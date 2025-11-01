Đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 1 nhiều đoạn tê liệt vì mưa lũ

Điểm sạt lở trên đường Trường Sơn nhánh đông.

Miền trung: Nhiều tuyến trên đường Hồ Chí Minh bị sạt lở

Theo Khu Quản lý đường bộ II, mưa vừa đến mưa to theo từng đợt từ đêm 31/10 tới sáng 1/11 đã gây phát sinh điểm mới sạt lở ta-luy dương và ta-luy âm tại 10 vị trí trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh tây, đoạn qua thành phố Huế (từ Km377+600 đến Km386+300). Các vị trí này hiện tắc đường hoàn toàn, dự kiến thông xe tạm trong ngày 2/11, với phương án phân luồng giao thông hai đầu tuyến.

Trên đoạn La Sơn-Hòa Liên (thuộc thành phố Đà Nẵng), do sạt lở và ngập cục bộ, giao thông đã được phân luồng xuống Quốc lộ 1 để bảo đảm lưu thông. Ngoài ra, hai điểm ngập lụt đáng chú ý gồm:

Quốc lộ 1 qua Quảng Trị đoạn Km611+600-Km612+100, hiện ngập 15-20cm, phương tiện lưu thông chậm theo làn sát dải phân cách giữa;

Đường Hồ Chí Minh nhánh đông đoạn Km945+500-Km946+080 đoạn ngập sâu nhất 45cm từ 7 giờ sáng nay, hiện tại lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng hai đầu.

Tây Nguyên: Sạt lở liên tiếp, nhiều tuyến đường bị chia cắt

Khu Quản lý đường bộ III cho biết, từ khuya 31/10 đến sáng 1/11, mưa lớn kéo dài trên tuyến Trường Sơn Đông qua địa phận Đà Nẵng-Quảng Ngãi đã làm phát sinh nhiều điểm sạt lở mới.

Trên đèo Lò Xo, đoạn qua đường Hồ Chí Minh, các điểm sạt đã được thông xe một làn, tuy nhiên nguy cơ tái sạt cao do mưa tiếp tục. Cơ quan quản lý khuyến cáo phương tiện nên đi theo quốc lộ 19 và quốc lộ 24 để kết nối giữa Tây Nguyên và quốc lộ 1.

Đặc biệt, tại Km1373+150, tuyến Hồ Chí Minh đã sạt lở bốn lần chỉ trong ba ngày (lần đầu lúc 8 giờ 25 phút ngày 28/10, lần gần nhất 5 giờ sáng 1/11), đến 7 giờ 45 sáng nay (1/11) mới thông xe.

Hiện, nhánh tây đường Hồ Chí Minh vẫn còn 4 vị trí tắc gồm: Km415+230, Km415+560, Km433+620, Km437+650, dự kiến thông một làn trước 11 giờ trưa nay.

Tuyến Trường Sơn đông đang bị tắc 22 vị trí; lực lượng, máy móc đang được huy động từ hai đầu Đà Nẵng và Quảng Ngãi để khẩn trương khắc phục.

Cụ thể các vị trí tắc và thời gian dự kiến thông đường:

Địa phận Đà Nẵng còn 10 điểm, dự kiến thông tạm một làn từ 17 giờ hôm nay đến 17 giờ ngày 2/11.

Địa phận Quảng Ngãi còn 12 điểm, dự kiến hoàn thành từ 21 giờ hôm nay đến 11 giờ ngày 2/11.

Riêng đoạn La Sơn-Hòa Liên (Km41+400 và Km42+800) dự kiến thông xe vào 17 giờ ngày 3/11. Tại Km50+700-Km50+800 xuất hiện vết nứt dọc mặt đường, đã cấm lưu thông hoàn toàn để khảo sát, xử lý.

Tại tỉnh Lâm Đồng hiện nước rút dần, giao thông bước đầu thông tuyến.

Theo Khu Quản lý đường bộ IV, tại quốc lộ 1 đoạn Km1700+000-Km1700+970 (tỉnh Lâm Đồng), nước bắt đầu rút từ 1 giờ sáng nay, đến 6 giờ đã thông tuyến tạm. Hiện đoạn Km1700+500-Km1700+880 vẫn còn ngập nhẹ (0,1m tại tim đường, 0,3m ở lề), lưu thông chậm cả hai chiều. Lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi, điều tiết.

Theo Sở Xây dựng Quảng Trị, tính đến 6 giờ sáng 1/11, có 22 vị trí tắc đường trên các tuyến quốc lộ, trong đó 8 điểm ngập sâu, cụ thể:

Trên Quốc lộ 9B ngập tại vị trí Km41+900 và Km43+700, nước ngập sâu 0,2m; Quốc lộ 15 ngập tại Km562+100 ngập 0,9m vì vậy đường tắc tại vị trí này, tại Km565+070 ngập 0,25m;

Quốc lộ 12A ngập tại vị trí Km1+200-Km1+400, ngập 0,3-0,5m hiện vị trí này cũng tắc đường);

Quốc lộ 49C ngập tại vị trí Km32+950-Km41+076 ngập 25-70cm, tắc đường tại khu vực này.

Về sạt lở tại địa phận tỉnh Quảng Trị ghi nhận:

Trên quốc lộ 9C sạt lở tại Km29+100 và Km38+400, khối lượng sạt lở ước tính 3.100m³, tuy nhiên lực lượng chức năng đã nỗ lực khắc phục, hiện đã thông tuyến tại đây.

Trên quốc lộ 9B sạt lở xảy ra tại Km77+700, khối lượng sạt lở ước tính khoảng 3.500m³, lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục, đã thông được một làn.

Trên quốc lộ 9 sạt lở tại vị trí Km48+120-Km48+140 khối lượng ước tính khoảng 200m³, hiện chưa thông đường vị trí này.

Các Khu Quản lý đường bộ và chính quyền địa phương khẳng định đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, máy móc để khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian sớm nhất.

Người dân và tài xế được khuyến cáo không di chuyển vào khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, đồng thời theo dõi thông tin cập nhật từ cơ quan chức năng để chủ động hành trình.