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Thế giới

Canada khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam

ClockThứ Hai, 21/09/2026 14:40
Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, phía Canada khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của họ tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời nhấn mạnh triển vọng tăng cường hợp tác song phương và đa phương trên nhiều lĩnh vực.

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Thông cáo báo chí được đăng tải trên trang thông tin của Văn phòng Toàn quyền Canada. (Ảnh: TTXVN) 

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, trong thông cáo ngày 17/9 của Văn phòng Toàn quyền Canada, Toàn quyền Louise Arbour nhấn mạnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Canada ngày 24/9, với các hoạt động tại thủ đô Ottawa nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ giữa hai nước. Thông cáo khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Canada tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và là đối tác được coi trọng trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) cũng như trong khuôn khổ của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF).

Phía Canada đánh giá quan hệ hai nước có nền tảng hợp tác rộng lớn và lâu dài, thể hiện qua sự phối hợp chặt chẽ trên cả bình diện song phương và đa phương, quan hệ giao lưu nhân dân sâu rộng, hợp tác kinh tế và thương mại ngày càng phát triển, cũng như sự phối hợp trong các lĩnh vực an ninh năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu. 

Trong khi đó, báo chí Canada ngày 20/9 cũng bắt đầu đề cập tới chuyến thăm này trong các bản tin về chương trình đối ngoại của chính phủ. Trong thông báo về những vấn đề đáng chú ý khi Quốc hội Canada trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Hè, hãng thông tấn Canada (The Canadian Press) đã đưa chuyến thăm của lãnh đạo Việt Nam vào nhóm hoạt động tiếp xúc song phương với các nhà lãnh đạo quốc tế của Thủ tướng Mark Carney.

Hãng tin này nhấn mạnh các hoạt động đối ngoại nói trên trong bối cảnh Chính phủ Canada đang thúc đẩy đa dạng hóa quan hệ thương mại, mở rộng hợp tác với các đối tác ngoài thị trường Mỹ. Tin của The Canadian Press sau đó đã được nhiều cơ quan báo chí sở tại đăng tải, trong đó có CityNews Ottawa, CityNews Toronto và Winnipeg Free Press.

https://nhandan.vn/canada-khang-dinh-coi-trong-quan-he-voi-viet-nam-post989870.html?gidzl=PEWx3lwCbZ1czJ8EyPkUC6lvEGhgdPLc9Fvb2UhFbcLshc0El9p2DI7-CmsycP9X9QXcK3QlLvK9-eoRCW

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Canadakhẳng địnhcoi trọngquan hệViệt Nam
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