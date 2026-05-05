Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế xem xét, kết luận một số nội dung về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

Cụ thể, kỳ họp xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Hoàng Thế Hùng, Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, nguyên Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Thi hành án dân sự TP. Huế).

UBKT Thành ủy nhận thấy, trong thời gian giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Cục Thi hành án dân sự, đồng chí đã thiếu trách nhiệm trong việc giám sát, kiểm kê, kiểm tra quỹ tài khoản tiền mặt, tài khoản tạm giữ thi hành án và quản lý, bảo mật thiết bị chứa dữ liệu chữ ký số của cá nhân để kế toán nghiệp vụ thi hành án lợi dụng lấy cắp thiết bị chứa dữ liệu chữ ký số của đồng chí, làm giả chứng từ để chiếm đoạt tiền tạm giữ thi hành án. Vi phạm của đồng chí Hoàng Thế Hùng đã làm giảm uy tín của tổ chức Đảng, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, UBKT Thành ủy quyết định: Thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với đồng chí Hoàng Thế Hùng.

Tại kỳ họp, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Đình Đức, Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND Thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, kiêm Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới TP. Huế.

UBKT Thành ủy nhận thấy, đồng chí Nguyễn Đình Đức với trách nhiệm là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, kiêm Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhưng chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát việc ký kết lựa chọn nhà thầu và việc thực hiện hợp đồng của nhà thầu trong xây dựng và phát sóng các chuyên đề truyền thông về Chương trình nông thôn mới, để Công ty Cát Tường Quân lợi dụng sơ hở làm giả các hồ sơ, chứng từ phát sóng để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán chiếm đoạt ngân sách Nhà nước.

Khi phát hiện sai phạm đồng chí không chỉ đạo rà soát toàn bộ các hợp đồng đã ký kết, thực hiện với Công ty Cát Tường Quân để ngăn ngừa và xử lý sai phạm tương tự; chưa chủ động báo cáo vụ việc đến cấp có thẩm quyền để kịp thời xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định, vi phạm trên gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân đồng chí và tổ chức Đảng, nơi đồng chí đang sinh hoạt và công tác, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Thành ủy đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Đình Đức.

UBKT Thành ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố, chỉ đạo kiểm tra, xem xét xử lý kỷ luật đối với các cán bộ, đảng viên có liên quan.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Thành ủy đã xem xét cho ý kiến những nội dung liên quan khác theo Quy chế làm việc.