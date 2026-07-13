Nhiều thông tin thời sự nổi bật trên Huế ngày nay phát hành thứ Ba, ngày 14/7

Trang nhất Huế ngày nay ra ngày 14/7

Trong đó, ở vị trí chính trên trang nhất, chúng tôi chọn giới thiệu bài viết: “Quyết liệt hành động để cán đích tăng trưởng 2 con số” của tác giả Lê Thọ thông tin về cuộc họp sáng 13/7 của UBND thành phố do UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn chủ trì nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm và cả năm 2026.

Để thực hiện mục tiêu vừa nêu, lãnh đạo thành phố yêu cầu các ngành, địa phương ngoài triển khai đồng bộ các giải pháp, phải chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện các chỉ tiêu được giao và lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại cuối năm.

“Gặp dân để tìm giải giáp” là bài viết đáng đọc ở trang 3 của tác giả Đức Quang. Thay vì mời dân đến trụ sở UBND xã phường để họp thì chính quyền các địa phương như Hương An, Hóa Châu, Quảng Điền… đã mang cuộc họp về tận sân nhà của người dân. Cách làm linh hoạt này không chỉ giúp giải quyết thấu đáo những kiến nghị, vướng mắc của người dân mà còn thể hiện được sự đồng hành, gần gũi của chính quyền với Nhân dân.

Trang Chính trị - Thời sự Huế ngày nay ra ngày 14/7

Mùa tuyển sinh 2026 đã bắt đầu. Trước quá nhiều sự lựa chọn, làm thế nào để không chọn đại, chọn sai làm ảnh hưởng đến con đường tương lai sau này, kính mời quý phụ huynh, thí sinh và bạn đọc đón đọc bài viết : “Đa phương thức xét tuyển: Đừng để nhiều lựa chọn trở thành "cái bẫy" trên trang 5 của tác giả Hoàng Triều.

Nhu cầu vật liệu san lấp tại Huế đến năm 2030 lên tới hơn 46 triệu m3. Trong khi nguồn khoáng sản tự nhiên là hữu hạn, thì hàng chục nghìn tấn chất thải rắn xây dựng phát sinh mỗi năm lại chưa được khai thác hiệu quả. Bài viết "Đừng để chất thải rắn xây dựng chỉ là rác" của tác giả Nguyễn Đính ở trang 7 đặt ra bài toán cấp bách về một cơ chế thị trường ổn định, biến rác thải thành tài nguyên bổ sung, hướng tới một vòng tuần hoàn vật liệu bền vững cho đô thị di sản.

Và nhiều thông tin thú vị, hấp dẫn khác sẽ có ở báo in cũng như báo điện tử Huế ngày nay ra ngày 14/7. Kính mời quý bạn đọc đón đọc!