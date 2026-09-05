Lãnh đạo TP. Huế và tỉnh Nara (Nhật Bản) gặp mặt, trao đổi hợp tác

Tham dự buổi làm việc về phía TP. Huế có các đồng chí: Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Hà Văn Tuấn, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Về phía tỉnh Nara có ông INUI Hiroyuki, Chủ tịch Hội đồng tỉnh và ông YAMASHITA Makoto, Thống đốc tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Nara tặng quà lưu niệm đến lãnh đạo TP. Huế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Huế và Nara thời gian qua.

Theo đồng chí Phạm Đức Tiến, Huế và Nara có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa; đều là những vùng đất cố đô giàu giá trị di sản. Đây là nền tảng thuận lợi để hai địa phương tiếp tục mở rộng giao lưu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Quan hệ giao lưu giữa thành phố Huế và tỉnh Nara được duy trì từ năm 2011, thông qua Hội nghị “Chính quyền Địa phương và Khu vực Đông Á”. Tháng 6/2025, UBND TP. Huế và Chính quyền tỉnh Nara ký “Bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác”, tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, bảo tồn di sản văn hóa, lao động - việc làm, nông nghiệp, thương mại và đầu tư.

Trên nền tảng đó, hai địa phương tiếp tục có nhiều hoạt động giao lưu thiết thực. Năm 2025, Huế và Nara phối hợp tổ chức thành công Hội nghị “Chính quyền Địa phương và Khu vực Đông Á” lần thứ 14 tại Huế, với khoảng 400 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự. Tháng 6/2026, tỉnh Nara cử đoàn nghệ thuật tham dự Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế, đồng thời cử Đoàn đại biểu do ông Fukutani Takeo, Phó Thống đốc tỉnh Nara, làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại TP. Huế.

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường giao lưu, trao đổi giữa HĐND TP. Huế và Hội đồng tỉnh Nara, trong đó chú trọng chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của cơ quan dân cử, nhất là những vấn đề hai bên cùng quan tâm; nghiên cứu tổ chức các chương trình trao đổi đoàn trong thời gian tới.

Hai bên cũng thống nhất đẩy mạnh giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ; mở rộng hợp tác về văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, du lịch, giáo dục, thương mại và đầu tư.

Trong lĩnh vực giáo dục, hai bên nghiên cứu tổ chức các chương trình giao lưu giữa sinh viên Đại học Huế với sinh viên các cơ sở giáo dục đại học của tỉnh Nara từ năm 2027; tăng cường trao đổi học sinh, sinh viên, giáo viên; nghiên cứu các chương trình giáo dục về di sản văn hóa, phát triển nền tảng học tập số, thư viện số song ngữ Việt - Nhật, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng AI, IoT trong giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục.

Đối với lĩnh vực văn hóa, di sản và du lịch, hai địa phương tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn, phát huy các giá trị di sản; phối hợp quảng bá hình ảnh, điểm đến và sản phẩm du lịch, qua đó phát huy những tương đồng về lịch sử, văn hóa giữa Huế và Nara để tạo thêm các hoạt động giao lưu, kết nối.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế Phạm Đức Tiến phát biểu tại buổi làm việc.

Về thương mại và đầu tư, hai bên thống nhất tăng cường trao đổi thông tin về tiềm năng, thế mạnh và môi trường đầu tư của mỗi địa phương; khuyến khích doanh nghiệp tỉnh Nara tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại thành phố Huế.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo thành phố Huế, ông INUI Hiroyuki bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển của thành phố, đặc biệt là công tác gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, di sản của Cố đô Huế.

Chủ tịch Hội đồng tỉnh Nara đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa hai địa phương, đồng thời cho rằng những tương đồng về lịch sử, văn hóa và di sản là điều kiện thuận lợi để Huế và Nara tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác.

Ông INUI Hiroyuki mong muốn thời gian tới, HĐND TP. Huế và Hội đồng tỉnh Nara tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động của cơ quan dân cử; đồng thời đẩy mạnh giao lưu văn hóa, giáo dục, thế hệ trẻ, du lịch và giao lưu nhân dân. Qua đó, tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân hai địa phương, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Nhật Bản.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa và Giáo dục Việt Nam - Nhật Bản (VJCE) do bà Lê Thương, Giám đốc Trung tâm làm Trưởng đoàn. Cùng đi có đại diện các cơ quan, tổ chức, hiệp hội giáo dục hai nước và đại diện một số địa phương Nhật Bản như Nara, Okayama, Hiroshima.

Trung tâm VJCE là đơn vị chuyên trách lĩnh vực xúc tiến hợp tác văn hóa, giáo dục Việt - Nhật, đóng vai trò cầu nối giữa các cơ sở giáo dục, tổ chức và chuyên gia hai nước. Đơn vị đồng thời triển khai nhiều hoạt động đào tạo ngoại ngữ, giao lưu học sinh, giáo viên và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. VJCE có trụ sở chính tại thành phố Osaka (Nhật Bản) và văn phòng đại diện tại Hà Nội.

Lãnh đạo thành phố Huế tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn công tác Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa và Giáo dục Việt Nam - Nhật Bản.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận về khả năng triển khai các chương trình hợp tác trọng tâm trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân. Trong đó, Trung tâm VJCE đề xuất phối hợp giảng dạy tiếng Nhật tại các trường phổ thông có nhu cầu trên địa bàn thành phố Huế; đồng thời tổ chức các chuỗi giao lưu văn hóa, trao đổi học sinh - giáo viên, trải nghiệm ngôn ngữ và kết nối trường học song phương.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang hoan nghênh đoàn công tác VJCE đến tìm hiểu và đề xuất cơ hội hợp tác. Lãnh đạo thành phố đánh giá cao các sáng kiến thúc đẩy giao lưu văn hóa, giáo dục Việt - Nhật, đồng thời trao đổi các định hướng phối hợp phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của địa phương.

Hai bên thống nhất tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa các nội dung hợp tác, trọng tâm là đào tạo tiếng Nhật phổ thông, giao lưu học sinh - giáo viên và tăng cường kết nối giáo dục hai nước. UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo làm đầu mối phối hợp với VJCE trong quá trình khảo sát, làm việc và tham mưu hướng tới ký kết biên bản ghi nhớ (MOU).