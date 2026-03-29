Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV

Một ảnh trong bộ ảnh "Chốt kiểm soát bảo vệ biên giới phòng chống Covid-19" của tác giả Huỳnh Văn Truyền (Đà Nẵng), đoạt giải Nhất Cuộc thi ảnh "Tự hào một dải biên cương" lần thứ I.

Cuộc thi nhằm tiếp tục tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước; những nỗ lực của các địa phương trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với công tác biên giới trên đất liền; đồng thời, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp, hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong công cuộc xây dựng, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Nội dung các tác phẩm dự thi tập trung phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của nhân dân ở khu vực biên giới, đặc biệt tại các địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào theo tôn giáo; ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, con người tại khu vực biên giới đất liền; ghi nhận những nỗ lực trong phát triển kinh tế-xã hội, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; đồng thời tôn vinh các tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến đóng góp thiết thực trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu vực biên giới, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ...

Bên cạnh đó, các tác phẩm hướng đến ca ngợi tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; khuyến khích thể hiện những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, tinh thần đoàn kết gắn bó giữa quân và dân cũng như tình hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới... Những câu chuyện chân thực, giàu cảm xúc về con người và cuộc sống nơi biên cương sẽ là điểm nhấn quan trọng, góp phần nâng cao sức lan tỏa của cuộc thi.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam. Các tác phẩm dự thi phải là sáng tác mới, chưa từng đạt giải tại bất kỳ cuộc thi và triển lãm ảnh cấp quốc gia nào do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức hoặc phối hợp tổ chức, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về báo chí, sở hữu trí tuệ và các quy định liên quan. Cơ cấu giải thưởng được xây dựng với nhiều hạng mục phong phú, bảo đảm tính khuyến khích, động viên các tác giả tham gia.

Đáng chú ý, các tác phẩm đoạt giải và tiêu biểu sẽ được lựa chọn trưng bày tại triển lãm chuyên đề, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và khu vực biên giới nói riêng tới đông đảo công chúng trong và ngoài nước. Đây cũng là dịp để các tác giả giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

