Thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa doanh nghiệp trẻ hai nước Việt Nam-Trung Quốc

Quang cảnh Hội thảo Thanh niên ưu tú Việt-Trung.

Đây là dịp để doanh nghiệp trẻ hai nước Việt Nam-Trung Quốc tăng cường giao lưu, kết nối, thúc đẩy hợp tác và quảng bá sản phẩm chất lượng cao, đồng thời cũng là dịp để giới thiệu chính sách, môi trường đầu tư và hợp tác thương mại giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc cho các doanh nghiệp Trung Quốc.

Hội thảo có sự tham dự của hơn 60 đại biểu. Về phía Việt Nam có Đại sứ Phạm Thanh Bình cùng đại diện các doanh nghiệp: Vietnam Airlines, VietinBank, Tập đoàn FPT và Tập đoàn Café Trung Nguyên. Về phía Trung Quốc có Chủ tịch CIFCF Thôi Vĩnh An, đại diện các cơ quan, tổ chức, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp như: Dược Hồng Mao, YinTaiKong, Bác Nhã Trăn Đồng và Tập đoàn Accor…

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Phạm Thanh Bình đánh giá cao sự tham gia tích cực của các đại biểu, cho thấy hợp tác không chỉ được thúc đẩy bởi chính phủ mà còn bởi cộng đồng doanh nghiệp và thanh niên. Năm 2026 là năm đầu tiên Việt Nam triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Trung Quốc thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 15, cả hai nước đều bước vào giai đoạn phát triển mới. Việt Nam luôn coi trọng tăng cường hợp tác với Trung Quốc, khuyến khích mở rộng giao lưu giữa thanh niên, các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và trung tâm đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch CIFCF Thôi Vĩnh An cho biết trong 28 năm qua, CIFCF đã duy trì quan hệ hữu nghị với hơn 100 Đại sứ quán và hơn 10 tổ chức Liên hợp quốc tại Trung Quốc, trong đó Đại sứ quán Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa và hữu nghị giữa hai nước.

Ông Thôi Vĩnh An nhấn mạnh, sự kiện ngày hôm nay là một bước đi cụ thể thực hiện lời khẳng định của lãnh đạo hai nước: “Tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc bắt nguồn từ nhân dân, và tương lai nằm ở thanh niên”.

Tại hội thảo, các đại biểu và doanh nghiệp hai nước đã giới thiệu về doanh nghiệp, đưa ra nhu cầu hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển và thúc đẩy đầu tư.

Các bên trao đổi sâu về cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực: thương mại, chuyển đổi số, công nghệ hàng không, y tế và phát triển bền vững, đồng thời thảo luận về cơ chế chính sách, thủ tục đầu tư và xu hướng thị trường. Những chia sẻ thiết thực này đã giúp các doanh nghiệp trẻ có thêm niềm tin, định hình rõ hơn chiến lược phát triển phù hợp với xu thế mới.

https://nhandan.vn/thuc-day-giao-luu-hop-tac-giua-doanh-nghiep-tre-hai-nuoc-viet-nam-trung-quoc-post976379.html