Thi đua lan tỏa, khẳng định vai trò đầu tàu của 6 thành phố trực thuộc Trung ương

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; cùng các đồng chí UVTW Đảng, lãnh đạo 6 thành phố trực thuộc Trung ương và lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Về phía TP. Huế có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang tham dự và trình bày tham luận.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chúc mừng lãnh đạo Cụm Thi đua 6 thành phố trực thuộc Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2026

Thi đua trở thành động lực phát triển

Năm 2025, Cụm thi đua duy trì đà tăng trưởng tích cực, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng. Ngay từ đầu năm, các thành phố đã chủ động ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với thực tiễn, nhất là trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy. Việc quán triệt các chủ trương, chỉ thị của Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng được triển khai nghiêm túc, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và người đứng đầu.

Các phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng, bám sát nhiệm vụ chính trị, tạo khí thế sôi nổi trên mọi lĩnh vực. Nổi bật là các đợt thi đua cao điểm chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; phong trào xây dựng nông thôn mới; phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; cùng các chương trình phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị, xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Kết quả nổi bật của phong trào thi đua năm 2025 thể hiện rõ qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 6 thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của cả nước.

Hà Nội đạt mức tăng trưởng GRDP 8,16%, thu ngân sách vượt 137% dự toán; TP. Hồ Chí Minh tăng trưởng 8,03. Đà Nẵng đạt 9,18%, trong khi Hải Phòng dẫn đầu với 11,81% - mức cao nhất trong Cụm. Cần Thơ và Huế duy trì tăng trưởng ổn định, lần lượt đạt 7,23% và 8,5%.

Song song với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư và đạt nhiều kết quả tích cực. Các phong trào thi đua trọng tâm mang lại hiệu quả rõ nét. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tiếp tục được triển khai quyết liệt, với hàng chục nghìn căn nhà được xây dựng và sửa chữa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và sự chung tay của cả hệ thống chính trị. Đồng thời, phong trào thi đua về cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng văn hóa công sở đã tạo chuyển biến rõ nét trong kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp…

Bước sang năm 2026, các thành phố trong Cụm xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Trọng tâm là nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời tiếp tục chăm lo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang Trình bày tham luận tại hội nghị

Huế tạo dấu ấn trong năm đầu trực thuộc Trung ương

Tại hội nghị, tham luận của TP. Huế đã làm rõ những kết quả nổi bật trong năm đầu tiên thực hiện nhiệm vụ với vai trò thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang, năm 2025, mặc dù đối mặt nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài, Huế vẫn đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 8,5%, với 13/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội hoàn thành và vượt kế hoạch. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Phong trào thi đua yêu nước tại Huế tiếp tục phát huy vai trò là động lực phát triển, góp phần thúc đẩy đầu tư hạ tầng, cải thiện đời sống Nhân dân, giữ vững quốc phòng - an ninh và nâng cao vị thế của địa phương. Huế từng bước khẳng định vai trò là trung tâm văn hóa - du lịch, giáo dục - đào tạo và y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung.

Điểm nhấn nổi bật là việc tổ chức thành công Năm Du lịch Quốc gia 2025 với chủ đề “Huế - Kinh đô xưa, vận hội mới”, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và di sản Huế ra thế giới, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch.

Trong tổ chức phong trào thi đua, Huế chú trọng đổi mới nội dung, phương thức theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị và đặc thù địa phương. Các phong trào được triển khai sâu rộng, đạt nhiều kết quả cụ thể.

Tiêu biểu là chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với hơn 1.170 căn nhà được hỗ trợ xây dựng, tổng kinh phí trên 103 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các mô hình mang dấu ấn riêng như “Ngày Chủ nhật xanh”, “Mai vàng trước ngõ”, “Xây dựng thành phố xanh - sạch - sáng” tiếp tục được duy trì và nhân rộng, góp phần chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng môi trường sống.

Các phong trào thi đua trong lĩnh vực phát triển hạ tầng, cải cách hành chính, chuyển đổi số cũng tạo chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng phục vụ người dân.

Năm 2026, Huế sẽ tập trung cụ thể hóa các mục tiêu chiến lược bằng các chương trình, đề án trọng tâm; thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hướng đến xây dựng đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.