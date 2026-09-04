Gần 700 đại biểu tham dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh làm việc với Đoàn công tác Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) về công tác chuẩn bị triển khai Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế - giai đoạn 2.

Từ ngày 5 - 6/9/2026, tại TP. Huế, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND TP. Huế và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026 với chủ đề “Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản: Kiến tạo tương lai số, xanh và bền vững - Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất”.

Diễn đàn dự kiến thu hút hơn 700 đại biểu, gồm 250 đại biểu Nhật Bản và 450 đại biểu Việt Nam đại diện cho các cơ quan Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước.

Sự kiện nhằm cụ thể hóa danh mục ưu tiên hợp tác về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và an ninh kinh tế vừa được lãnh đạo Chính phủ hai nước thông qua.

Diễn đàn lấy nhu cầu, lợi ích của địa phương làm trung tâm; kết nối toàn diện các trụ cột: ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, giao lưu nhân dân và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra 2 phiên chuyên đề về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đô thị thông minh và công nghiệp văn hóa; các cuộc tiếp xúc song phương; không gian triển lãm với 30 gian hàng quảng bá sản phẩm đặc trưng của 45 đơn vị Việt - Nhật, cùng hoạt động khảo sát thực địa tại TP. Huế.

TP. Huế sẽ chủ trì các hoạt động điểm nhấn như: Hội nghị kết nối Huế - Nhật Bản, Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác với thành phố Shizuoka, ký kết hợp tác với Phủ Kyoto, tỉnh Nara, VJCE và ký Kế hoạch hành động giai đoạn 2026 - 2030 với Bộ Ngoại giao.