Phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật "Vũ điệu cánh chim vùng đầm phá"

Cuộc thi "Vũ điệu cánh chim vùng đầm phá" được tổ chức từ 18/8-31/10/2025

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học, đặc biệt là các loài chim hoang dã tại vùng đầm phá ven biển miền Trung, đồng thời tạo sân chơi nghệ thuật sáng tạo cho các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên trên cả nước.

Đây là dịp để giới nhiếp ảnh ghi lại những khoảnh khắc sinh động, độc đáo của các loài chim giữa không gian đầm phá đặc trưng miền Trung - nơi hội tụ vẻ đẹp hoang sơ, sự phong phú của đời sống tự nhiên và giá trị sinh thái độc đáo. Thông qua hình ảnh, cuộc thi góp phần tuyên truyền, lan tỏa thông điệp về tầm quan trọng của việc bảo vệ thiên nhiên, bảo tồn chim hoang dã và sinh cảnh sống của chúng.

Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên toàn quốc; khuyến khích học sinh, sinh viên, nhà nghiên cứu, nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên, cán bộ kiểm lâm, người làm công tác bảo tồn, giảng viên, nhà khoa học, người dân địa phương.

Tác phẩm dự thi phản ánh một trong các nội dung: Hình ảnh các loài chim sinh sống hoặc di cư tại vùng đầm phá, ven biển, đặc biệt là những loài quý hiếm, đặc hữu, có nguy cơ bị tuyệt chủng, đe dọa mất sinh cảnh (môi trường sống). Các khoảnh khắc sinh học đặc trưng của chim như làm tổ, sinh sản, kiếm ăn, tương tác với môi trường hoặc loài khác. Cảnh quan sinh thái đặc trưng của đầm phá, các mối liên hệ giữa chim - rừng ngập mặn - bãi bồi - cộng đồng; các ảnh hưởng, đe dọa đến sự suy giảm về số lượng và sự phân bố của các quần thể chim. Hành động, sáng kiến, mô hình bảo vệ chim và môi trường sống; hình ảnh cộng đồng tham gia giáo dục, du lịch sinh thái gắn với chim.

Cơ cấu giải thưởng Cuộc thi "Vũ điệu cánh chim vùng đầm phá"

Tác phẩm dự thi gửi qua hệ thống email: https://thianh-bttnmt.hue.gov.vn. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 18/8 đến hết ngày 31/10/2025. Thời gian chấm thi và công bố kết quả dự kiến đầu tháng 11/2025.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải Nhất 5 trị giá triệu đồng; 1 giải Nhì trị giá 3 triệu đồng; 2 giải Ba mỗi giải trị giá 2 triệu đồng; 3 giải ảnh được khán giả bình chọn mỗi giải trị giá 1 triệu đồng; 2 giải ảnh do Ban Tổ chức bình chọn mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. Các tác phẩm đạt giải và xuất sắc sẽ được triển lãm tại Bảo tàng và đăng tải trên nền tảng số.