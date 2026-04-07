Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng đồng chí Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chiều 7/4, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành các thủ tục bầu Phó Chủ tịch nước.

Với 485/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và 97% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Võ Thị Ánh Xuân.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân sinh ngày 8/1/1970, quê An Giang, có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Sư phạm Hóa học.

Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII, XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân trưởng thành từ nghề nhà giáo, từng làm chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy An Giang.

Trong quá trình công tác, đồng chí từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang; Bí thư Thị ủy Tân Châu, tỉnh An Giang; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang; Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang; Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Tháng 1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Từ tháng 4/2021-6/2021, đồng chí là Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Ngày 26/7/2021, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, đồng chí được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu Quốc hội khóa XV (từ 7/2021).

Từ 18/1/2023-1/3/2023, đồng chí là Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Từ 21/3/2024-21/5/2024, đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tháng 6/2025, đồng chí là Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Ngày 22/1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Ngày 23/1/2026, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, đồng chí được bầu vào Ban Bí thư khóa XIV.

Tháng 3/2026, đồng chí trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

https://nhandan.vn/dong-chi-vo-thi-anh-xuan-tai-dac-cu-pho-chu-tich-nuoc-post953887.html?gidzl=L0-ZGVyaJobM4gf1_pzBA5CIhKFZFXyk61RoGk9iGYaV4FGLjpj3Vnb5e1MtPHL_7KxpGcIU6DHV-oH2Am