Ngành Y tế huy động tổng lực khử khuẩn tại trường học, chợ sau lũ đề phòng phát sinh dịch bệnh

HNN.VN - Sau khi nước lũ rút, lượng bùn đất, xác động vật và rác thải ứ đọng tại các trường học, chợ và khu dân cư trên địa bàn TP. Huế khá lớn, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường và phát sinh dịch bệnh. Trong sáng 1/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế và trung tâm y tế (TTYT) các khu vực đã huy động tổng lực, vật tư, thiết bị triển khai phun hóa chất khử khuẩn tại các điểm trường, chợ và khu dân cư, sẵn sàng đón học sinh trở lại lớp và bảo đảm sức khỏe cho người dân.

Phun hóa chất khử khuẩn ở chợ Nịu 

Tại chợ Nịu (xã Đan Điền), những ngày qua nước lũ bao vây và ngập sâu khiến hoạt động buôn bán bị đình trệ. Ngay sau khi nước rút, chính quyền địa phương phối hợp với ngành y tế tổ chức tổng dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, phun hóa chất diệt khuẩn và hướng dẫn người dân làm sạch khu vực kinh doanh thực phẩm, chủ động phòng tránh dịch bệnh sau lũ.

BSCKII. Nguyễn Phương Tuấn, Giám đốc TTYT Quảng Điền, cho biết trên địa bàn quản lý có 19 trường học và 8 chợ, đa số đều nằm ở vùng thấp trũng. “Trong hai ngày 31/10 và 1/11, chúng tôi đã huy động nhân lực, thiết bị tiến hành phun hóa chất khử khuẩn tại các trường học và chợ đã rút nước, đảm bảo an toàn để học sinh sớm trở lại trường và các chợ hoạt động trở lại,” bác sĩ Tuấn cho hay.

Trung tâm Y tế Quảng Điền khử khuẩn kỹ mọi ngóc ngách trường học đảm bảo sức khỏe cho học sinh 

Tại các địa bàn bị ngập lụt, như: Phong Điền, Phú Vang, Phú Xuân, Hương Thủy…, hiện các TTYT, trạm y tế đang khẩn trương khử khuẩn tại các trường học, chợ và tụ điểm đông người nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh, người dân cũng như đề phòng dịch bệnh bùng phát sau lũ.

Cùng với công tác khử khuẩn, ngành y tế tăng cường giám sát dịch tễ, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các bệnh dễ phát sinh sau lũ như tiêu chảy, tay chân miệng, sốt xuất huyết, đau mắt đỏ, bệnh da liễu, leptospira… Các trạm y tế được yêu cầu bố trí cán bộ tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện “ăn chín, uống sôi, ở sạch”, thu gom và chôn lấp xác động vật đúng quy định, đồng thời lấy mẫu kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt và hướng dẫn người dân khử trùng giếng, bể nước bằng Cloramin B.

Song song đó, công tác kiểm tra an toàn thực phẩm tại các chợ, bếp ăn tập thể và khu sơ tán cũng được đẩy mạnh. Ngành y tế kiên quyết xử lý thực phẩm ôi thiu, nguồn nước bẩn, đảm bảo người dân được sử dụng thực phẩm an toàn. Các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về vệ sinh phòng bệnh sau lũ được thực hiện rộng khắp qua hệ thống loa cơ sở và mạng xã hội, vận động người dân chung tay giữ gìn môi trường, góp phần ổn định đời sống sau thiên tai.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
khử khuẩntrường họcy tế
