  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 26/01/2026 16:41

Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh dẫn đầu thi đua khối Đảng - Mặt trận Huế

HNN.VN - Chiều 26/1, Khối thi đua các cơ quan của Đảng và Mặt trận thành phố Huế tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025. Tham dự có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thành viên Khối thi đua các cơ quan của Đảng và Mặt trận thành phố.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ngoại giao thực hiện '3 làm tốt' với tinh thần '3 thi đua' trong giai đoạn mớiTiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắngGắn thi đua quyết thắng với thi đua yêu nước, thi đua đột kíchLiên minh Hợp tác xã thành phố tuyên dương các điển hình tiên tiến

Các cơ quan trong Khối thi đua của Đảng và Mặt trận thành phố Huế bàn phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới

Năm 2025, bám sát sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và nhiệm vụ chính trị của thành phố, các đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan của Đảng và Mặt trận đã chủ động triển khai phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Nội dung thi đua được cụ thể hóa theo từng lĩnh vực, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, trưởng khối thi đua tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, gắn với chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời các đối tượng yếu thế. Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả ở khu dân cư được duy trì và nhân rộng, tạo sự lan tỏa tích cực trong Nhân dân.

Cơ quan Đảng ủy UBND thành phố và Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố tập trung tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Đại diện các cơ quan trong Khối phát biểu, thảo luận tại hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2025

Trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng cán bộ, công chức; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của thành phố. Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, bám sát nhiệm vụ chính trị, kịp thời phản ánh các chủ trương, chính sách lớn và các sự kiện quan trọng của thành phố.

Năm 2026, Khối thi đua các cơ quan của Đảng và Mặt trận thành phố Huế xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua theo hướng thực chất, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tuyên truyền, vận động Nhân dân; phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các đơn vị chú trọng cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Trên cơ sở kết quả chấm điểm thi đua năm 2025, hội nghị thống nhất đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND thành phố cho Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh và tặng Bằng khen của UBND thành phố cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế. Việc bình xét được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy định, tạo động lực để các đơn vị tiếp tục nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tin, ảnh: Hải Thuận
 Từ khóa:
Tổng kếtthi đuacác cơ quan Đảng và Mặt trậnHuếthành phố
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giữ hồn Huế qua tranh minh họa

Giữa nhịp sống đương đại ngày càng gấp gáp, Huế vẫn giữ cho mình một khoảng lặng riêng, nơi văn hóa, ký ức và nếp sống chậm rãi đan xen. Với tranh minh họa màu nước, họa sĩ trẻ Lê Thị Ánh Trang (Lê Trang) góp vào dòng chảy ấy một lát cắt tinh tế.

Giữ hồn Huế qua tranh minh họa
Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố luôn đồng hành cùng doanh nghiệp

Chiều 22/1, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 và gặp mặt doanh nghiệp hội viên mừng năm mới Bính Ngọ 2026. TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang dự và chỉ đạo hội nghị.

Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố luôn đồng hành cùng doanh nghiệp
Cắt thận đa nang và ghép thận đồng thời lần đầu tiên tại Việt Nam

Sáng 21/1, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế thông tin, ngày 6/1/2026, Bệnh viện đã ghi dấu mốc đặc biệt của y học Việt Nam khi lần đầu tiên thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ đồng thời hai thận đa nang khổng lồ kết hợp ghép thận trong cùng một lần mổ. Thành công này không chỉ mở ra cơ hội sống mới cho người bệnh suy thận giai đoạn cuối mà còn khẳng định năng lực làm chủ các kỹ thuật ghép tạng chuyên sâu của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam.

Cắt thận đa nang và ghép thận đồng thời lần đầu tiên tại Việt Nam

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top