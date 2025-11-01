Sẻ chia với những khó khăn, mất mát của người dân vùng lũ

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an thăm, tặng quà người dân vùng lũ tại phường Phong Dinh

Nhiều món quà gửi tặng người dân

Sáng 1/11, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo Công an thành phố Huế và lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố Huế đã đến thăm, động viên, chia sẻ và tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên địa bàn phường Phong Dinh.

Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng chống và khắc phục hậu quả lũ lụt, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương nhanh chóng hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, ổn định nơi ở và sinh kế.

Đoàn đã trao tặng 400 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phong Dinh.

Lãnh đạo phường Thuận Hóa tiếp nhận quà của Bộ Công an

Tại phường Thuận Hóa, Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP. Huế, thừa ủy quyền của Bộ Công an đã đến thăm và trao 340 suất quà cho UBND phường để chuyển đến tay các hộ dân bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn phường.

Các phần quà gồm lương thực, thực phẩm khô và nước uống, nhằm hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. Tại buổi trao quà, Đại tá Dương Văn Thoan ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, động viên bà con vượt qua khó khăn, đồng thời khẳng định Bộ Công an luôn quan tâm, đồng hành cùng chính quyền và người dân các địa phương trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa bão, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và an sinh xã hội.

Thay mặt Đảng ủy, UBND và Nhân dân phường Thuận Hóa, ông Trương Đình Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường bày tỏ lòng cảm ơn đến sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Bộ Công an và Công an TP. Huế. Ông cho rằng đây là nguồn động viên to lớn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp người dân thêm vững tin, sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Đại tá Nguyễn Viết Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố thừa ủy quyền của Bộ Công an trao tặng quà của Bộ Công an cho người dân vùng lũ xã Lộc An

Tại xã Lộc An, Đại tá Nguyễn Viết Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố thừa ủy quyền của Bộ Công an đã đến thăm và trao 280 suất quà (gồm nước suối và nhu yếu phẩm) của Bộ Công an gửi tặng nhân dân xã Lộc An.

Đại tá Nguyễn Viết Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố ân cần thăm hỏi tình hình và chia sẻ, động viên người dân sớm vượt qua khó khăn do thiên tai, mưa lũ.

Ông Nguyễn Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lộc An cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Bộ Công an và Công an TP. Huế. Đồng thời cho biết, địa phương đã và đang nỗ lực hết mình để hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp với UBND xã Phú Lộc trao quà cho người dân

Tại xã Phú Lộc, trong sáng 1/11, chính quyền địa phương đã phối hợp với các tổ chức, đơn vị và nhà hảo tâm tổ chức trao quà hỗ trợ cho bà con Nhân dân bị ảnh hưởng do mưa lũ vừa qua, với tổng trị giá 170 triệu đồng, góp phần giúp người dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Trong chương trình, UBND xã Phú Lộc cùng các tổ chức, đơn vị, cá nhân hảo tâm đã trao 100 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt, cho các hộ dân thuộc 21 thôn trên địa bàn xã. Đây là những phần quà đầy nghĩa tình, được gửi đến tận tay các hộ dân bị thiệt hại nặng về tài sản, nhà cửa và sinh kế sau đợt mưa lũ. Nguồn kinh phí do các tổ chức và nhà hảo tâm tại TP. Hồ Chí Minh đóng góp, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, hướng về miền Trung ruột thịt, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo, giúp đỡ bà con sớm ổn định đời sống.

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp với UBND xã Phú Lộc trao 60 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng, gồm mì tôm, nước khoáng và sữa, hỗ trợ bà con các thôn Hòa Mậu, Lê Thái Thiện, Đông Lưu, thôn 5 và thôn Cao Đôi vượt qua khó khăn sau mưa lũ. Nguồn quà được trích từ kinh phí dự trữ quốc gia.

Ngoài ra, sư cô Trung Thanh (chùa Cam Lộ) và sư cô Hiền Thảo (chùa Phước Sơn) cũng phối hợp với UBND xã Phú Lộc trao 200 suất quà, mỗi suất trị giá 200 nghìn đồng, gồm áo phao và mì tôm, gửi đến bà con các thôn 4, 5 và 8, góp phần động viên tinh thần và hỗ trợ người dân vùng thấp trũng chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Động viên và chia sẻ nỗi đau với gia đình ông Trần Văn Hậu

Cùng ngày, tại tổ dân phố 2, phường Hương Trà, ông Lê Xuân Trung, Giám đốc Phòng giao dịch (PGD) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Hương Trà, đại diện cho Chi nhánh NHCSXH thành phố Huế đã đến thăm, động viên và chia sẻ nỗi đau với gia đình ông Trần Văn Hậu, có con không may bị nước lũ cuốn trôi.

Đây là khoảng thời gian, gia đình ông Trần Văn Hậu đang phải gánh chịu nỗi đau tột cùng khi mất đi người con thân yêu trong cơn lũ dữ. Trước mất mát không gì bù đắp được này, Giám đốc PGD NHCSXH Hương Trà đã thay mặt Chi nhánh NHCSXH thành phố Huế, trực tiếp đến thắp hương chia buồn và trao phần quà 2 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình sớm vượt qua cú sốc tinh thần để ổn định cuộc sống.

Việc thăm hỏi và hỗ trợ kịp thời này không chỉ mang ý nghĩa về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tập thể cán bộ, người lao động NHCSXH thành phố Huế nói chung và PGD NHCSXH Hương Trà nói riêng đối với những hoàn cảnh không may mắn do thiên tai gây ra.

Lãnh đạo Tập đoàn Kim Oanh trao quà cho đại diện BVTW Huế để chuyển đến bệnh nhân

Cùng với tấm lòng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi đến người dân ở các địa phương, trong sáng 1/11, tại Hội trường Trung tâm Đào tạo Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế, Quỹ Khởi Sự Từ Tâm thuộc Tập đoàn Kim Oanh phối hợp với Chi hội Nữ trí thức Bệnh viện và Phòng Công tác xã hội - Chăm sóc khách hàng tổ chức chương trình trao quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Khởi Sự Từ Tâm cho biết: Tập đoàn luôn phát huy tinh thần tiên phong trong hoạt động thiện nguyện, xem trách nhiệm xã hội là sứ mệnh quan trọng của doanh nghiệp. Bà gửi lời cảm ơn đến BVTW Huế đã tạo điều kiện để doanh nghiệp và các nhà hảo tâm chung tay thực hiện các chương trình nhân ái.

Tại buổi lễ, đoàn đã trao 500 phần quà, gồm 120 phần cho bệnh nhân Khoa Huyết học Lâm sàng và 380 phần cho các bệnh nhi tại Trung tâm Nhi. Những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia, góp phần giúp người bệnh vững vàng hơn sau mưa lũ.

Chiều 1/11, tại phường Vỹ Dạ, lãnh đạo phường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tổ chức trao hơn 1.500 suất quà cho các hộ dân bị thiệt hại nặng sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Phường Vỹ Dạ tiếp nhận nguồn kinh phí phí hỗ trợ của Tập đoàn Kim Oanh

Trong đó, trao 300 suất quà, mỗi suất trị giá 700 nghìn đồng tiền mặt và 20kg gạo, được dành cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các hộ còn lại được hỗ trợ tiền mặt 150 nghìn đồng cùng nhu yếu phẩm thiết yếu như bánh, sữa, nước uống, đường… Nguồn quà tặng được huy động từ Tập đoàn Kim Oanh, Bộ Công an và các nguồn phân bổ Trung ương.

Cùng ngày, tại phường Hóa Châu, chính quyền địa phương cũng trực tiếp đến thăm hỏi, trao tận tay quà hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng do ngập lụt. Những hộ còn bị cô lập tại vùng ngập sâu được Tổ dân phố hỗ trợ chuyển quà cứu trợ đến tận nhà, bảo đảm “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Theo đó, các tổ chức và đoàn thiện nguyện đã hỗ trợ Hóa Châu nhiều phần quà thiết thực với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng, gồm tiền mặt, gạo, lương thực, thực phẩm, nước uống và các vật dụng sinh hoạt. Cụ thể, các đơn vị đã trao 200 suất quà tiền mặt với tổng giá trị hơn 77,5 triệu đồng từ Quỹ Bông Sen, Đoàn Thái Nguyên và các nhà hảo tâm; 7,5 tấn gạo do thành phố Huế và đoàn Bắc Giang hỗ trợ; 850 thùng bánh, 128 thùng lương khô, 1.120 thùng nước uống và 85 thùng bánh gạo của đoàn Bắc Ninh; 650 thùng mì tôm, 50 áo phao và 12 bộ nồi thắng từ đoàn Gia Lai; 500 túi an sinh do Báo Dân Trí gửi tặng. Những chuyến hàng cứu trợ được vận chuyển liên tục về địa phương, giúp người dân có thêm nguồn lương thực, nước uống, đồ dùng sinh hoạt trong giai đoạn khắc phục hậu quả mưa lũ.





Dọn dẹp vệ sinh sau lũ

Trong ngày 1/11, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Huế với sự hỗ trợ, phối hợp của các lực lượng quân đội, công an, đoàn viên thanh niên… huy động lực lượng, phương tiện giúp người dân khắc phục thiệt hại, vệ sinh môi trường sau khi nước rút.

Các chiến sĩ hỗ trợ vệ sinh trường học trên địa bàn xã Phong Thái

Tại Phường Phong Thái, từ chiều 31/10 đến ngày 1/11, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) đã phối hợp với cán bộ, nhân viên UBND phường, lực lượng dân quân tự vệ và hệ thống chính trị các tổ dân phố ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, giúp người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn vừa qua, nhiều tuyến đường, khu dân cư, trường học và chợ trên địa bàn phường Phong Thái bị phủ kín bùn đất, rác thải, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và giao thông. Với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, “nước lũ rút đến đâu dọn vệ sinh đến đó”, các chiến sĩ đã không quản vất vả, ngâm mình trong bùn đất để thu dọn rác, nạo vét bùn, khơi thông cống rãnh, lau chùi bàn ghế, sân trường và lớp học, giúp các cơ sở giáo dục sớm ổn định trở lại.

Thượng tá Nguyễn Văn Quyết, Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn 968, cho biết: “Trước mắt, chúng tôi tập trung hỗ trợ các điểm công cộng như trường học, trạm y tế, chợ… để sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường. Lực lượng được chia thành 3 nhóm, làm đến đâu dứt điểm đến đó, với quyết tâm cao nhất nhằm khắc phục hậu quả nhanh nhất”.

Hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 thể hiện tinh thần đoàn kết quân - dân, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng người dân địa phương.

Phun khử khuẩn khu vực chợ Kim Long

Tại phường Kim Long, Đảng ủy, chính quyền cùng các đoàn thể và người dân đã đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua. Lực lượng tham gia đã tiến hành thu gom rác thải, nạo vét bùn non trên tuyến đường Phạm Thị Liên, các trục đường chính và khu vực đình làng Kim Long, góp phần khôi phục cảnh quan, đảm bảo giao thông thông suốt.

Cùng với đó, Trạm Y tế phường Kim Long đã tổ chức ra quân tiêu độc, khử trùng tại các cơ quan, trường học, chợ và khu dân cư nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Hoạt động được triển khai đồng bộ, kịp thời, giúp môi trường nhanh chóng trở lại sạch sẽ, an toàn sau lũ.

UBND phường Kim Long kêu gọi người dân tích cực vệ sinh nhà cửa, ngõ xóm, phối hợp cùng lực lượng chức năng trong công tác làm sạch môi trường, phòng ngừa dịch bệnh, sớm ổn định cuộc sống và sinh hoạt bình thường.