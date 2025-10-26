  • Huế ngày nay Online
Mưa lớn gây ngập sâu, hơn 100 hộ dân Hóa Châu phải sơ tán khẩn

HNN.VN - Sáng 27/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao, trên địa bàn phường Hóa Châu xuất hiện mưa to đến rất to, gây ngập diện rộng và chia cắt nhiều tuyến đường giao thông.

Không để đường sá hư hỏng, chia cắt khi mưa lũChủ động phòng ngừa, ứng phó với mưa lớn, ngập lụtTiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ trong thời gian tới

Lực lượng địa phương hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng ngập lụt tại phường Hóa Châu, sáng 27/10. 

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường, lượng mưa đo được từ đêm 25/10 đến sáng 27/10 phổ biến 250-450mm, khiến các tuyến đường chính như Tỉnh lộ 4 (Km3-Km9) ngập từ 20cm đến 1,5m; Quốc lộ 49B (Km43-Km46) ngập 20-70cm; nhiều đường liên tổ, liên xóm ngập sâu từ 0,5-1m, chiếm khoảng 80% diện tích toàn phường.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, UBND phường đã huy động hơn 110 cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự và lực lượng dân quân xung kích túc trực 24/24h, tổ chức sơ tán 114 hộ dân với 191 nhân khẩu đến nơi an toàn. Tất cả các trường học trên địa bàn cho học sinh nghỉ học theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Hiện phường Hóa Châu đã dự trữ khoảng 15 tấn gạo, 15.000 gói mì ăn liền, 10.000 chai nước uống và các phương tiện cứu hộ như ghe, áo phao, máy phát điện, đảm bảo ứng phó kịp thời trong tình huống khẩn cấp.

Lực lượng xung kích phường Hóa Châu di chuyển bằng ghe vào vùng ngập sâu để hỗ trợ người dân. 

Tính đến 9h sáng nay, chưa ghi nhận thiệt hại về người, song khoảng 40ha rau màu bị ngập, thiệt hại hoàn toàn. Chính quyền địa phương đang tiếp tục kiểm tra các khu vực nguy cơ cao, sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn, tuyệt đối không để người dân bị cô lập khi mưa lũ còn diễn biến phức tạp.

HẢI THUẬN
Hóa Châudi dời dânphòng chống mưa lụt
