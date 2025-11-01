  • Huế ngày nay Online
Thượng tướng Lê Quốc Hùng thăm, tặng quà người dân bị ảnh hưởng mưa lũ tại thành phố Huế

HNN.VN - Ngày 1/11, Đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Lê Quốc Hùng, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại phường An Cựu và phường Phú Xuân, thành phố Huế. Cùng đi có Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Chí Tài.

Phát biểu tại buổi tặng quà, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Từ ngày 26/10 đến nay, thành phố Huế đã hứng chịu một đợt mưa đặc biệt lớn, có lượng mưa lịch sử, với lượng mưa tại đỉnh Bạch Mã gần 1.800mm trong đêm 27/10. Đây là trận mưa lớn nhất trong lịch sử khí tượng Việt Nam, khiến đỉnh lũ các sông trên địa bàn đạt mức xấp xỉ năm 1999, có nơi còn cao hơn, gây thiệt hại nặng nề về tài sản và đời sống người dân.

Tuy nhiên, nhờ sự chủ động của cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng kinh nghiệm ứng phó của người dân Huế và sự vào cuộc kịp thời của các lực lượng vũ trang, công tác phòng chống và khắc phục hậu quả được triển khai đồng bộ, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Các lực lượng đã nhanh chóng di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, cứu trợ kịp thời những khu vực bị cô lập, thể hiện tinh thần “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

 Thứ trưởng Bộ Công an tặng 200 suất quà cho người dân phường An Cựu

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng bày tỏ cảm phục trước tinh thần kiên cường, đoàn kết của người dân Huế trong thiên tai; đồng thời mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống, sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất sau lũ. Đồng chí cũng đề nghị các lực lượng Công an, quân đội và chính quyền địa phương tăng cường chi viện, hỗ trợ người dân các vùng bị ngập sâu, bị cô lập kéo dài, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Dịp này, người dân có hoàn cảnh khó khăn của hai phường đã nhận suất quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như nước uống, đồ hộp, bánh, lương khô... và tiền mặt hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng trên địa bàn.

Ngọc Hiếu
Khánh Hòa hỗ trợ 2 tỷ đồng ủng hộ Huế khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 1/11, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định; UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân đã tiếp nhận ủng hộ khắc phục hậu quả mưa lũ tại TP. Huế của tỉnh Khánh Hòa do ông Nghiêm Xuân Thành, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn.

Khánh Hòa hỗ trợ 2 tỷ đồng ủng hộ Huế khắc phục hậu quả mưa lũ
Sẻ chia với những khó khăn, mất mát của người dân vùng lũ

Tiếp tục hoạt động hướng về người dân vùng lũ, trong ngày 1/11, nhiều tổ chức, đoàn thể và cá nhân đang gửi trao hàng ngàn phần quà nghĩa tình. Bên cạnh đó, những bàn tay chung sức của nhiều lực lượng góp sức dọn dẹp, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sinh hoạt thường ngày.

Sẻ chia với những khó khăn, mất mát của người dân vùng lũ
Đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 1 nhiều đoạn tê liệt vì mưa lũ

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến hàng loạt tuyến đường huyết mạch tại khu vực miền trung và Tây Nguyên đã xảy ra sạt lở đất, ngập sâu, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Theo báo cáo nhanh của các Khu Quản lý đường bộ, đến sáng nay (1/11), nhiều đoạn tuyến vẫn bị chia cắt, các lực lượng đang khẩn trương khắc phục.

Đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 1 nhiều đoạn tê liệt vì mưa lũ
Doanh nghiệp Huế chịu ảnh hưởng lớn bởi mưa lũ

Sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh trên địa bàn TP.Huế bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nước ngập sâu, kéo dài đã gây hư hỏng máy móc, thiết bị, hàng hóa và làm gián đoạn hoạt động kinh doanh. Dù thiệt hại lớn, các đơn vị đang nỗ lực khắc phục để sớm ổn định sản xuất, duy trì việc làm cho người lao động.

Doanh nghiệp Huế chịu ảnh hưởng lớn bởi mưa lũ

