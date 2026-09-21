Bước tiến lớn trong quan hệ Việt Nam và Liên Hợp Quốc với 3 Văn kiện Chương trình quốc gia mới

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và ông Alexander De Croo, Tổng Giám đốc điều hành UNDP trao văn kiện.

Chiều 22/9 (giờ địa phương), tại New York (Hoa Kỳ), trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 81, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Amina Mohammed, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thay mặt Chính phủ Việt Nam nhận 3 văn kiện Chương trình hợp tác quốc gia (CPD) Việt Nam giai đoạn 2027-2031 với Chương trình Phát triển của KHQ (UNDP), Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) và Quỹ Dân số LHQ (UNFPA) vừa được các Hội đồng chấp hành của 3 tổ chức thông qua vào tháng 9 năm 2026.

Ba Chương trình hợp tác quốc gia có tổng nguồn lực dự kiến khoảng 221,2 triệu USD, trong đó UNDP khoảng 115,5 triệu USD, UNICEF 85 triệu USD và UNFPA 20,7 triệu USD.

Các văn kiện được trao bởi ông Alexander De Croo, Tổng Giám đốc điều hành UNDP; bà Catherine Russell, Giám đốc điều hành UNICEF; và bà Diene Keita, Giám đốc điều hành UNFPA.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và bà Catherine Russell, Giám đốc điều hành UNICEF trao văn kiện.

Các Chương trình hợp tác quốc gia tập trung vào các nội dung hợp tác cụ thể như: UNDP CPD tập trung vào 4 lĩnh vực: phát triển con người bao trùm; chuyển đổi kinh tế và chuyển đổi số; ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững về môi trường; quản trị công và pháp quyền.

UNICEF CPD tập trung thúc đẩy phát triển con người, bảo vệ trẻ em, quản trị vì trẻ em và tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, thiên tai và các rủi ro môi trường.

UNFPA CPD ưu tiên các vấn đề dân số, già hóa dân số, bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Việc tiếp nhận 3 văn kiện tạo khuôn khổ hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và ba tổ chức phát triển thuộc hệ thống Liên hợp quốc trong giai đoạn 2027-2031, góp phần huy động nguồn lực quốc tế, hỗ trợ thực hiện các ưu tiên phát triển và các Mục tiêu Phát triển bền vững của Việt Nam, góp phần vào các nỗ lực chung vì hoà bình, ổn định và, phát triển bền vững của thế giới và khu vực.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và bà Diene Keita, Giám đốc điều hành UNFPA trao văn kiện.

Với vai trò cơ quan đầu mối về kinh tế đối ngoại và quản lý viện trợ không hoàn lại của Việt Nam, Bộ Tài chính cho biết, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với UNDP, UNICEF, UNFPA và các bộ, ngành, địa phương để triển khai hiệu quả các Chương trình quốc gia, bảo đảm nguồn lực được huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả, phù hợp với các ưu tiên phát triển của Việt Nam.

Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam Pauline Tamesis cho biết, "Hành trình phát triển của Việt Nam đã làm thay đổi mối quan hệ với Liên Hợp Quốc. Từ một quốc gia tiếp nhận hỗ trợ quốc tế, Việt Nam ngày càng đóng góp kinh nghiệm, giải pháp và sáng kiến của mình vào chương trình nghị sự toàn cầu. Được định hướng bởi Khuôn khổ Hợp tác mới giai đoạn 2027–2031, các Văn kiện Chương trình Quốc gia mới giai đoạn 2027–2031 phản ánh sự chuyển đổi này hướng tới một quan hệ đối tác chiến lược và hai chiều hơn".

"Chúng tôi mong muốn Việt Nam ngày càng chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp của mình, đồng thời đóng góp vào tiến bộ và phát triển ở ngoài biên giới quốc gia", Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam Pauline Tamesis bày tỏ.