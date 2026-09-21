36 thí sinh Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026 có cơ hội khám phá văn hóa, du lịch miền tây

Họp báo công bố Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026. (Ảnh: HUY TRẦN)

Theo đó, sau Vòng sơ tuyển dự kiến diễn ra ngày 27/9, từ ngày 10 đến 21/11, 36 thí sinh Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026 sẽ tham gia chuỗi hoạt động kết hợp tập luyện với các hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch, khám phá các điểm đến địa phương.

Chợ nổi Cái Răng là một trong những điểm đến chính của hành trình. Các thí sinh sẽ xuất phát từ sáng sớm, tìm hiểu hoạt động mua bán trên sông, đời sống của người dân vùng sông nước và tham gia phần thi phụ Người đẹp Du lịch.

Tại Làng Du lịch Mỹ Khánh, thí sinh trải nghiệm không gian miệt vườn, du lịch sinh thái và tham gia các hoạt động tìm hiểu ẩm thực miền tây.

Hành trình còn có các chương trình tìm hiểu vùng đất Tây Đô, dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng, tham quan các điểm du lịch, làng nghề và gặp gỡ đại diện địa phương.

Một số hoạt động hướng đến cộng đồng và bảo vệ môi trường cũng được đưa vào khuôn khổ cuộc thi. Trong chương trình Người đẹp nhân ái, các thí sinh sẽ thăm hỏi, trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn. Các thí sinh cũng sẽ tham gia chiến dịch "Vì dòng sông xanh", hướng đến nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sông nước.

Theo ông Lê Thanh Liêm, đại diện Ban tổ chức, danh hiệu từ cuộc thi được xác định chỉ là điểm khởi đầu. Điều quan trọng là sau cuộc thi, các thí sinh có thể tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, thí sinh cũng sẽ được tập luyện catwalk, kỹ năng sân khấu, giao tiếp và bổ sung kiến thức về văn hóa, lịch sử, du lịch. Một số chương trình trình diễn áo dài, trang phục dân tộc và fashion show dự kiến sẽ diễn ra trước đêm chung kết.

Là một thành viên trong Ban Giám khảo Cuộc thi, Nam vương Trần Tiến Dũng cho biết, bên cạnh ngoại hình, anh chú trọng đánh giá khả năng ứng xử và kiến thức của thí sinh. Anh cũng nhận định, đối với cuộc thi Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam, kinh nghiệm sân khấu chỉ là một phần, điều quan trọng là thí sinh còn phải thể hiện được sự hiểu biết về văn hóa và du lịch. Theo anh, đây là những yếu tố cần thiết để người chiến thắng đảm nhận vai trò quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Đêm chung kết Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra ngày 21/11 tại Làng Du lịch Mỹ Khánh, Cần Thơ. Thí sinh trải qua các phần thi: trang phục dân tộc, áo tắm, dạ hội và ứng xử với các chủ đề liên quan văn hóa, du lịch và bảo tồn di sản. Ban tổ chức dự kiến chọn Top 25, Top 15 và Top 5+1 trước khi ba thí sinh cuối cùng bước vào phần ứng xử. Hoa hậu nhận giải thưởng 300 triệu đồng, Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt nhận 200 triệu và 100 triệu đồng. Các giải phụ gồm: Người đẹp Du lịch, Người đẹp Biển, Người đẹp Áo dài, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Truyền thông…

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