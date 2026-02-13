  • Huế ngày nay Online
Bế mạc Giải Cầu lông - Bóng bàn phường Thuận Hóa

ClockChủ Nhật, 01/03/2026 15:59
HNN.VN - Ngày 1/3, Giải Cầu lông - Bóng bàn trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao phường Thuận Hóa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2026 bế mạc sau hơn một ngày thi đấu sôi nổi, hào hứng. Giải đấu là một trong những hoạt động trọng tâm chào mừng Đại hội Thể dục thể thao của phường, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất trong nhân dân.

Lãnh đạo phường Thuận Hóa trao giải cho các vận động viên 

Giải năm nay thu hút hơn 130 vận động viên đến từ 8 đơn vị trên địa bàn phường tham gia tranh tài. Ở bộ môn cầu lông, các vận động viên thi đấu ở các nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ. Ở bộ môn bóng bàn, các nội dung gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nam - nữ.

Nhiều trận đấu có chất lượng chuyên môn cao, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những pha cầu đẹp mắt, những đường bóng kỹ thuật cùng lối chơi linh hoạt. Sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cổ động viên đã góp phần tạo nên bầu không khí hào hứng, đoàn kết và đầy tính giao lưu giữa các đơn vị.

Phát biểu tại lễ bế mạc, đại diện Ban Tổ chức đánh giá cao tinh thần tham gia tích cực của các đơn vị và vận động viên, đồng thời ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc của bộ phận chuyên môn, bảo đảm giải đấu diễn ra an toàn, đúng điều lệ, đúng kế hoạch đề ra.

KHÁNH THƯ
 Từ khóa: bóng bànbế mạcthuận hoá
