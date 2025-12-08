Huế đặt mục tiêu cao cho chu kỳ phát triển mới

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn trình bày tóm tắt báo cáo kinh tế - xã hội tại kỳ họp

Công nghiệp bứt phá, du lịch bùng nổ

Thông tin về tình hình KT - XH tại Kỳ họp thứ 11, HĐND TP. Huế khóa VIII sáng 8/12, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh: “2025 là một năm đặc biệt thách thức”. Đợt lũ kéo dài 23 ngày vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 khiến sản xuất đình trệ, chuỗi cung ứng đứt gãy, dịch vụ - du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, Huế vẫn đạt mức tăng trưởng GRDP 8,5%, thuộc nhóm 12/34 tỉnh, thành có mức tăng cao nhất nước. Quy mô nền kinh tế đạt 91.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 3.100 - 3.200 USD. Thu ngân sách đạt 14.960 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 39.350 tỷ đồng, tăng 22,7%.

Huế đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2025, và đã tận dụng cơ hội này như một “bệ phóng”. Hàng loạt sự kiện tầm quốc gia và quốc tế diễn ra liên tục: Ngày hội Huế - Kinh đô Ẩm thực, Mega Booming, Tuần lễ chăm sóc sức khỏe, Hello Cosmo, chung kết Hoa hậu Việt Nam, Hội nghị Chính quyền địa phương Đông Á…

Nhờ đó, Huế đón 6,3 triệu lượt khách, vượt 13% kế hoạch; khách quốc tế đạt 1,9 triệu lượt; khách tàu biển đạt kỷ lục 131.300 lượt, cao nhất từ trước đến nay. Doanh thu du lịch chạm mốc 13.000 tỷ đồng, tăng 64,4%.

Bức tranh du lịch còn có thêm mảng màu mới: Số hóa 4.000 điểm đến, ứng dụng AI gợi ý hành trình, ẩm thực Huế 3D, và 500.000 lượt truy cập trên nền tảng Hue-S.

Một dấu ấn quan trọng khác trong năm 2025 là sự trỗi dậy của sản xuất công nghiệp. Chỉ số IIP tăng 14 - 15%, với hàng loạt dự án quy mô lớn tạo năng lực sản xuất mới như, Khu liên hợp xe ô tô Kim Long Motor tăng vốn thêm 21.000 tỷ đồng, Nhà máy Kanglongda giai đoạn 2, Nhà máy EON Industry (mũ bảo hiểm), Nhà máy Okura Industrial, Nhà máy bia Phú Bài mở rộng, Dây chuyền chế biến cát - bột thạch anh chất lượng cao. Những dự án này đang từng bước tạo nên một cực tăng trưởng công nghiệp mới cho Huế, giảm sự lệ thuộc vào du lịch và dịch vụ.

Sản lượng nhiều sản phẩm tăng ấn tượng, điển hình là ô tô 4.200 chiếc (gấp 2,4 lần), găng tay 35.000 tấn (tăng 5,5 lần), điện sản xuất 2.690 triệu kWh (tăng 32,9%).

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn cho biết, tổng giải ngân đạt gần 70% kế hoạch, cao hơn bình quân cả nước. Nguồn vốn tập trung cho các dự án mang tính động lực, như Đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương, Đường Tố Hữu nối dài đến sân bay, Tuyến đường ven biển - cầu Thuận An, Đê chắn sóng cảng Chân Mây (giai đoạn 2), Khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao, Bảo tồn Kinh thành Huế giai đoạn 2...

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại kỳ họp

Năm 2025, Huế cấp mới 44 dự án, tổng vốn 31.788 tỷ đồng; 10 dự án FDI. Riêng khu kinh tế, công nghiệp ghi nhận 21.700 tỷ đồng vốn tăng thêm, chủ yếu từ Kim Long Motor.

Ngoài ra, nhiều dự án dịch vụ - thương mại quan trọng được triển khai. Đáng chú ý, thành phố xử lý dứt điểm 16/38 dự án chậm tiến độ, bước “làm sạch” môi trường đầu tư được doanh nghiệp đánh giá cao.

Trong bối cảnh mưa lũ, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khu vực nông nghiệp chỉ tăng 1,1 - 1,3%. Tuy vậy, nhiều kết quả đáng ghi nhận, đó là 10/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới sau sắp xếp, Sản lượng gỗ rừng trồng đạt 700.000 m³, 1.838 ha rừng đạt chứng chỉ FSC, Sản lượng thủy sản 65.000 tấn...

Nhận diện điểm nghẽn, nỗ lực tăng trưởng 2 con số

Mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực, song Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn chỉ rõ, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tiếp tục chịu nhiều sức ép. Nhiều ngành công nghiệp truyền thống như bia, dệt may, xi măng, men frit… đối mặt với tình trạng thiếu đơn hàng, thị trường tiêu thụ thu hẹp. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng cao, gần tương đương số doanh nghiệp thành lập mới, một chỉ dấu cho thấy sức chống chịu của khu vực kinh tế tư nhân đang suy giảm.

Sản xuất nông nghiệp cũng gặp nhiều bất lợi khi liên tiếp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh và các đợt mưa lũ lớn. Năng suất, sản lượng lương thực có hạt giảm so với cùng kỳ. Việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp - nông dân - hợp tác xã còn hạn chế, hiệu quả thấp; một số cơ chế, chính sách hỗ trợ nông nghiệp bộc lộ điểm chưa phù hợp với thực tiễn triển khai.

Du lịch tuy phục hồi mạnh mẽ nhưng vẫn chưa phát huy hết tiềm năng để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Chất lượng và tính đa dạng của sản phẩm du lịch còn hạn chế; thời gian lưu trú của du khách ở mức thấp. Thành phố thiếu các khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp từ 4 - 5 sao và thiếu nguồn nhân lực có chuyên môn, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp quốc tế. Các vị trí chuyên gia quản lý du lịch, tổ chức sự kiện, nghiên cứu văn hóa vẫn còn thiếu hụt. Công tác quản lý, khai thác di sản tồn tại nhiều bất cập.

Giải ngân vốn đầu tư công và 3 chương trình mục tiêu quốc gia chưa đạt kế hoạch. Nhiều dự án vướng giải phóng mặt bằng kéo dài, trở thành “điểm nghẽn” thường trực. Các dự án ngoài ngân sách tiến độ chậm, năng lực mới tăng thêm còn khiêm tốn. Công tác chuẩn bị đầu tư, thủ tục xây dựng - môi trường - phòng cháy chữa cháy, điều chỉnh quy hoạch tại một số dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp tiếp tục gặp khó, khiến tiến độ khởi công mới bị ảnh hưởng.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, quá trình xã hội hóa trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản còn chậm; nguồn lực đầu tư cho giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiều trường học vẫn thiếu cơ sở vật chất bảo đảm dạy học 2 buổi/ngày; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, đặc biệt ở bậc THPT, vẫn thấp. Đầu tư cho thể thao, nhất là thể thao thành tích cao, còn hạn chế; hạ tầng tổ chức các giải đấu cấp quốc gia, quốc tế xuống cấp, chưa đủ sức đáp ứng nhu cầu thu hút sự kiện, phát triển du lịch thể thao.

Các động lực tăng trưởng mới như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số mới ở giai đoạn đầu, chưa tạo chuyển biến rõ rệt. Việc ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống còn ít; số lượng doanh nghiệp khoa học - công nghệ tăng chậm.

Công nhân Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế thực hiện các công đoạn lắp ráp động cơ

Thị trường bất động sản tiếp tục khó khăn; tiến độ triển khai gói tín dụng nhà ở xã hội 145 nghìn tỷ đồng chưa đạt kỳ vọng. Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, xử lý hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại còn nhiều thách thức, gây bức xúc trong Nhân dân.

Ông Nguyễn Khắc Toàn nhận định, tình hình thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, thiên tai, bão lũ xảy ra liên tiếp tác động mạnh đến sản xuất và đời sống người dân. Hệ thống pháp luật đang trong quá trình điều chỉnh cho phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, một số quy định chậm sửa đổi, bổ sung. Thành phố phải triển khai đồng thời nhiều loại quy hoạch (quy hoạch chung đô thị, phân khu, chi tiết…), ảnh hưởng đáng kể đến thu hút đầu tư. Nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương còn hạn chế.

Công tác phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương có lúc chưa kịp thời. Một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Việc hướng dẫn doanh nghiệp và người dân tiếp cận chính sách hỗ trợ chưa được chú trọng đúng mức, khiến kết quả triển khai chưa như kỳ vọng.

Theo ông Nguyễn Khắc Toàn, năm 2026, Huế đặt mục tiêu rất cao, GRDP tăng từ 10% trở lên, GRDP bình quân đầu người đạt 3.500 - 3.600 USD, thu ngân sách tăng 14 - 15%, xuất khẩu tăng 10 - 12%, tỷ lệ đô thị hóa đạt 67%, trường đạt chuẩn quốc gia trên 85%, lao động qua đào tạo đạt 76%... cùng với đó 6 chương trình trọng điểm sẽ được triển khai: Phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, thông minh gắn với đô thị di sản; phát triển công nghiệp; phát triển văn hóa, du lịch, dịch vụ; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.