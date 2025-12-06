Điện lực Huế lan tỏa tinh thần tương trợ sau thiên tai

Điện lực Huế hỗ trợ xử lý sự cố sạt lở đường dây cấp điện qua bản Ka Lô (Lào)

Sáng lên tình hữu nghị Việt - Lào



Bắt đầu từ tháng 5/2025, đường dây trung thế 22kV cấp điện cho bản Ka Lô (huyện Ka Lưm, tỉnh Sê Kông, Lào) liên tục hư hỏng do dông lốc, sét đánh và hoàn lưu bão. Địa bàn bản Ka Lô nằm cách cửa khẩu A Đớt (A Lưới) 10 km nhưng địa hình rừng núi hiểm trở, thường bị chia cắt khi mưa lớn, khiến lực lượng Điện lực Tha Teng (Lào) nhiều khi mất vài ngày mới tiếp cận hiện trường. Trong bối cảnh đó, PC Huế đã bố trí lực lượng cơ động của Đội Quản lý điện A Lưới sẵn sàng phối hợp hỗ trợ khi nhận yêu cầu từ Chi nhánh Điện Sê Kông. Cụ thể trong tháng 5 và tháng 6, dông lốc liên tục làm Rec 472/154/51 A Đớt - thiết bị ranh giới giữa hai nước - tác động nhiều lần.

Ngay sau mỗi sự cố, lực lượng PC Huế đã sang kiểm tra tuyến, xử lý hành lang, khắc phục điểm hư hỏng và đóng điện trở lại cho phía bạn theo đúng quy trình phối hợp. Những chuyến đi này diễn ra trong điều kiện thời tiết bất lợi, song đều được hoàn thành an toàn, kịp thời.

Từ ngày 28/10 đến 5/11 là nhiệm vụ khó khăn nhất khi hoàn lưu bão số 12 Fengshen gây sạt lở nghiêm trọng, làm đứt đường vào Ka Lô và gây mất điện toàn bản. Tối 30/10, sau khi nắm thông tin từ Hải quan A Đớt, Đội Quản lý điện A Lưới lập tức tổ chức lực lượng, tiếp cận khu vực ranh giới, tách lèo cô lập sự cố để đảm bảo an toàn và bắt đầu kiểm tra toàn tuyến.

Trong mưa lớn và địa hình chia cắt, 13 cán bộ, công nhân của hai bên Việt - Lào cùng xe cẩu, xe cabin kép và thiết bị chuyên dụng đã làm việc liên tục, nắn lại nhiều đoạn dây bị xô lệch, khắc phục các vị trí đứt dây và dựng lại những cột bị nghiêng do cây gãy đổ. Đến 18h38 ngày 31/10, dòng điện được khôi phục; đến 5/11, toàn bộ tồn tại trên tuyến được xử lý hoàn tất, đưa điện trở lại cho 200 hộ dân Ka Lô.

Những hoạt động hỗ trợ xuyên biên giới này không chỉ mang giá trị kỹ thuật mà còn là minh chứng rõ rệt cho tình đoàn kết Việt - Lào, góp phần củng cố an ninh năng lượng khu vực biên giới và là điểm tựa cho người dân hai nước trong giai đoạn khó khăn do thiên tai.

Liên tục hỗ trợ các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên sau thiên ta

Song song với hỗ trợ nước bạn Lào, PC Huế là một trong những lực lượng xung kích của Tổng công ty Điện lực miền Trung trong nhiệm vụ khắc phục hậu quả bão lũ tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.

Ngày 29/9 vừa qua, ngay sau khi bão số 10 (Bualoi) gây thiệt hại nặng tại Quảng Trị, 60 cán bộ, công nhân cùng 8 xe chuyên dụng của PC Huế đã lên đường hỗ trợ. Đây là một trong những lực lượng đầu tiên có mặt tại vùng thiệt hại, triển khai dựng cột, kéo dây, xử lý hàng chục điểm sự cố trong thời gian ngắn. Giám đốc PC Huế Nguyễn Đại Phúc yêu cầu đoàn hỗ trợ vừa bảo đảm tuyệt đối an toàn, vừa phát huy tinh thần đoàn kết để nhanh chóng đưa điện trở lại phục vụ nhân dân.

Hơn 60 cán bộ, kỹ sư cùng nhiều phương tiện lên đường vào Đắk Lắk hỗ trợ khắc phục lưới điện do mưa lũ

Ngày 7/11, hơn 50 cán bộ, công nhân cùng 8 xe chuyên dụng tiếp tục được điều động hỗ trợ Công ty Điện lực Gia Lai khắc phục hư hỏng do bão số 13 (Kalmaegi). Tại lễ xuất quân, Đội trưởng Đội xung kích ông Lê Trọng Phước Sơn khẳng định quyết tâm phối hợp chặt chẽ với tỉnh bạn để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm an toàn và chất lượng. Lực lượng ngành điện Huế làm việc xuyên ngày đêm, nhanh chóng xử lý sự cố trên diện rộng, góp phần sớm khôi phục điện cho người dân.

Ngày 23/11 mới đây, PC Huế lại xuất quân đợt hỗ trợ được xem là lớn nhất năm 2025. Hơn 60 cán bộ, kỹ sư và 9 xe chuyên dụng cùng nhiều thiết bị, vật tư được điều động hỗ trợ Công ty Điện lực Đắk Lắk khắc phục thiệt hại tại khu vực Phú Yên (cũ) bị ngập lụt nghiêm trọng. Nhờ lực lượng tăng cường kịp thời, tiến độ xử lý sự cố được rút ngắn đáng kể, giúp hàng chục nghìn hộ dân nhanh chóng có điện trở lại.

Điện lực Huế chia đội hỗ trợ xử lý sự cố điện tại Phú Yên (cũ) do mưa lũ

Ông Nguyễn Đại Phúc, Giám đốc PC Huế cho biết, từ những chuyến hỗ trợ xuyên biên giới đến các đợt chi viện cho các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên cho thấy tinh thần sẵn sàng ứng cứu và chia sẻ khó khăn với cộng đồng của đơn vị khá rõ. Đó không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là biểu hiện của tình người, của sự đoàn kết và tương trợ trong lúc hoạn nạn. Đó là những giá trị cốt lõi gắn bó các đơn vị trong ngành điện cũng như hai dân tộc Việt - Lào. Những giá trị ấy, PC Huế sẽ tiếp tục sẵn sàng vun đắp, đóng góp vào sự bền vững của hệ thống điện và đời sống người dân giữa hai nước và các tỉnh, thành trong khu vực.