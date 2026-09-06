Thủ tướng Chính phủ đối thoại cùng doanh nghiệp Nhật Bản về hợp tác đầu tư tại Việt Nam

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Buổi Tọa đàm do Bộ Tài chính chủ trì, với sự tham dự của khoảng 100 đại biểu hai nước. Tham dự tọa đàm có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, một số địa phương, doanh nghiệp và Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản. Phía Nhật Bản có Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, đại diện JICA, JETRO, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam cùng lãnh đạo một số doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam.

Doanh nghiệp Nhật Bản nêu nhiều kiến nghị

Tại tọa đàm, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cùng đại diện các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản trao đổi về môi trường đầu tư, những vấn đề doanh nghiệp quan tâm và cơ hội mở rộng hợp tác tại Việt Nam.

Đánh giá cao định hướng phát triển mới của Việt Nam, trong đó chú trọng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, Đại sứ Ito Naoki cho biết Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản kỳ vọng Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Tại cuộc đối thoại, đại diện các tổ chức JCCI, JICA, JETRO, JBIC và doanh nghiệp Nhật Bản nêu nhiều nhóm kiến nghị trọng tâm.

Trong đó, doanh nghiệp đề nghị Việt Nam nâng cao khả năng dự báo chính sách, tăng cường tham vấn công khai trong quá trình xây dựng, sửa đổi pháp luật; hạn chế những thay đổi đột ngột có thể ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, kinh doanh. Các doanh nghiệp cũng kiến nghị cải thiện môi trường đầu tư hạ tầng, bảo đảm tiến độ dự án, thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản chi phí phát sinh và sớm giải quyết những khoản còn tồn đọng tại một số dự án giao thông, đường sắt đô thị.

Liên quan đến an ninh năng lượng, doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn được tham gia các dự án điện chạy nền, trong đó có điện khí sử dụng nguồn khí thiên nhiên trong nước và LNG, góp phần bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Đại diện doanh nghiệp cũng đề nghị Việt Nam đẩy nhanh thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế; tiếp tục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực bán dẫn; khuyến khích các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) của Nhật Bản mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Về nguồn lực tài chính, JBIC và các tổ chức tài chính Nhật Bản cho biết sẵn sàng mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp Việt Nam thông qua hợp tác với các ngân hàng trong nước, đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án hạ tầng quy mô lớn. JICA cũng giới thiệu sáng kiến ODA thế hệ mới, hướng tới các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, đô thị thông minh, hạ tầng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki phát biểu tại tọa đàm.

Tạo môi trường đầu tư ổn định, minh bạch

Kết luận tọa đàm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản, tập trung tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, thủ tục hành chính và những vấn đề cụ thể trong quá trình triển khai dự án.

Thủ tướng nhấn mạnh, các kiến nghị thuộc thẩm quyền phải được xử lý trực tiếp; những vấn đề cần phối hợp liên ngành phải được thống nhất giải quyết, bảo đảm không để kéo dài.

Theo Thủ tướng, Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ các giải pháp cải cách thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với tiêu chuẩn, chuẩn mực quốc tế. Trong quá trình chuyển đổi, những vướng mắc có thể phát sinh. Chính phủ quyết tâm cùng các nhà đầu tư, trong đó có nhà đầu tư Nhật Bản, nỗ lực tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch, dễ dự đoán.

Cùng với hoàn thiện thể chế, Chính phủ đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư Nhật Bản tích cực tham gia góp ý kiến trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách; đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục duy trì cơ chế một cửa, tăng cường trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp thông qua VCCI, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam và các cơ quan liên quan.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện, gửi kết quả xử lý đến VCCI để phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam và các doanh nghiệp rà soát, đánh giá. Đối với những kiến nghị chưa được giải quyết hoặc phát sinh mới, VCCI tiếp tục tổng hợp, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương công khai kết quả xử lý trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các cổng thông tin liên quan.

Tập trung xử lý các vướng mắc cụ thể

Về các lĩnh vực cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với phía Nhật Bản, thống nhất phương án xử lý, giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong các dự án giao thông, đường sắt, giáo dục, năng lượng, ODA và khoa học - công nghệ.

Khẳng định Việt Nam hoan nghênh và mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng, thế mạnh của Nhật Bản về công nghệ, vốn, kinh nghiệm quản trị, nguồn nhân lực chất lượng cao và văn hóa kinh doanh coi trọng chất lượng, uy tín, quan hệ đối tác lâu dài là những yếu tố phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp hai nước tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất, trong đó có ODA thế hệ mới; nông nghiệp công nghệ cao; hạ tầng chiến lược; đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao; chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; công nghiệp bán dẫn và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời, doanh nghiệp Nhật Bản cần tăng cường liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, công nghệ và tiêu chuẩn sản xuất, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn Nhật Bản.

Thủ tướng mong muốn quan hệ đầu tư Việt Nam - Nhật Bản chuyển mạnh từ quan hệ giữa nhà đầu tư và địa điểm đầu tư sang quan hệ đối tác cùng phát triển, cùng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, cùng sản xuất và cùng tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Hai bên cần đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy hoạt động mua bán, sáp nhập giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng không gian hợp tác.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch, bình đẳng, an toàn và có tính dự báo cao; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện thể chế, phát triển kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhà đầu tư Nhật Bản.

Trên nền tảng quan hệ chân thành, tin cậy giữa hai nước, Thủ tướng tin tưởng quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, thực chất, tương xứng với khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.

“Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục lắng nghe, đồng hành và cùng hành động với các doanh nghiệp. Chúng tôi mong các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục tin tưởng, lựa chọn Việt Nam và cùng Việt Nam phát triển lâu dài, bền vững, thịnh vượng”, Thủ tướng nhấn mạnh.