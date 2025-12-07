  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 08/12/2025 15:56

Công bố tình huống khẩn cấp khắc phục hư hỏng hạ tầng đường sắt Bắc - Nam

Tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua khu vực các tỉnh, thành miền Trung đã bị hư hỏng nặng nề về hạ tầng và Bộ Xây dựng đã công bố tình huống khẩn cấp để khắc phục hậu quả nhanh chóng.

Hôm nay, Quốc hội làm việc về dự án đường sắt cao tốc Bắc - NamNgành đường sắt miễn phí chở hàng cứu trợ đồng bào miền Bắc bị thiên tai Hoàn thành việc cắm mốc phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - NamKỳ vọng từ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

 Hạ tầng đường sắt bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ tại khu vực Nam Trung Bộ vừa qua. (Ảnh: VNR cung cấp)

Bộ Xây dựng vừa có quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh đoạn đi qua địa bàn các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng thuộc phạm vi được giao quản lý của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) do ảnh hưởng của cơn bão số 13 và mưa lũ lớn sau bão gây ra từ ngày 6-22/11/2025.

Bộ Xây dựng giao Cục Đường sắt Việt Nam và VNR theo phạm vi, trách nhiệm quản lý triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai quy định, trong đó thực hiện rà soát, xác định cụ thể mức độ hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt do tình huống thiên tai gây ra, giải pháp sửa chữa để khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định; phối hợp với Vụ Kế hoạch-Tài chính để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Khi kết thúc thi công xây dựng công trình khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai theo tình huống khẩn cấp về thiên tai nêu trên, Cục Đường sắt Việt Nam và VNR báo cáo Bộ Xây dựng để làm cơ sở xem xét công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Vụ Vận tải và An toàn giao thông (Bộ Xây dựng) có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai khắc phục hậu quả thiên tai gây ra đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt.

Trước đó, theo báo cáo của VNR, tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh có tổng số điểm sạt lở trôi nền đường là 61 (sạt lở sâu trung bình khoảng 0,4-4m, tim đường có những đoạn lệch 4m); hư hỏng về thông tin tín hiệu.

Đối với công trình, nhà ga, có 16 ga bị ảnh hưởng ngập lụt, hư hỏng các công trình kiến trúc, nhà cửa và trang thiết bị, bao gồm các ga: Ga Diêu Trì, Tân Vinh, Vân Canh, La Hai, Xuân Sơn Nam, Chí Thạnh, Hòa Đa, Tuy Hòa, Đông Tác, Phú Hiệp, Hảo Sơn, Lương Sơn, Cây Cầy, Ngã Ba, Kà Rôm, Phước Nhơn.

Ngoài ra, ngành Đường sắt đã thông báo ngừng chạy hàng trăm đoàn tàu khách và tàu hàng, phục vụ ăn uống miễn phí cho hành khách trên các đoàn tàu bị ảnh hưởng và số lượng vé tàu đã thực hiện trả lại cho hành khách 39.000 vé, tương đương số tiền gần 24 tỷ đồng…/.

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa:
công bốtình huống khẩn cấpkhắc phụchư hỏnghạ tầngđường sắt Bắc-Nam
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điện lực Huế lan tỏa tinh thần tương trợ sau thiên tai

Năm 2025, mưa bão và thiên tai liên tiếp diễn ra trên diện rộng, gây thiệt hại nặng nề đến hệ thống điện ở nhiều tỉnh miền Trung - Tây Nguyên và khu vực biên giới Việt - Lào. Với tinh thần trách nhiệm và truyền thống đoàn kết, Công ty Điện lực Huế (PC Huế) đã chủ động huy động lực lượng hỗ trợ các địa phương bạn khắc phục sự cố, nhanh chóng tái lập điện, góp phần ổn định đời sống người dân và bảo đảm an ninh năng lượng vùng.

Điện lực Huế lan tỏa tinh thần tương trợ sau thiên tai
Liên đoàn Điền kinh Thế giới công bố VĐV xuất sắc nhất năm 2025

Tại lễ trao giải của Liên đoàn Điền kinh Thế giới ngày 30/11, vận động viên (VĐV) nhảy sào người Thụy Điển Armand Duplantis và VĐV chạy vượt rào và chạy nước rút người Mỹ Sydney McLaughlin-Levrone đã được vinh danh lần lượt là vận động viên nam và nữ xuất sắc nhất thế giới năm 2025.

Liên đoàn Điền kinh Thế giới công bố VĐV xuất sắc nhất năm 2025

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top