Sạt lở chia cắt cao tốc La Sơn - Túy Loan

HNN.VN - Mưa lớn tập trung ở vùng miền núi khiến xảy ra tình trạng sạt trượt, chia cắt tại km 14 thuộc tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Mưa lớn gây sạt lở tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan Tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quộc lộ 1A và cao tốc La Sơn - Túy Loan

Nhiều phương tiện ùn ứ tại "điểm tràn" trên cao tốc La Sơn - Túy Loan 

Sáng 27/10, Ban Quản lý dự án Hồ Chí Minh cho biết, mưa lớn đã khiến khối lượng lớn bùn đất chảy tràn qua tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn km14 qua địa bàn xã Khe Tre, TP. Huế. Ngay sau đó, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương đặt biển, giăng dây cảnh báo và điều phối giao thông hướng ra Quốc lộ 1A.

Theo ghi nhận, nhiều khối lượng đất đá, bùn nước đã chảy ngang tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn km14 khiến nhiều phương tiện đang lưu thông phải ùn ứ tại đây. Tại khu vực này nhiều dải phân cách cứng bị xô ngã, gây sạt trượt taluy phải tuyến đường. Cũng đoạn tuyến cầu Mụ Em 3 thuộc tuyến cao tốc này cũng xuất hiện xói lở từ trên cao, sạt trượt taluy dương khiến khối lượng đất đá chảy tràn ra mặt đường. Hiện vẫn chưa ghi nhận thiệt hại về người và phương tiện.

Ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc Quản lý dự án mở rộng tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên (Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh) cho biết: Trong những ngày qua, lượng mưa ghi nhận ở vùng miền núi Nam Đông rất lớn đã làm xuất hiện sạt trượt, ngập úng một số nơi trên tuyến cao tốc và Tỉnh lộ 14B. Hiện tại đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương điều tiết giao thông hướng ra Quốc lộ 1, tiến hành thống kê thiệt hại cùng với tư vấn thiết kế xem xét đánh giá và có phương án khắc phục bước đầu.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN
