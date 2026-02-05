Thủ tướng: Số hóa tạo đà – Xanh hóa lan tỏa – Doanh nghiệp bứt phá – Đất nước vươn xa

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ phát động Phong trào thi đua. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Lễ phát động được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với điểm cầu 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Dự Lễ phát động có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; các Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các tổ chức chính trị xã hội, các tập đoàn kinh tế; đại diện các tầng lớp nhân dân.

Tại Lễ phát động, các đại biểu được giới thiệu về chủ trương, đường lối, định hướng chiến lược của Đảng, Nhà nước và sự phát triển của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và vai trò của kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân trong nền kinh tế.

Phát động hai phong trào thi đua, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đánh giá đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm triển khai nhanh, triển khai mạnh, triển khai đồng bộ việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đi ngay vào cuộc sống, trong đó có 02 nhiệm vụ trọng tâm là: (1) Triển khai đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh tạo nền tảng cho phát triển lực lượng sản xuất mới, hiện đại; (2) Đẩy mạnh phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện đại, hội nhập quốc tế, trong đó phát triển kinh tế nhà nước thực sự giữ vai trò chủ đạo trong việc bảo đảm ổn định vĩ mô, các cân đối lớn, định hướng chiến lược và dẫn dắt nền kinh tế; phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Thủ tướng nêu rõ, lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh, những thắng lợi to lớn, vẻ vang của đất nước dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đều gắn liền với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua ái quốc. "Ngọn đuốc" thi đua yêu nước đã soi đường, dẫn dắt cả dân tộc, trở thành tài sản vô giá, hun đúc bản sắc văn hóa, con người Việt Nam.

Thực tiễn thời gian qua, nhất là trong giai đoạn 2020-2025, các phong trào thi đua yêu nước do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát động đã góp phần quan trọng tạo động lực, truyền cảm hứng, bồi đắp sức mạnh nội sinh đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được nhiều dấu ấn quan trọng, đáng tự hào, thiết lập nhiều kỷ lục lịch sử như: Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19"; Phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"; Phong trào xoá nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025; Phong trào "500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc"; Phong trào thi công thần tốc hoàn thành đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối và Lào Cai - Vĩnh Yên; Phong trào "Bình dân học vụ số", Phong trào "Học tập suốt đời"; "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc sửa chữa và xây lại nhà cho người dân chịu ảnh hưởng bởi thảm họa thiên tai tại miền Trung…

Theo Thủ tướng, Đại hội XIV của Đảng đã thành công rực rỡ, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, đánh dấu bước chuyển tiếp quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đại hội đã xác lập vận hội mới của đất nước bằng những quyết sách lịch sử, mang tính hành động cao với tư duy đổi mới, tầm nhìn xa, định hướng chiến lược, ý chí kiên định dẫn dắt toàn dân tộc hoàn thành 2 mục tiêu 100 năm. Song song với tiến trình chuẩn bị Đại hội, Bộ Chính trị đã ban hành 9 Nghị quyết chuyên đề có tính chiến lược, trong đó có Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế Nhà nước, đã góp phần đặt nền móng, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn dự Lễ phát động Phong trào thi đua - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều thách thức, biến động khó lường như hiện nay, Đại hội XIV của Đảng cũng đã xác định một trong những mục tiêu chiến lược là "tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc"; khẳng định sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tự chủ vươn lên bằng nội lực, bằng sức mạnh nội sinh, kiên quyết không để bị động, không phụ thuộc, không bị chi phối, thích ứng linh hoạt, kịp thời, hiệu quả với tình hình thực tiễn, nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia để đưa đất nước không chỉ "đi tiếp" mà "tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc" trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng nhấn mạnh, theo đó, con đường nhanh nhất, ngắn nhất nhưng bền vững và hiệu quả nhất đi tới "tự chủ chiến lược" chính là bằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh gắn với xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, linh hoạt, hiệu quả. Đây là yêu cầu khách quan của quá trình phát triển, là xu thế tất yếu của thời đại, là lựa chọn chiến lược của Đảng ta. Để làm chủ công nghệ chiến lược cũng như xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế sáng tạo… đòi hỏi vai trò nòng cốt, dẫn dắt, tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp, với kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất.

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, việc tổ chức Lễ phát động 2 Phong trào thi đua: "Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh" và "Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước" nhằm chuyển hóa tinh thần và tầm vóc của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thành hành động cụ thể, biến quyết sách thành hiện thực theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và với tinh thần "4 không": "Không lãng phí trong một ngày; không chậm trễ trong một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không để bị động trong một năm".

Đây chính là một tiếng súng "phát lệnh" đánh thức và khơi nguồn khí thế, một hồi "trống hội" vang lên cổ vũ khát vọng hành động; một luồng "sinh khí mới" được thổi bùng mạnh mẽ ngay từ đầu năm mới để mỗi cá nhân, mỗi chủ thể ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm, xác lập rõ hơn mục tiêu, dấn thân quyết liệt hơn bằng hành động, trước sứ mệnh lịch sử lớn lao của cả dân tộc và để Nghị quyết không nằm yên trên giấy mà khẩn trương đi nhanh, đi trực tiếp, đi sâu, đi thẳng, đi thực chất vào thực tiễn, chuyển hóa thành kết quả cụ thể, tạo nên những kỳ tích mới của dân tộc mà Nhân dân chính là trung tâm, là chủ thể được thụ hưởng thành quả từ các phong trào thi đua.

Thủ tướng cho rằng, thi đua luôn là một bản hòa ca, một dòng chảy liên tục trong mạch nguồn vận động của toàn xã hội, của đất nước chúng ta. Mỗi phong trào thi đua đều có sức mạnh riêng, có sứ mệnh riêng, nhưng luôn gắn bó hữu cơ, hòa quyện trong một nhịp điệu chung, một đích đến cuối cùng là hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.

Để bản hòa ca thi đua không chỉ "vang lên" bằng ngôn từ, khẩu hiệu mà phải được "ngân dài" bằng những hành động cụ thể, thiết thực, được "bắt nhịp" bằng những nhiệm vụ trọng tâm khả thi và đầy tính lan tỏa, Thủ tướng đề nghị Phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh" tập trung thực hiện 5 trọng tâm thi đua: (1) Thi đua tạo đột phá trong tư duy, nhận thức và hành động: xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi "xanh - số" là động lực then chốt của tăng trưởng, là nền tảng nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh; là công cụ nâng cao hiệu quả quản trị, năng lực tự chủ quốc gia và bảo đảm quốc phòng an ninh; (2) Thi đua phát triển hạ tầng số, hạ tầng xanh hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, an dân; (3) Thi đua đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong mọi hoạt động và trong hợp tác quốc tế; (4) Thi đua phát triển kinh tế số, xã hội số, Chính phủ số, chính quyền số, công dân số gắn với phong trào "Bình dân học vụ số" và các nền tảng số với mục tiêu "3 an": an ninh, an toàn và an dân; (5) Thi đua chuyển đổi xanh, chống biến đổi khí hậu trong phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Với Phong trào thi đua "Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước", Thủ tướng đề nghị với tinh thần "Doanh nghiệp là trung tâm – Hạ tầng là nền tảng – Thể chế là động lực", tập trung thực hiện 5 trọng tâm thi đua: (1) Thi đua đổi mới tư duy, nhận thức và hành động: từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp, quản trị hiện đại và đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp; (2) Thi đua xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ, toàn diện, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công bằng, minh bạch, bình đẳng; (3) Thi đua xây dựng cộng đồng doanh nghiệp theo hướng "5 hóa": số hóa, xanh hóa, thông minh hóa, tối ưu hóa nguồn lực, hài hòa hóa lợi ích; đồng thời bảo đảm tính cạnh tranh trong khu vực và toàn cầu; (4) Thi đua hỗ trợ doanh nghiệp phát triển (tiếp cận các nguồn lực, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, liên kết, kết nối…); (5) Doanh nghiệp thi đua đổi mới mô hình quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiên phong làm chủ công nghệ, chuyển đổi xanh - số; tự tin hội nhập quốc tế sâu rộng, xác lập vị thế thương hiệu Việt Nam; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh, đội ngũ doanh nhân bản lĩnh, hiện đại, có trách nhiệm và đầy tính nhân văn.

Để "toàn dân đồng lòng quyết tâm, doanh nghiệp tiên phong hành động, thi đua thực chất, hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra", Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện "3 đột phá": (1) Đột phá trong tư duy và nhận thức; (2) Đột phá trong cải cách và kiến tạo phát triển; (3) Đột phá trong thực thi và kết quả hành động; để phong trào thi đua đạt tiêu chí "3 không": (1) Không hình thức, màu mè, khoa trương; (2) Không làm nhất thời, dàn trải, manh mún, "đánh trống bỏ dùi", "đầu voi, đuôi chuột"; (3) Không để lãng phí nguồn lực, "làm thiếu hiệu quả" và "thiếu sự hưởng ứng tham gia của Nhân dân".

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động thực hiện "3 tiên phong": (1) Tiên phong dấn thân, vượt qua giới hạn của chính bản thân mình; (2) Tiên phong phát triển chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; (3) Tiên phong làm giàu chính đáng, đúng pháp luật và nhân văn.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thực hiện tốt "3 phát huy": (1) Phát huy vai trò nòng cốt trong lan tỏa phong trào thi đua sâu rộng trong toàn xã hội; (2) Phát huy vai trò chủ lực trong tổng hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; (3) Phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân và tham gia giám sát các phong trào thi đua đi vào thực chất, hiệu quả.

Mỗi người dân hãy là những "chủ thể" hành động tích cực nhất trong thực hiện "3 thi đua": (1) Thi đua yêu nước, đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; (2) Thi đua học tập, lao động và cống hiến; (3) Thi đua đổi mới sáng tạo, tham gia xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục thực hiện tốt "3 nhiệm vụ": (1) Phát hiện - thông tin - lan tỏa, nhất là những mô hình tốt, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến; (2) Tạo động lực, truyền cảm hứng, khích lệ tinh thần, nhiệt huyết thi đua khởi nghiệp sáng tạo, làm giàu chính đáng, đúng pháp luật của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân; (3) Thúc đẩy đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh - số trong công tác truyền thông, báo chí và toàn xã hội.

Ngay sau buổi Lễ phát động thi đua hôm nay, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị căn cứ tình hình thực tiễn, yêu cầu, nhiệm vụ triển khai 2 Phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hợp, thiết thực với thực tiễn; phân công nhiệm vụ bảo đảm "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả", bảo đảm nguồn lực thực thi, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và quyết tâm cao hơn nữa trong hành động để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

"Phát huy khí thế "Người người thi đua/Ngành ngành thi đua/Ngày ngày thi đua", mỗi cá nhân chính là một "hạt nhân" chính trị nòng cốt "biến thi đua thành động lực, biến quyết tâm thành hành động, biến cống hiến thành hiệu quả, biến mỗi việc làm hằng ngày thành nguồn lực cho chính mình, cho quê hương, đất nước", góp phần đưa đất nước phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội", Người đứng đầu Chính phủ phát biểu.

Các đạo biểu tham dự Lễ phát động - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong không khí "Năm mới… cố gắng thi đua về mọi mặt với tinh thần mới để tranh nhiều thắng lợi mới" như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã căn dặn, thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng tuyên bố phát động 02 Phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh" và "Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước" với tinh thần "Số hóa tạo đà – Xanh hóa lan tỏa – Doanh nghiệp bứt phá – Đất nước vươn xa", thể hiện lòng yêu nước và ý chí quật cường của dân tộc ta.

Ủng hộ mạnh mẽ, cam kết tích cực tham gia các Phong trào

Tại Lễ phát động, đại diện các tỉnh, thành phố, các tập đoàn, doanh nghiệp: UBND thành phố Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Công nghệ CMC, Tập đoàn T&T, Tập đoàn Hùng Nhơn… bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ và cam kết tích cực tham gia, tổ chức các Phong trào bằng hành động thiết thực để phong trào đạt mục tiêu mà Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã đề ra.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nêu rõ, Hà Nội là Thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm kinh tế lớn, văn hóa, khoa học và công nghệ, và đổi mới sáng tạo của cả nước. Truyền thống thi đua yêu nước, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên luôn là động lực quan trọng để Thủ đô hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Quán triệt sâu sắc lời kêu gọi và phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động, Hà Nội xác định phong trào thi đua lần này là động lực trực tiếp thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trở thành trụ cột then chốt của tăng trưởng; thực hiện hiệu quả chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đồng thời, phát triển mạnh mẽ khu vực doanh nghiệp, trong đó kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng, doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò nòng cốt trong lĩnh vực then chốt.

Hưởng ứng phong trào thi đua, thành phố Hà Nội quyết tâm triển khai thực hiện hiệu quả, thực chất phong trào thi đua với tinh thần: Đoàn kết - sáng tạo - quyết liệt - hiệu quả; tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng cấp, từng địa phương.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, thành phố Hà Nội quyết tâm cùng cả nước thực hiện thắng lợi phong trào thi đua; đồng thời cam kết đi đầu, làm mẫu trong tổ chức triển khai, góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua trong phạm vi cả nước. Qua đó, để tiếp tục xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, phát triển xanh, thông minh, bền vững, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển của đất nước.

Ông Đỗ Quang Hiển - Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group cho biết, với vai trò là một doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong các lĩnh vực nền tảng của nền kinh tế, T&T Group xác định rõ trách nhiệm phải tham gia đóng góp thực chất vào các mục tiêu lớn của quốc gia; trong đó, gắn với sự phát triển của doanh nghiệp với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Thời gian qua, T&T Group triển khai chuyển đổi số và chuyển đổi xanh như những trụ cột xuyên suốt trong toàn bộ quản trị điều hành. Trong thực tiễn triển khai, T&T Group đã từng bước cụ thể hóa chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong các lĩnh vực đầu tư trọng điểm như hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng tái tạo.

Hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, với tinh thần "nói ít làm nhiều, hiệu quả thật", T&T cam kết tiếp tục tập trung nguồn lực, quản trị điều hành doanh nghiệp cho đến các dự án đầu tư chiến lược theo định hướng xanh - số - bền vững. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong toàn bộ chuỗi cung ứng, hệ sinh thái hoạt động đầu tư, xây dựng và vận hành khai thác. Cùng với đó, không ngừng nâng cao kỷ luật triển khai, chất lượng quản trị và hiệu quả sử dụng vốn trong các dự án; coi đây là yếu tố then chốt để doanh nghiệp tư nhân tham gia thực chất vào các mục tiêu tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế.

T&T cam kết đồng hành lâu dài cùng Chính phủ và các Bộ, ngành, các địa phương trong việc triển khai các nghị quyết trụ cột; sẵn sàng tham gia các chương trình thí điểm, các mô hình đổi mới sáng tạo trên tinh thần kỷ luật, minh bạch và chịu trách nhiệm đến cùng với những cam kết đã đưa ra, với các kết quả cụ thể và hiệu quả.

"Phong trào thi đua hôm nay là sự khẳng định mạnh mẽ niềm tin của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với khu vực kinh tế tư nhân. Niềm tin đó chỉ được củng cố bằng kết quả cụ thể, bằng những dự án hoàn thành đúng tiến độ, những dòng vốn đi vào đúng địa chỉ và những giá trị bền vững được tạo ra cho nền kinh tế", ông Hiển phát biểu.

Ông Hồ Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Tập đoàn CMC cho biết năm 2025, CMC đã tập trung đầu tư cho công nghệ lõi AI thông qua thành lập Công ty CMC Open AI; xây dựng hạ tầng số, nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua việc đầu tư các trung tâm dữ liệu siêu quy mô và tổ hợp không gian đổi mới sáng tạo của CMC tại Hà Nội; thúc đẩy nghiên cứu các nhiệm vụ quốc gia "Make in Vietnam". Trong dài hạn từ nay đến năm 2030, CMC hướng tới mục tiêu trở thành công ty chuyển đổi AI quy mô toàn cầu.

Ông cho biết, năm 2026, Tập đoàn Công nghệ CMC định hướng tăng tốc chuyển đổi AI, hưởng ứng các phong trào thi đua do Chính phủ phát động và nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong giai đoạn phát triển mới. CMC xác định rõ chương trình hành động của mình trong năm nay gắn chặt với tinh thần của các nghị quyết của Đảng và định hướng phát triển quốc gia, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ chiến lược, thúc đẩy chuyển đổi kép trong phát triển hạ tầng số và hạ tầng dữ liệu…