Căng thẳng liên quan Eo biển Hormuz gia tăng

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran liên quan Eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng. Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc lệnh phong tỏa Mỹ áp đặt tại Eo biển Hormuz có thể làm gián đoạn lệnh ngừng bắn giữa Tehran và Washington.

Giá nhiên liệu ở Panama tăng mạnh khi nguồn cung gián đoạn do xung đột ở Trung Đông. 

Iran đồng thời cảnh báo có thể nhắm mục tiêu vào các tàu Mỹ nếu Washington tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự tại tuyến hàng hải chiến lược này.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của hải quân Mỹ đã chặn và chuyển hướng một tàu chở hàng mang cờ Iran ở Eo biển Hormuz. Theo giới chức Mỹ, nhiều tàu đã phải quay đầu kể từ khi hải quân Mỹ bắt đầu phong tỏa các tuyến đường biển của Iran.

Trong một diễn biến liên quan, truyền thông quốc tế đưa tin, Thủ tướng Đức Friedrich Merz dự kiến đến Pháp để tham gia cuộc họp về vấn đề an ninh tại Eo biển Hormuz. Cuộc họp dự kiến thu hút sự tham gia của các đại diện đến từ hơn 40 quốc gia. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, châu Âu đang lên ý tưởng thiết lập một sứ mệnh quốc tế nhằm bảo đảm hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz. 

Liên quan tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng vẫn đang được khẩn trương tiến hành. Một phái đoàn Pakistan đã tới Tehran để thúc đẩy việc gia hạn lệnh ngừng bắn.

Nhà Trắng cho biết, Washington đang thảo luận việc tổ chức vòng đàm phán hòa bình thứ hai với Iran và vòng đàm phán này có thể được tổ chức tại Pakistan.

Về lập trường của Iran, ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei nhấn mạnh Tehran sẽ không thỏa hiệp về các điều kiện của mình trong các cuộc đàm phán. Tehran cho biết đã sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài.

Mỹ phong tỏa Eo biển Hormuz

Ngày 13/4, tạp chí The Wall Street Journal dẫn lời một quan chức Hải quân và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, Lầu năm góc đã triển khai hơn 15 tàu chiến tới Trung Đông nhằm hỗ trợ việc phong tỏa Eo biển Hormuz.

Ca bệnh do não mô cầu gia tăng

Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 24 ca bệnh do não mô cầu, trong đó có 4 ca tử vong. Nhóm tuổi mắc chủ yếu là trẻ dưới 15 tuổi, chiếm 46% tổng số ca mắc. Hiện, số ca mắc đang gia tăng. Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động nhận biết sớm và biện pháp phòng bệnh.

“Số” và “xanh” để nâng cao năng suất, gia tăng giá trị

Chi phí nguyên, nhiên liệu ngày càng gia tăng và yêu cầu thị trường ngày càng khắt khe, việc số hóa gắn với sản xuất xanh đang trở thành hướng đi tất yếu của nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố Huế. Không chỉ nhằm tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả, số hóa quy trình sản xuất còn mở ra cơ hội nâng tầm chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm.

