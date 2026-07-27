Ngày 19/5/2026, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải có cuộc làm việc với Thị trưởng thành phố Montreuil Patrice Bessac để trao đổi về việc tăng cường tình đoàn kết và hợp tác, trong đó có nỗ lực chung nhằm gìn giữ, phát huy những dấu ấn và giá trị to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt quá trình hoạt động cách mạng tại Pháp.

Với chủ đề "Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới", Hội nghị diễn ra từ ngày 1-7/8 là dịp để đánh giá toàn diện tình hình thế giới và khu vực, quán triệt các chủ trương, định hướng đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Phóng viên: Thưa Đại sứ, Hội nghị Ngoại giao 33 diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đại sứ đánh giá như thế nào về yêu cầu "phát huy vai trò tiên phong" của ngành Ngoại giao nói chung và Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp nói riêng để hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược này?

Đại sứ Trịnh Đức Hải: Bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ngành Ngoại giao đứng trước sứ mệnh lịch sử trọng đại. Vai trò "tiên phong" của đối ngoại không dừng lại ở việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, mà phải chủ động mở rộng không gian phát triển, tranh thủ thời cơ vàng, huy động tối đa các nguồn lực bên ngoài phục vụ cho công cuộc bứt phá của đất nước.

Điều này đòi hỏi ngành Ngoại giao phải chuyển mình mạnh mẽ: chủ động hơn trong dự báo chiến lược, linh hoạt hơn trong xử lý các mối quan hệ quốc tế phức tạp, và thực chất hơn trong việc cụ thể hóa các khuôn khổ đối ngoại thành những dự án, hợp tác mang lại giá trị gia tăng cao.

Đối với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, chúng tôi xác định rõ nhiệm vụ tiên phong là phải làm sâu sắc và nâng tầm nội hàm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp. Pháp không chỉ là đối tác giàu truyền thống mà còn là trung tâm hàng đầu thế giới về khoa học-công nghệ, giáo dục, năng lượng sạch, đường sắt và đổi mới sáng tạo.

Đại sứ quán sẽ tiếp tục phát huy vai trò "cầu nối chủ động", kết nối hiệu quả các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và viện nghiên cứu hai nước. Chúng tôi quan niệm: vai trò tiên phong của cơ quan đại diện ngoại giao thời kỳ này mang tinh thần hai chiều - không chỉ "kéo nguồn lực, tri thức và công nghệ về nước", mà còn là "bệ phóng" hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước vươn ra mở rộng hiện diện tại thị trường Pháp và Liên minh châu Âu (EU).

Phóng viên: Việt Nam và Pháp nâng quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện từ năm 2024 trong chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đây là động lực quan trọng để hai nước thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong giai đoạn mới. Thưa Đại sứ, trong 6 tháng đầu năm 2026, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã triển khai các biện pháp và hoạt động gì để thúc đẩy quan hệ? Những kết quả nổi bật và thực chất nhất đạt được là gì?

Đại sứ Trịnh Đức Hải: Ngay từ đầu năm 2026, trên nền tảng khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện được xác lập từ năm 2024, Đại sứ quán đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các hoạt động đối ngoại nhằm biến các cam kết chính trị cấp cao thành động lực phát triển thực chất.

Chúng tôi tập trung củng cố tin cậy chính trị thông qua duy trì trao đổi đoàn các cấp, mở rộng kênh tiếp xúc với Chính phủ, Quốc hội, các chính đảng, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp Pháp. Trong công tác ngoại giao kinh tế, Đại sứ quán quán triệt 3 trọng tâm chiến lược:

Thứ nhất, thúc đẩy các dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực Pháp có thế mạnh vượt trội và Việt Nam đang có nhu cầu cấp thiết.

Thứ hai, hỗ trợ các địa phương, bộ ngành trong nước tiếp cận công nghệ nguồn, dòng vốn chất lượng cao và mô hình quản trị hiện đại.

Thứ ba, định vị Việt Nam như một điểm đến an toàn, trung tâm tăng trưởng năng động và mắt xích không thể thiếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Kết quả nổi bật và thực chất nhất trong 6 tháng qua là chúng tôi đã cùng các đối tác Pháp chuyển từ "trao đổi định hướng" sang "hình thành các dự án hợp tác cụ thể". Đại sứ quán đã kết nối sâu rộng với các tập đoàn công nghiệp hàng đầu như Airbus (hàng không-vũ trụ), Thales (công nghệ cao, quốc phòng), EDF (năng lượng), SNCF và Alstom (hạ tầng đường sắt), đồng thời mở rộng mạng lưới đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) sở hữu công nghệ lõi.

Bên cạnh đó, hợp tác cấp địa phương (ngoại giao phân cấp) diễn ra rất sinh động trong các lĩnh vực phát triển cảng biển, logistics, quy hoạch đô thị xanh và chuyển đổi số. Mọi thỏa thuận hợp tác hiện nay đều được gắn chặt với các điều kiện: Chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát triển công nghiệp hỗ trợ và nâng cao tính tự chủ nền kinh tế của Việt Nam.

Phóng viên: Ngày 30/6/2026, tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về Đối ngoại và Hội nhập quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhiệm vụ đưa đối ngoại phục vụ thiết thực hơn cho phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc và nâng tầm vị thế Việt Nam. Với thế mạnh của Pháp về công nghệ và năng lượng xanh, Đại sứ quán sẽ có những bước đi đột phá nào để thu hút nguồn lực chất lượng cao này?

Đại sứ Trịnh Đức Hải: Để thực hiện thắng lợi chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp xác định đối ngoại phải mang tính chủ động, tiến công và đo đếm được bằng hiệu quả thực tế. Chúng tôi sẽ triển khai các bước đi đột phá trong "ngoại giao công nghệ" và "ngoại giao kinh tế" theo phương châm "Đúng trọng tâm-Đúng đối tác-Theo sát từng dự án", ưu tiên thu hút các nguồn lực từ Pháp trong các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, năng lượng và các ngành công nghệ tiên phong như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, hàng không-vũ trụ, y tế kỹ thuật số, công nghệ sinh học và kinh tế biển.

Đột phá quan trọng nhất nằm ở tư duy hợp tác: Chuyển từ việc "thu hút vốn" hay "mua sắm thiết bị" thuần túy sang mô hình hành động chiến lược, khuyến khích các đối tác Pháp cùng nghiên cứu, cùng đầu tư, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và xây dựng chuỗi sản xuất tại Việt Nam.

Trên tinh thần đó, thời gian tới, Đại sứ quán sẽ tích cực vận động các tập đoàn lớn của Pháp thành lập các trung tâm R&D, cơ sở bảo dưỡng, đào tạo kỹ sư ngay tại Việt Nam; đồng thời phát huy tối đa vai trò "nhà kết nối" nhằm tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, chính sách, đưa các cam kết hợp tác nhanh chóng hiện thực hóa thành những công trình, dự án cụ thể trên thực địa.

Phóng viên: Pháp là nơi đặt trụ sở của nhiều tổ chức quốc tế lớn như UNESCO, OECD, IEA, ESA, OIF... Việc nâng tầm ngoại giao đa phương đóng vai trò rất quan trọng. Đại sứ có thể chia sẻ những định hướng lớn nhằm khẳng định vai trò chủ động, có trách nhiệm của Việt Nam trên các diễn đàn này?

Đại sứ Trịnh Đức Hải: Thủ đô Paris là một trong những "thủ phủ" của ngoại giao đa phương toàn cầu. Đây là nơi định hình các luật chơi, chuẩn mực và chính sách quốc tế quan trọng nhất về văn hóa, giáo dục, năng lượng, phát triển bền vững và công nghệ. Việc hiện diện và đóng góp tích cực tại đây mang lại lợi ích kép: Vừa nâng cao vị thế đất nước, vừa trực tiếp mang lại tri thức và chuẩn mực quốc tế phục vụ phát triển nội địa.

Định hướng lớn của Đại sứ quán thời gian tới bao gồm :

Một mặt, chuyển từ "tham gia" sang "chủ động đóng góp và kiến tạo" nhằm tăng cường chất lượng các sáng kiến của Việt Nam tại UNESCO, OECD, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) và Cộng đồng Pháp ngữ (OIF). Việt Nam sẽ thể hiện rõ hình ảnh một quốc gia thành viên trách nhiệm, sẵn sàng gánh vác các sứ mệnh chung của cộng đồng quốc tế.

Mặt khác, tranh thủ nguồn lực đa phương cho các ưu tiên quốc gia: Tận dụng tri thức chuyên gia, nguồn tài trợ và chính sách từ các tổ chức này để phục vụ trực tiếp cho các bài toán lớn của Việt Nam như: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, an ninh năng lượng, phát triển trí tuệ nhân tạo nhân văn và bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Phóng viên: Ngoại giao văn hóa và công tác người Việt Nam ở nước ngoài luôn là "nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên". Trước sức hút văn hóa Việt Nam ngày càng tăng tại Pháp cùng cộng đồng kiều bào tri thức đông đảo, Đại sứ quán có kế hoạch gì để biến những lợi thế này thành sức mạnh mềm và nguồn lực phát triển?

Đại sứ Trịnh Đức Hải: Ngoại giao văn hóa và cộng đồng người Việt tại Pháp chính là hai trụ cột sức mạnh mềm vô giá, bổ trợ mạnh mẽ cho nhau để tạo dựng vị thế Việt Nam trên đất Pháp.

Về ngoại giao văn hóa, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp sẽ đổi mới toàn diện tư duy quảng bá văn hóa theo hướng hiện đại, sáng tạo và đa chiều. Bên cạnh việc tiếp tục tôn vinh các giá trị di sản, ẩm thực, nghệ thuật truyền thống, chúng tôi sẽ thúc đẩy đưa văn hóa Việt Nam bước vào các lĩnh vực đương đại như: Điện ảnh, mỹ thuật ứng dụng, thiết kế, thời trang, công nghiệp văn hóa và nội dung số. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh hợp tác với các bảo tàng lớn, viện nghệ thuật, các liên hoan phim và kênh truyền thông Pháp để hình ảnh đất nước, con người Việt Nam xuất hiện thường xuyên, sống động và đẳng cấp trong lòng công chúng quốc tế.

Cộng đồng hơn 300.000 người Việt tại Pháp, đặc biệt là tầng lớp trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân và thế hệ trẻ, là "mỏ vàng tri thức" của đất nước. Đại sứ quán đang triển khai mạng lưới kết nối chuyên sâu theo từng lĩnh vực (như AI, y học, năng lượng, tài chính, luật pháp quốc tế).

Chúng tôi không chỉ kêu gọi kiều bào về nước làm việc, mà tạo điều kiện linh hoạt để kiều bào có thể đóng góp tri thức, mạng lưới quan hệ và nguồn lực cho đất nước ngay từ Pháp.

Kiều bào sẽ là những "đại sứ văn hóa", những cầu nối kinh tế và công nghệ tin cậy nhất. Qua đó, khẳng định mạnh mẽ tinh thần cộng đồng người Việt Nam tại Pháp là một bộ phận không thể tách rời và là nguồn lực quan trọng cấu thành sức mạnh tổng hợp của dân tộc.

Chúng tôi sẽ triển khai các bước đi đột phá trong "ngoại giao công nghệ" và "ngoại giao kinh tế" theo phương châm "Đúng trọng tâm-Đúng đối tác-Theo sát từng dự án", ưu tiên thu hút các nguồn lực từ Pháp trong các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, năng lượng và các ngành công nghệ tiên phong như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, hàng không-vũ trụ, y tế kỹ thuật số, công nghệ sinh học và kinh tế biển. Đại sứ Trịnh Đức Hải

Phóng viên: Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định hội nhập quốc tế là động lực chiến lược để Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới. Để xây dựng một nền ngoại giao toàn diện, hiện đại và chuyên nghiệp, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp sẽ tập trung đổi mới phương thức làm việc và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ ra sao?

Đại sứ Trịnh Đức Hải: Nghị quyết 59-NQ/TW là "kim chỉ nam" cho công tác đối ngoại trong giai đoạn mới. Quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp xác định chuyển biến về tư duy và năng lực cán bộ là khâu đột phá của đột phá.

Chúng tôi tập trung đổi mới trên 3 phương diện chính:

Thứ nhất, Đổi mới phương thức quản trị và làm việc: Chuyển mạnh sang chủ động, chuyên nghiệp, lấy hiệu quả đóng góp cho sự bứt phá của đất nước làm thước đo cao nhất. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quy trình nghiệp vụ ngoại giao, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu địa bàn dùng chung, nâng cao năng lực phân tích dữ liệu lớn để phục vụ công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược.

Thứ hai, tăng cường tính toàn diện và kết nối: Xóa bỏ ranh giới giữa các mảng công tác. Một cán bộ ngoại giao chính trị phải am hiểu kinh tế; cán bộ làm ngoại giao kinh tế phải nắm chắc về công nghệ và văn hóa. Sự phối hợp giữa ngoại giao chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học-công nghệ và kiều bào phải thành một khối thống nhất, nhịp nhàng.

Thứ ba, xây dựng đội ngũ cán bộ "vừa hồng vừa chuyên": Rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy chiến lược sắc bén, tinh thông ngoại ngữ và đàm phán quốc tế. Đặc biệt, cán bộ ngoại giao tại Pháp phải được cập nhật liên tục kiến thức chuyên sâu về kinh tế xanh, công nghệ mới, luật pháp quốc tế và kỹ năng truyền thông đại chúng.

Mỗi cán bộ ngoại giao tại Đại sứ quán phải thực sự trở thành một “đại sứ thương hiệu quốc gia” - tận tụy, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, am hiểu địa bàn, có khả năng truyền cảm hứng và kết nối hiệu quả các nguồn lực quốc tế về cho Tổ quốc. Đó chính là nền tảng vững chắc để xây dựng một nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, sẵn sàng cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Đại sứ.

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