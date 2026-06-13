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Tập trung kiểm tra, giám sát các vấn đề cấp bách theo yêu cầu

HNN.VN - Chiều 29/6, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu trên cả nước.

Tăng cường giám sát sinh hoạt chi bộXử nghiêm vi phạm nồng độ cồn, giảm tai nạn từ gốcKiểm tra, giám sát nghiêm minh, tạo động lực thúc đẩy phát triển

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến và UVTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hồ Thị Thu Hằng chủ trì tại điểm cầu TP. Huế 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Sỹ Thanh; UVTW Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương Trần Tiến Hưng chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến và UVTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hồ Thị Thu Hằng chủ trì tại điểm cầu TP. Huế.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác KTGS, kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm; đồng thời, làm rõ những vấn đề liên quan đến công tác nắm tình hình, giám sát thường xuyên; việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; kiểm tra, giám sát việc xử lý, khắc phục sai phạm; theo dõi tiến độ các dự án xây dựng điểm trường biên giới, các dự án tồn đọng, kéo dài và công tác KTGS đối với tổ chức đảng, đảng viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra các hạn chế, khó khăn, vướng mắc, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026. Trong đó, cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác KTGS; tập trung kiểm tra, giám sát các vấn đề cấp bách theo yêu cầu; nâng cao hiệu quả nắm tình hình, giám sát thường xuyên; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; tăng cường phối hợp, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong năm 2026.

Tin, ảnh: ANH PHONG
 Từ khóa:
Kiểm tragiám sát6 tháng cuối năm
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