê cao đồ đạc, bảo vệ người và vật nuôi.

Sinh viên và người dân vùng ngập sâu gặp khó khăn

Nhiều khu nhà trọ tại các phường An Cựu, An Đông, Xuân Phú… ngập từ 0,5 đến hơn 1 mét, nước tràn vào phòng khiến đồ đạc, sách vở, thiết bị học tập hư hỏng. Hàng trăm sinh viên phải thức đêm di chuyển tài sản hoặc nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng. Các trường đại học trong khu vực đã mở cửa đón sinh viên vào trú tạm, đảm bảo an toàn cho các em.

Phường Thanh Thủy tuần tra, cứu hộ. Ảnh: Hải Triều

Tại phường Thanh Thủy (khu vực Thủy Thanh cũ), nơi ngập sâu nhất của thành phố, công tác hỗ trợ, di dời người dân được triển khai nhanh chóng. Các lực lượng túc trực xuyên đêm, kịp thời giúp người dân vùng thấp di chuyển đến nhà cao tầng an toàn.

Đến đầu giờ chiều 27/10, toàn P. Kim Trà có 26/27 tổ dân phố (TDP) ngập sâu. Nhà dân, các tuyến đường dân sinh tuyến giao thông huyết mạch và tuyến đường ven sông Bồ ở các TDP nói trên ngập từ 0,5 đến hơn 1m, cá biệt có nơi ngập khoảng 1,8m (Vân Cù - Nam Thanh). Cũng thời điểm này, toàn bộ 27/27 TDP trên địa bàn phường mất điện.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, từ chiều 26 đến sáng 27/10, chính quyền phường đã huy động lực lượng, hỗ trợ người 6 hộ/19 khẩu ở các khu vực ngập sâu (chân cầu Hương Cần, Giáp Trung, chân cầu Hương Cần, Giáp Đông, Vân Cù - Nam Thanh) di chuyển đến nơi an toàn.

Hầu hết các tuyến đường trên địa bàn P. Kim Trà đều bị ngập. Ảnh: Võ Nhân

Thống kê sơ bộ, hiện một số diện tích hoa màu trên địa bàn P. Kim Trà bị ngập sâu. Cụ thể, khoảng 2,5ha xà lách, hành, kiệu ở vùng Trưa, ô 4 và khoảng 10ha ngò gai ở TDP An Thuận bị ngập.

Trên 660 phụ nữ mang thai được vận động di chuyển đến nơi an toàn

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, trong sáng 27/10, ngành y tế TP. Huế triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, duy trì ổn định hoạt động khám chữa bệnh và chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai. Thực hiện Công điện của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Y tế và UBND TP. Huế, Sở Y tế đã khẩn trương ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai công tác ứng phó, thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ” - chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Các đơn vị y tế được yêu cầu đảm bảo trực cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng thu dung và điều trị bệnh nhân trong mọi tình huống; rà soát phương án ứng phó tại các cơ sở y tế, đặc biệt ở khu vực thấp trũng, ven biển, đầm phá.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế, đến sáng 27/10, một số trạm y tế tại các địa phương bị ảnh hưởng ngập cục bộ như Trạm Y tế Khe Tre (Phú Lộc), Phú Hồ (Phú Vang), Thanh Thủy (Hương Thủy) và Thuận Hóa (TP. Huế). Các đơn vị đã chủ động di dời, vệ sinh, khử khuẩn và tiếp tục duy trì công tác khám chữa bệnh an toàn cho người dân. Từ ngày 21 - 27/10, tổng số bệnh nhân nội trú tại các cơ sở khám chữa bệnh là hơn 10.000 trường hợp; riêng trong 24 giờ qua, có 20 ca cấp cứu, 3 ca phẫu thuật, trong đó 1 ca phẫu thuật cấp cứu.

Trạm Y tế Phú Hồ duy trì công tác khám chữa bệnh cho người dân. Ảnh: Thanh Hương

Bên cạnh đó, có 667 phụ nữ mang thai trên 36 tuần được y tế địa phương và chính quyền vận động di chuyển đến nơi an toàn, hạn chế rủi ro khi nước lũ dâng cao. Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm cũng được ngành y tế tăng cường, với việc ban hành nhiều công văn chỉ đạo các địa phương kiểm tra nguồn nước, giám sát bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh thực phẩm, nhằm phòng ngừa ngộ độc và bệnh truyền qua thực phẩm trong mùa mưa bão.

Song song đó, Sở Y tế tiếp tục tổ chức các đoàn công tác do lãnh đạo Sở dẫn đầu, kiểm tra công tác phòng, chống lũ lụt tại các cơ sở y tế khu vực nguy cơ cao thuộc Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang, Hương Thủy. Mục tiêu là kịp thời nắm bắt tình hình, hướng dẫn khắc phục, bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế, trang thiết bị và người bệnh.

Hiện, ngành y tế thành phố đang duy trì nghiêm túc chế độ trực, tăng cường giám sát vệ sinh môi trường, chủ động phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ, đồng thời theo dõi sát diễn biến thời tiết để kịp thời điều chỉnh phương án ứng phó, không để bị động bất ngờ, góp phần bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người dân.

Người dân trung tâm TP. Huế chạy lũ. Ảnh: Phong Anh

Không chủ quan trước diễn biến mới của mưa lũ

Đến chiều 27/10, mưa vẫn chưa dứt, nước trên các sông Hương, Bồ, Truồi tiếp tục dâng cao, nhiều khu vực còn ngập sâu và chia cắt. Các lực lượng chức năng duy trì trực 24/24, sẵn sàng phương tiện, nhân lực ứng phó khi có tình huống mới phát sinh.

Tinh thần chỉ đạo “4 tại chỗ” - chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ - tiếp tục được phát huy tối đa. Cả hệ thống chính trị, từ cấp tỉnh đến cơ sở, đang vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân trong mưa lũ đặc biệt lớn.