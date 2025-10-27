Sáng sớm 27 đến 29/10, tại TP. Huế có mưa to, mưa rất to, vùng núi có nơi mưa đặc biệt to

Mưa tiếp tục lớn trong những ngày tới

Vùng biển TP. Huế gió Bắc đến Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2-3,5m. Tiếp tục từ đêm 25/10 đến sáng ngày 27/10 TP. Huế có mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 13h ngày 25/10 đến 04h ngày 27/10 phổ biến 250-450mm. Một số nơi cao hơn như Đỉnh Bạch Mã1.426mm, Khe Tre 700mm, Hương Sơn 589mm, Thượng Quảng 585mm, Hương Phú 574mm. Lượng mưa giờ lớn nhất 104.6mm/giờ tại trạm Nam Đông trong khoảng thời gian từ 24h00-1h00 ngày 27/10.

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ sáng sớm nay 27/10 đến sáng sớm 29/10, tại TP. Huế có mưa to, mưa rất to, vùng núi có nơi mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa phổ biến 250-500mm, có nơi trên 700mm. Dự kiến, mực nước sông Hương, sông Bồ tiếp tục lên và đạt trên báo động III. Các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện trên địa bàn thành phố đảm bảo an toàn.

Mưa lớn, các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt, trượt lở đồi núi. Đó là Nam Đông, nguy cơ ảnh hưởng đến 89 hộ ở thôn Lấp, thôn A Tin (xã Thượng Nhật cũ). Khe Tre (90 hộ), tổ dân phố 1, tổ dân phố 2 (thị trấn Khe Tre cũ); tổ 4, thôn 1 và đồi thôn Dỗi; đồi Pa Yêm xã Khe Tre (xã Thượng Lộ cũ); mái taluy tuyến đường cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Chân Mây Lăng Cô và Phú Lộc, tuyến Quốc lộ 49B đoạn qua (xã Lộc Bình cũ) thuộc xã Phú Lộc; thôn Bạch Thạch thuộc xã Lộc An (Lộc Điền cũ); khu vực các đèo: Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân, đường lên đỉnh Bạch Mã; tuyến đường ra khu du lịch Laguna; sườn núi phía Đông mũi Chân Mây Lăng Cô; thôn Trung Phước Tượng và thôn Trung An thuộc (xã Lộc Trì cũ).

Phong Điền, trượt lở đất đá dọc tuyến đường 71 từ Phong Xuân đi đến các công trình hồ thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, A Lin B2, A Lin B1. Bình Điền, trượt lở đất đá khu vực sườn đồi núi, lưu ý khu vực nguy cơ cao dọc tuyến quốc lộ 49A đoạn qua các xã Bình Thành, Bình Tiến, Hương Bình (cũ). Các xã A Lưới 1 đến A Lưới 5: Các khu vực cần đề phòng trượt lở đất đá đồi núi, các địa bàn dân cư dọc tuyến dọc đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 49A.

Khi mực nước trên sông Hương, sông Bồ lên trên báo động III; sông Ô Lâu, sông Truồi, sông Bù Lu mực nước cao nguy cơ bị ngập lụt xảy ra ở 30 xã, phường gồm: Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng, Phong Thái, Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Thuận An, Hương Trà, Hương An, Kim Trà, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Kim Long, Thuận Hóa, Phú Xuân, Thủy Xuân, Hương Thủy, Vỹ Dạ, An Cựu, Thanh Thủy, Phú Vinh, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Bài, Lộc An, Hưng Lộc.

Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận các xã Phú Lộc, Lộc An, Hưng Lộc có nhiều điểm ngập sâu và kéo dài vài trăm mét (do mưa đổ về từ dãy Bạch Mã chảy tràn qua đường) và ngập khu đô thị, khu công nghiệp do mưa cường suất lớn.

Quốc lộ 49B đoạn qua phường Phong Dinh, từ km5+050 đến km5+200 ngập sâu từ 0,05 đến 0,1m; từ km5+870 đến km6+400 ngập sâu từ 0,1 đến 0,3m đã rào chắn cấm xe; từ km7+500 đến km9+300 ngập sâu từ 0,1 đến 0,4m đã rào chắn cấm xe.

Phường Phong Phú, từ km10+450 đến km10+650 ngập sâu từ 0,15 đến 0,2m; từ km15+750 đến km15+950 ngập sâu từ 0,15 đến 0,2m; từ km16+150 đến km16+550 ngập sâu từ 0,1 đến 0,15m; phường Dương Nỗ, từ km43+300 đến km48+000 ngập sâu từ 0,2 đến 0,25m;

Quốc lộ 49, tại cầu Lim 1 đang thi công bị ngập đường tạm, đang phân luồng đi theo hướng Tam Thai và vào khu quy hoạch. Km23+800 đoạn từ Chầm đến cầu Tuần (phường Thủy Xuân) sạt trượt taluy âm sâu 6m, dài 14m đang thông đường 1 vệt. Các đoạn trên tuyến Km47+270; Km50+500; Km74+600, Km61-Km75+100-Km76 (đèo Tà Lương) bị sạt sạt lở taluy âm, đang thông đường 1 vệt.

Đường Hồ Chí Minh chỉ sạt lở nhỏ, đã khắc phục, lưu thông bình thường. Phường Phong Điền, đoạn Tỉnh lộ 6 Trạch Tả đi qua Khúc Lý Ba Lạp ngập sâu 0.8m; tại Tỉnh lộ 6 Khúc Lý Ba Lạp đi qua phường Phong Dinh sâu 1m dài 300m; đoạn Tỉnh lộ 17 ngập ở Vĩnh Nguyên 0,1m và Huỳnh Liên 0,2m phương tiện hạn chế qua lại; đoạn Xuân Lộc đi Hiền An Bến Củi, ngập 60cm dài 70m phương tiện không lưu thông được; đoạn Xuân Lộc đi Cổ Xuân - Quảng Lộc ngập 50cm dài 500m phương tiện không lưu thông được; ngã 3 Vĩnh Hương (phường Phong Thái) đi Hiền An Bến Củi (phường Phong Điền) ngập sâu 1m dài 100m phương tiện không lưu thông được.

Đường Tỉnh lộ 4 - phường Hóa Châu, từ km9+800 đến km9+900 ngập sâu từ 0,2 đến 0,3m; xã Quảng Điền, từ km14+100 đến km14+500 (tràn Thủ Lễ) ngập sâu từ 0,9 đến 1m đã rào chắn cấm xe. Đường Tỉnh lộ 8A-xã Quảng Điền, từ km6+650 đến km6+800 ngập sâu từ 0,8 đến 0,9m đã rào chắn cấm xe.

Đường Tỉnh lộ 8C, phường Phong Dinh, từ km26+000 đến km26+700 ngập sâu từ 0,1 đến 0,2m; phường Phong Phú, từ km27+200 đến km27+700 ngập sâu từ 0,1 đến 0,15m. đường Tỉnh lộ 10C - xã Phú Vang từ km0+10 đến km3+000 ngập sâu từ 0,3 đến 0,5m đã rào chắn cấm xe. Đường Tỉnh lộ 19 - xã Quảng Điền, từ km13+000 đến km13+100 ngập sâu từ 0,2 đến 0,25m đã rào chắn cấm xe.

Đường Tỉnh lộ 21 Điền Hương, từ Km9+000-Km10+500 bị xói lở hư hỏng hoàn toàn. Đường Tỉnh lộ 1 Thanh Thuỷ, km3+800 mặt đường ngập nước 0,6-0,8m, đã rào chắn cấm lưu thông.

Đường Tỉnh lộ 2 Dương Nỗ, km7+200-Km7+500 mặt đường ngập nước từ 0,1 đến 0,2m; Km8+200-Km8+330 mặt đường ngập nước từ 0,2 đến 0,3m; Km8+450- Km8+620 mặt đường ngập nước từ 0,2 đến 0,3m; Km9+750 mặt đường ngập nước từ 0,2 đến 0,3m.

Đường Tỉnh lộ 3 Hương Thủy, km0+200 mặt đường ngập nước 0,6-0,7m và km4+800 mặt đường ngập nước 0,6-0,7m đã rào chắn, cấm lưu thông. Đường Tỉnh lộ 8B Kim Trà, Km1+700-Km2+100 mặt đường ngập sâu từ 0,15m-0,4m; Km3+500-Km4+500 mặt đường ngập từ 0,2m-0,3m; Km5+700-Km6+700 mặt đường ngập sâu từ 0,2m-0,4m.

Đường Tỉnh lộ 12C phường Kim Trà, Km2+570, mặt đường còn ngập sâu từ 0,1-0,2m. Đường Tỉnh lộ 25 Hương Thủy (nhánh 2) Km0+530-Km0+545, mái taluy âm bị sạt lở một đoạn dài 15m, xói sâu vào dưới nền đường 0,5m-0,6m đã đặt biển cảnh báo hai đầu, cấm người và phương tiện lưu thông. Đường Tỉnh lộ 25B, đường Tỉnh lộ 25B, phường Hương Thủy tại km 0+200 mưa lớn nước tràn qua ngầm tầm 1,1-1,2m đơn vị đã đặt biển báo hai đầu cấm người và phương tiện lưu thông.

Để đảm bảo an toàn, phòng tránh nguy hiểm cho người và phương tiện vào tuyến đường 71 trong thời gian diễn ra mưa bão, chính quyền địa phương đã chỉ đạo đặt rào chắn, cấm người và phương tiện qua lại.

Đường đô thị Ngô Đức Kế, Nguyễn Chí Diễu, Đặng Dung, Lê Văn Hưu... mực nước ngập cao nhất 0,5m. Các tuyến đường Phan Anh, Hải Triều, Tố Hữu, Hà Huy Tập, Đoàn Lanh, Lê Quang Đạo, Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Văn Thụ... ngập từ 0,3-0,5m.

Do ảnh hưởng liên tiếp các đợt thiên tai trong tháng 8, tháng 9 và bão số 12 đã làm bờ biển trên địa bàn tiếp tục bị xói lở đoạn qua tổ dân phố Hòa Duân phường Thuận An bị sạt lở rất nặng với chiều dài 1,0km. Bờ biển xâm thực sâu vào đất liền từ 50÷70m, ảnh hưởng công trình hạ tầng thiết yếu, dịch vụ du lịch và nguy cơ mở cửa biển mới. Đoạn bờ biển qua xã Vinh Lộc dài 2,0 km, bờ biển xâm thực sâu vào đất liền từ 10÷30m, ảnh hưởng đường tỉnh lộ 21, công trình hạ tầng thiết yếu, nguy cơ mở cửa biển.

Mưa lớn gây sạt lở đất trên những tuyến đường xung yếu vùng núi

Tại đoạn tuyến đường nhựa vào thôn Tân An Hải, xã Phú Lộc (điểm đầu cách đầu cầu Tư Hiền khoảng 450m), bị sóng biển xâm thực, gây sạt lở nền đường hiện trạng từ 0,5 đến 2m, dài khoảng gần 500m. Do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, trên địa thành phố đã xảy ra một số điểm sạt lở đất, cụ thể: Địa bàn xã Khe Tre, vị trí 1: Tại ngã rẽ từ đường cao tốc vào trung tâm xã Khe Tre đã xảy ra sạt lở mái taluy dương. Địa phương đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh triển khai phương án xử lý, đồng thời, ngăn phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này.

Vị trí 2, khu vực đèo số 5, thôn Lộc Hưng, có nguy cơ sạt lở cao, có thể cô lập khoảng 40 hộ dân. Địa phương đã xây dựng phương án di dời đảm bảo an toàn. Vị trí 3: Khu vực trung tâm xã, tiếp giáp vị trí sạt lở giữa thôn Đa Phú và Hà An (38 hộ) và thôn 2 (27 hộ), có nguy cơ ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống tại đây.

Địa bàn phường Kim Long, tại Km23+800 đường Quốc lộ 49 đoạn từ Chầm đến cầu Tuần bị sạt lở taluy âm ra phía bờ sông Hương, nguy cơ tiếp tục sạt lở; lực lượng đã cắm biển cảnh báo đường hẹp, cho lưu thông 1 làn đường, trực gác theo dõi.

Đến 18h ngày 26/10 các xã, phường tiến hành sơ tán, di dời 265 hộ/730 khẩu (Hóa Châu, An Cựu, Thanh Thủy, Thủy Xuân, Dương Nỗ). Để chuẩn bị ứng phó mưa lũ, các địa phương rà soát, cập nhật chi tiết từng phương án ứng phó với bão, nước dâng do bão để sẵn sàng di dời 10.132 hộ/32.697 nhân khẩu, tập trung khu vực ven biển, đầm phá, khu vực trũng thấp, nguy cơ sạt lở đất.