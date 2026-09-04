Khai trương khu trưng bày sản phẩm đặc trưng Việt Nam - Nhật Bản

Khu trưng bày được bố trí 30 gian hàng tiêu chuẩn, giới thiệu hình ảnh, sản phẩm đặc trưng của các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản.

Với diện tích khoảng 760m², khu trưng bày được bố trí 30 gian hàng tiêu chuẩn, giới thiệu hình ảnh, sản phẩm đặc trưng của các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản. Đây là không gian để các địa phương, doanh nghiệp quảng bá thế mạnh, kết nối hợp tác và tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh.

Khu trưng bày có sự tham gia của 45 địa phương, doanh nghiệp và đơn vị liên quan của Việt Nam, Nhật Bản. Trong đó, phía Nhật Bản có 15 địa phương, doanh nghiệp như: Kobe, Kagawa, Saga, Nara, Shizuoka, Osaka, Kyoto, Shiga, Mie, Gunma, Wakayama, Niigata và Cơ quan Tái thiết Nhật Bản.

Cùng với đó là 5 doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, gồm Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, HUB Đà Nẵng - Nhật Bản, NIINUMA VIETNAM CO., LTD, SENSO INDUSTRY VIETNAM và AEON MALL HUE SHOPPING MALL.

Phía Việt Nam có 11 tỉnh, thành phố và đơn vị tham gia, trong đó có Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Sơn La, Bắc Ninh, Đồng Tháp, Đắk Lắk, Hưng Yên, Nghệ An và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp thành phố Huế…

Các gian hàng của doanh nghiệp Huế giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng, gắn với thế mạnh về ẩm thực, thủ công mỹ nghệ, áo dài, du lịch và dịch vụ. Tham gia trưng bày còn có các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tại thành phố Huế, góp phần giới thiệu tiềm năng, cơ hội hợp tác đầu tư của địa phương.

Hoạt động là một trong những điểm nhấn của Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026, góp phần tăng cường giao lưu, quảng bá hình ảnh, sản phẩm và mở rộng quan hệ hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp hai nước.

Những hình ảnh được Huế ngày nay online ghi nhận tại buổi trưng bày, triển lãm:

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hà Văn Tuấn tham quan khu trưng bày các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Sơn La.

Khách tham quan thích thú khám phá các sản phẩm đặc trưng của Nhật Bản tại khu triển lãm.

Gian trưng bày của Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều sản phẩm đặc sắc.

Trải nghiệm các sản phẩm đặc trưng được giới thiệu tại gian hàng Đồng Tháp.

Lựa chọn áo dài Huế tại khu trưng bày các sản phẩm đặc trưng.

Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ Huế được giới thiệu tại triển lãm.

Doanh nghiệp trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội kết nối, hợp tác tại triển lãm.