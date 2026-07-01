Thi hành kỷ luật cán bộ sai phạm liên quan Dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Toàn cảnh phiên họp Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

Qua xem xét Báo cáo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với các đảng viên liên quan việc thực hiện Dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, UBKT Thành ủy kết luận:

Đảng ủy Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý; thiếu kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác đầu tư xây dựng, đấu thầu và quản lý hợp đồng xây dựng đối với Dự án Nhà khách Tỉnh ủy; vi phạm các quy định của pháp luật về đấu thầu và quản lý đầu tư xây dựng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Đồng chí Hà Xuân Hậu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị, đại diện đơn vị tư vấn quản lý Dự án Nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để cấp dưới tham mưu chủ đầu tư ban hành các quyết định trái pháp luật, vi phạm nghiêm trọng Luật Đấu thầu năm 2013; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Đồng chí Lưu Đức Hoàn, trong thời gian giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (nay là Thành ủy Huế), đã thiếu kiểm tra, giám sát; vi phạm trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Dự án Nhà khách Tỉnh ủy; vi phạm Quy chế làm việc, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Đồng chí Huỳnh Minh Khang, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý, đại diện đơn vị tư vấn quản lý Dự án Nhà khách Tỉnh ủy, thiếu kiểm tra, giám sát, đôn đốc, theo dõi để bộ phận tham mưu thực hiện chưa đầy đủ, chưa bảo đảm quy trình, thủ tục đối với một số gói thầu chỉ định của dự án; làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cá nhân, cần xem xét, kiểm điểm trách nhiệm.

Đối với các thành viên Ban Điều hành Dự án, đồng chí Đặng Quang Ngọc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị, Trưởng Ban Điều hành Dự án và đồng chí Trần Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch - Thẩm định, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, rà soát tính đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ; không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đấu thầu và quản lý hợp đồng xây dựng; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Đồng chí Thái Văn Minh Nhật, Phó Trưởng phòng Quản lý dự án hạ tầng và đồng chí Trần Nguyên Đại, chuyên viên Phòng Quản lý dự án hạ tầng, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, rà soát tính đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ; không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đấu thầu và quản lý hợp đồng xây dựng; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc và quy định về những điều đảng viên không được làm; gây hậu quả, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Đồng chí Nguyễn Quốc Anh, nguyên Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Thẩm định, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị và đồng chí Hoàng Thị Diệu Hiền, nguyên Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán của đơn vị này, chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm trong việc theo dõi, phối hợp, kiểm tra, giám sát và đề xuất biện pháp chấn chỉnh đối với một số nội dung chưa bảo đảm quy định trong quá trình triển khai dự án; cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và các quy định của Đảng, UBKT Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với Đảng ủy Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị nhiệm kỳ 2025 - 2030; kỷ luật cảnh cáo đối với các đồng chí Hà Xuân Hậu, Đặng Quang Ngọc, Trần Hùng; kỷ luật khiển trách đối với các đồng chí Thái Văn Minh Nhật, Trần Nguyên Đại; kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các đồng chí Huỳnh Minh Khang, Nguyễn Quốc Anh, Hoàng Thị Diệu Hiền; đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Lưu Đức Hoàn.

Cũng tại kỳ họp, UBKT Thành ủy đã xem xét báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Phú Vang; công tác quản lý, sử dụng tài chính đảng của Đảng ủy xã Phú Vang.

UBKT Thành ủy yêu cầu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và UBKT Đảng ủy xã Phú Vang tiếp tục phát huy những ưu điểm, xây dựng kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra và báo cáo kết quả về UBKT Thành ủy theo quy định.