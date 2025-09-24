“Mỗi người dân Huế hãy là một chiến sĩ thi đua, mỗi cơ quan, đơn vị hãy là một điển hình tiên tiến!”

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Nguyễn Văn Phương

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, ông đánh giá thế nào về những kết quả nổi bật mà phong trào thi đua yêu nước đã đóng góp cho sự phát triển của thành phố Huế?

Giai đoạn 2020 - 2025 là một chặng đường đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa then chốt trong tiến trình phát triển của thành phố Huế. Đối diện với nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động từ đại dịch COVID-19 và biến động kinh tế toàn cầu, phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực quan trọng, thổi bùng tinh thần đoàn kết và cống hiến của cả hệ thống chính trị.

Thi đua gắn liền với những nhiệm vụ trọng tâm. Trong công tác xây dựng Đảng, thi đua học tập và làm theo Bác đã giúp lan tỏa tinh thần nêu gương, tạo chuyển biến về trách nhiệm và đạo đức công vụ. Trong phát triển kinh tế, phong trào “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” đã khuyến khích nhiều doanh nghiệp đổi mới quản trị, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số. Các doanh nghiệp công nghiệp, dệt may, du lịch, dịch vụ không chỉ duy trì sản xuất trong khó khăn mà còn mở rộng thị trường xuất khẩu, góp phần giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Trong văn hóa - xã hội, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu, gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Nhiều mô hình sáng tạo từ cơ sở đã được nhân rộng, như “Ngày Chủ nhật xanh”, “Đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp”. Đặc biệt, sự chung tay của cộng đồng đã tạo nên diện mạo mới cho thành phố, vừa bảo tồn di sản, vừa nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ở lĩnh vực quốc phòng - an ninh, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã củng cố thế trận lòng dân, giữ vững ổn định chính trị. Các phong trào trong lực lượng vũ trang như “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” hay “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” đã trở thành điểm tựa để người dân yên tâm lao động, sản xuất.

Nhờ phát huy sức mạnh tổng hợp từ các phong trào thi đua yêu nước, Huế đã đạt được thành tựu to lớn, bước sang giai đoạn mới với vị thế thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là kết quả của cả quá trình phấn đấu bền bỉ, trong đó thi đua yêu nước chính là động lực bền vững.

Lãnh đạo thành phố Huế chụp ảnh lưu niệm cùng du khách quốc tế tại Đại Nội

Theo ông, điều gì giúp các phong trào thi đua ở Huế thật sự lan tỏa và khơi dậy tinh thần cống hiến trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân?

Điều quan trọng nhất là phong trào thi đua luôn gắn liền với những nhiệm vụ cụ thể, sát thực tiễn. Mỗi phong trào đều được thiết kế với tiêu chí rõ ràng, phù hợp với đặc thù của từng ngành, từng địa phương, đơn vị.

Công tác tuyên truyền, biểu dương điển hình tiên tiến cũng là “chìa khóa” để tạo sự lan tỏa. Thành phố thường xuyên phát hiện, tôn vinh kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, từ cán bộ cơ sở đến công nhân lao động, từ doanh nhân năng động đến nông dân đổi mới sản xuất. Những điển hình ấy vừa là minh chứng sống động, vừa khích lệ cộng đồng cùng nỗ lực.

Ngoài ra, khen thưởng ngày càng thực chất, công bằng và hướng mạnh về cơ sở. Người lao động trực tiếp, những cá nhân lặng lẽ cống hiến đều được vinh danh, giúp phong trào không còn là hình thức mà trở thành nguồn động lực thực sự. Chính vì vậy, thi đua yêu nước đã đi vào chiều sâu, trở thành văn hóa hành động trong đời sống xã hội tại thành phố Huế.

Bước vào nhiệm kỳ mới, trong bối cảnh Huế đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác thi đua sẽ có những đổi mới như thế nào để góp phần đưa Huế phát triển, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới?

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa

Khi Huế ở vị thế mới, thi đua, khen thưởng phải đổi mới mạnh mẽ hơn, không chỉ để động viên tinh thần mà còn để tạo ra cơ chế thúc đẩy phát triển.

Trong giai đoạn tới, phong trào thi đua sẽ tập trung vào những mục tiêu then chốt: Xây dựng Huế trở thành đô thị di sản văn hóa phát triển xanh và bền vững; triển khai có hiệu quả mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp để phục vụ Nhân dân tốt hơn, gần dân hơn và hiệu quả hơn; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số; bảo tồn, phát huy giá trị di sản song hành với phát triển du lịch hiện đại; xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi; nâng cao chất lượng an sinh và phúc lợi xã hội.

Phong trào thi đua sẽ được tổ chức sát thực tiễn, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Các sáng kiến, mô hình từ cơ sở sẽ được khuyến khích và nhân rộng, để thi đua trở thành dòng chảy tự nhiên, gắn bó với cuộc sống hằng ngày. Công tác khen thưởng tiếp tục bảo đảm minh bạch, ưu tiên những người lao động trực tiếp. Thành phố cũng sẽ ứng dụng công nghệ số trong quản lý, theo dõi, đánh giá phong trào thi đua, bảo đảm tính khách quan và kịp thời. Thi đua vì vậy không chỉ là khẩu hiệu mà là môi trường, là động lực nội sinh để Huế phát triển cùng đất nước trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương thăm dây chuyền sản xuất tại khu công nghiệp, động viên phong trào thi đua lao động, sản xuất

Huế lần đầu tiên tham gia Cụm thi đua 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là cơ hội và cũng là áp lực. Thành phố sẽ chuẩn bị như thế nào để khẳng định vị trí, thương hiệu trong cụm thi đua này, thưa ông?

Đây vừa là vinh dự, vừa là thử thách lớn. Sáu thành phố trực thuộc Trung ương đều là những địa phương đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, vì vậy để khẳng định mình, Huế phải đi bằng thế mạnh riêng.

Để khẳng định vị trí, Huế sẽ dựa vào những thế mạnh đặc thù. Đó là di sản văn hóa thế giới, bản sắc đô thị di sản duy nhất ở Việt Nam, thương hiệu “Thành phố Festival”, cùng vị trí trung tâm văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch lớn. Huế sẽ phát huy thế mạnh này bằng cách kết hợp bảo tồn di sản với phát triển sáng tạo, xây dựng phong trào thi đua gắn với chuyển đổi số, phát triển xanh và bền vững.

Song song, thành phố sẽ học hỏi kinh nghiệm từ các đô thị lớn, đồng thời giới thiệu những mô hình riêng có của mình, như: “Ngày Chủ nhật xanh”, “Huế - Kinh đô ẩm thực”, “Huế - Kinh đô áo dài”, hay hệ thống đô thị thông minh. Qua đó, Huế không chỉ khẳng định thương hiệu riêng, mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cụm.

Nhân dịp Đại hội thi đua yêu nước thành phố Huế lần thứ VI năm 2025, ông mong muốn gửi gắm thông điệp gì đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố?

Trước hết, tôi xin gửi lời tri ân đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân thành phố. Chính sự đồng lòng, kiên trì và sáng tạo của mọi người đã góp phần đưa Huế đạt thành quả lịch sử, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là niềm tự hào chung, thành quả chung của tất cả chúng ta.

Trong giai đoạn mới, tôi mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần thi đua yêu nước, biến nó thành động lực để hiện thực hóa khát vọng xây dựng Huế giàu đẹp, văn minh, xanh và bền vững.

Tôi muốn gửi gắm một thông điệp giản dị mà quyết liệt: “Mỗi người dân Huế hãy là một chiến sĩ thi đua, mỗi cơ quan, đơn vị hãy là một điển hình tiên tiến”. Khi tinh thần thi đua được lan tỏa, chúng ta sẽ tạo nên sức mạnh to lớn, đưa Huế tỏa sáng hơn nữa trong kỷ nguyên mới.

Xin cảm ơn ông!