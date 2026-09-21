Tận dụng hạ tầng xanh và nền tảng đô thị thông minh ứng phó biến đổi khí hậu

Đại diện hai trường đại học Nhật Bản giới thiệu mô hình quản lý lũ tại buổi làm việc.

Tại cuộc họp, đại diện hai trường đại học Nhật Bản đã giới thiệu nội dung nghiên cứu về mô hình quản lý lũ và kiểm soát phát triển lưu vực dựa trên khả năng trữ nước tại khu vực ven đô. Dự án dự kiến áp dụng thực tiễn tại Huế trong bối cảnh mực nước biển dâng, hướng đến mục tiêu thúc đẩy phát triển đô thị theo mô hình tập trung, nhỏ gọn, đồng thời bảo vệ và nâng cao khả năng trữ nước tự nhiên.

Cụ thể, dự án sẽ xây dựng bản đồ năng lực trữ nước cho lưu vực sông Hương khu vực ven đô, thiết lập các đường cong biểu diễn mối quan hệ giữa dung tích trữ và mực nước, cũng như đánh giá khả năng trữ nước hiệu quả khi có hiện tượng nước dâng ngược. Trên cơ sở đó, các chuyên gia sẽ hoàn thiện công cụ đánh giá tác động của các dự án phát triển đô thị, xác định chính xác mức độ suy giảm dung tích trữ nước để tính toán khối lượng cần bù đắp.

Một nội dung then chốt khác là xây dựng tiêu chuẩn thiết kế, mô hình vận hành và bảo trì hệ thống hạ tầng phân tán thích ứng với lũ lụt. Nội dung này được đúc kết từ dữ liệu vận hành thực tế của khoảng 40-60 công trình đã đi vào hoạt động. Đồng thời, dự án hướng tới triển khai, kiểm chứng các giải pháp hạ tầng xanh nhằm đảm bảo sự cân bằng hài hòa giữa mật độ xây dựng và năng lực trữ nước tại một khu vực thuộc khu đô thị mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh nhấn mạnh, trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thành phố luôn xác định công tác phòng, chống thiên tai, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Thành phố Huế đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để giảm ngập lụt và tăng cường quản lý lũ trên phạm vi toàn thành phố, hạn chế tối đa tác động xấu đến khu vực đô thị và quần thể di sản. Trước yêu cầu đó, lãnh đạo thành phố đánh giá cao dự án nghiên cứu từ phía Nhật Bản, coi đây là hướng tiếp cận thiết thực, phù hợp với nhu cầu thực tế của Huế trong quản lý, quy hoạch và phát triển đô thị bền vững.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh tặng quà và chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác.

Để sớm đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, ông Hoàng Hải Minh đề nghị các bên nghiên cứu rút ngắn thời gian chuẩn bị và triển khai. Với kinh nghiệm phong phú trong thực thi các dự án phòng, chống thiên tai, TP. Huế cam kết sẵn sàng phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi, bố trí các chuyên gia, cán bộ chuyên môn tham gia sát cánh cùng dự án.

Lãnh đạo thành phố thống nhất giao các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp với đoàn công tác; đồng thời nghiên cứu kế thừa, khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu từ các dự án đã triển khai trên địa bàn để tránh trùng lặp và tối ưu hóa chi phí đầu tư.

Đặc biệt, Huế định hướng kết nối trực tiếp kết quả nghiên cứu này với Trung tâm IOC, hệ thống dữ liệu và nền tảng đô thị thông minh hiện có. Việc tích hợp sẽ từng bước hình thành cơ sở dữ liệu tin cậy phục vụ công tác dự báo, quản lý và hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng trong phòng, chống thiên tai, góp phần xây dựng Huế trở thành đô thị an toàn, phát triển bền vững.