Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh dẫn đầu thi đua khối Đảng - Mặt trận Huế

Các cơ quan trong Khối thi đua của Đảng và Mặt trận thành phố Huế bàn phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới

Năm 2025, bám sát sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và nhiệm vụ chính trị của thành phố, các đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan của Đảng và Mặt trận đã chủ động triển khai phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Nội dung thi đua được cụ thể hóa theo từng lĩnh vực, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, trưởng khối thi đua tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, gắn với chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời các đối tượng yếu thế. Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả ở khu dân cư được duy trì và nhân rộng, tạo sự lan tỏa tích cực trong Nhân dân.

Cơ quan Đảng ủy UBND thành phố và Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố tập trung tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Đại diện các cơ quan trong Khối phát biểu, thảo luận tại hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2025

Trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng cán bộ, công chức; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của thành phố. Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, bám sát nhiệm vụ chính trị, kịp thời phản ánh các chủ trương, chính sách lớn và các sự kiện quan trọng của thành phố.

Năm 2026, Khối thi đua các cơ quan của Đảng và Mặt trận thành phố Huế xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua theo hướng thực chất, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tuyên truyền, vận động Nhân dân; phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các đơn vị chú trọng cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Trên cơ sở kết quả chấm điểm thi đua năm 2025, hội nghị thống nhất đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND thành phố cho Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh và tặng Bằng khen của UBND thành phố cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế. Việc bình xét được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy định, tạo động lực để các đơn vị tiếp tục nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.