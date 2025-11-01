Thượng tướng Lê Quốc Hùng thăm, tặng quà người dân bị ảnh hưởng mưa lũ tại thành phố Huế

Phát biểu tại buổi tặng quà, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Từ ngày 26/10 đến nay, thành phố Huế đã hứng chịu một đợt mưa đặc biệt lớn, có lượng mưa lịch sử, với lượng mưa tại đỉnh Bạch Mã gần 1.800mm trong đêm 27/10. Đây là trận mưa lớn nhất trong lịch sử khí tượng Việt Nam, khiến đỉnh lũ các sông trên địa bàn đạt mức xấp xỉ năm 1999, có nơi còn cao hơn, gây thiệt hại nặng nề về tài sản và đời sống người dân.

Tuy nhiên, nhờ sự chủ động của cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng kinh nghiệm ứng phó của người dân Huế và sự vào cuộc kịp thời của các lực lượng vũ trang, công tác phòng chống và khắc phục hậu quả được triển khai đồng bộ, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Các lực lượng đã nhanh chóng di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, cứu trợ kịp thời những khu vực bị cô lập, thể hiện tinh thần “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

Thứ trưởng Bộ Công an tặng 200 suất quà cho người dân phường An Cựu

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng bày tỏ cảm phục trước tinh thần kiên cường, đoàn kết của người dân Huế trong thiên tai; đồng thời mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống, sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất sau lũ. Đồng chí cũng đề nghị các lực lượng Công an, quân đội và chính quyền địa phương tăng cường chi viện, hỗ trợ người dân các vùng bị ngập sâu, bị cô lập kéo dài, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Dịp này, người dân có hoàn cảnh khó khăn của hai phường đã nhận suất quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như nước uống, đồ hộp, bánh, lương khô... và tiền mặt hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng trên địa bàn.