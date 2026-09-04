  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 04/09/2026 09:24

Gần 700 đại biểu tham dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026

HNN.VN - Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026 (Diễn đàn) được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy các dự án ODA, thu hút đầu tư, kết nối giáo dục và tạo lập cơ chế hợp tác thường niên giữa các địa phương hai nước, góp phần tạo động lực giúp TP. Huế bứt phá kinh tế và mở rộng hội nhập quốc tế.

Chuẩn bị triển khai Dự án Cải thiện môi trường nước giai đoạn 2 Mong muốn JICA hỗ trợ Việt Nam góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triểnGS. Usagawa Tsuyoshi: Bán dẫn là ngành có lợi nhuận cao nhưng rủi ro cũng caoJICA tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Huế trên nhiều lĩnh vực Giải pháp cho lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải tại thành phố HuếDự án cải thiện môi trường nước - giai đoạn 2 sẽ góp phần tăng cường năng lực thoát nước

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh làm việc với Đoàn công tác Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) về công tác chuẩn bị triển khai Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế - giai đoạn 2.

Từ ngày 5 - 6/9/2026, tại TP. Huế, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND TP. Huế và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026 với chủ đề “Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản: Kiến tạo tương lai số, xanh và bền vững - Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất”.

Diễn đàn dự kiến thu hút hơn 700 đại biểu, gồm 250 đại biểu Nhật Bản và 450 đại biểu Việt Nam đại diện cho các cơ quan Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước.

Sự kiện nhằm cụ thể hóa danh mục ưu tiên hợp tác về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và an ninh kinh tế vừa được lãnh đạo Chính phủ hai nước thông qua.

Diễn đàn lấy nhu cầu, lợi ích của địa phương làm trung tâm; kết nối toàn diện các trụ cột: ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, giao lưu nhân dân và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra 2 phiên chuyên đề về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đô thị thông minh và công nghiệp văn hóa; các cuộc tiếp xúc song phương; không gian triển lãm với 30 gian hàng quảng bá sản phẩm đặc trưng của 45 đơn vị Việt - Nhật, cùng hoạt động khảo sát thực địa tại TP. Huế.

TP. Huế sẽ chủ trì các hoạt động điểm nhấn như: Hội nghị kết nối Huế - Nhật Bản, Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác với thành phố Shizuoka, ký kết hợp tác với Phủ Kyoto, tỉnh Nara, VJCE và ký Kế hoạch hành động giai đoạn 2026 - 2030 với Bộ Ngoại giao.

THÁI BÌNH
 Từ khóa:
JICANhật Bảnhội nghịđịa phươngHuếNhà hát sông Hươngmôi trường nước
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dấu ấn Việt Nam tại hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á

Diễn ra từ ngày 2-3/9 tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á (HMA) 2026 quy tụ đông đảo các nhà quản trị, nhà hoạch định chính sách và chuyên gia trong lĩnh vực y tế tại khu vực. Việt Nam có hai đại diện được vinh danh trong số 25 nhân vật có ảnh hưởng hàng đầu của Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á.

Dấu ấn Việt Nam tại hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á
Thông tin doanh nghiệp:
iPOS cùng cộng đồng doanh nghiệp trao đổi về chuyển đổi số tại Huế

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng chịu áp lực nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyển đổi số không còn được nhìn nhận đơn thuần là ứng dụng công nghệ mà đang trở thành bài toán nâng cao năng lực quản trị. Đây cũng là một trong những nội dung được nhiều doanh nghiệp trao đổi tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026 - Vòng đối thoại địa phương TP. Huế, với sự tham gia của hơn 350 đại biểu, trong đó có đại diện iPOS.

iPOS cùng cộng đồng doanh nghiệp trao đổi về chuyển đổi số tại Huế
Thông tin doanh nghiệp:
Huế đặt bài toán nâng sức cạnh tranh cho khu vực kinh tế tư nhân

Trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp đứng trước yêu cầu ngày càng cao về năng lực cạnh tranh, thích ứng công nghệ và mở rộng thị trường, đối thoại giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý có vai trò ngày càng quan trọng. Tháng 8 vừa qua, hơn 350 đại biểu đã tham dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 - Vòng đối thoại địa phương TP. Huế, trao đổi về những vấn đề đang đặt ra trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Huế đặt bài toán nâng sức cạnh tranh cho khu vực kinh tế tư nhân
Nghị quyết 27-NQ/TW: Cơ hội định vị lại Huế trong bản đồ phát triển quốc gia

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới thể hiện chuyển đổi quan trọng trong tư duy: từ nhìn nền kinh tế qua ranh giới hành chính sang tổ chức một không gian quốc gia thống nhất; từ phát triển riêng lẻ từng địa phương sang các cực tăng trưởng, hành lang kinh tế, chuỗi đô thị, hạ tầng và liên kết có khả năng cộng hưởng, lan tỏa.

Nghị quyết 27-NQ TW Cơ hội định vị lại Huế trong bản đồ phát triển quốc gia

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top