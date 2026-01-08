Thành ủy Huế: Công bố các quyết định về công tác cán bộ

Đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao quyết định chuẩn y, điều động, bổ nhiệm cán bộ

Đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự và chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có các đồng chí UVTV Thành ủy: Phan Xuân Toàn, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Hồ Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Phan Xuân Toàn, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy đã công bố các quyết định của Ban Bí thư và Ban Thường vụ Thành ủy Huế về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, chuẩn y đồng chí Trần Viết Quốc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế, nhiệm kỳ 2025 -2030.

Ban Thường vụ Thành ủy Huế cũng quyết định điều động, bổ nhiệm một số cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý.

Cụ thể, điều động đồng chí Lê Văn Cường, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Bài đến nhận công tác tại Sở Tài chính từ ngày 13/1/2026, để bổ nhiệm chức Phó Giám đốc Sở Tài chính; đồng thời, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Bài, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều động đồng chí Phan Quốc Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài chính đến nhận công tác tại Đảng ủy phường Phú Bài kể từ ngày 13/1/2026; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Bài, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời giới thiệu để HĐND phường Phú Bài bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động đồng chí Đặng Hữu Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân đến nhận công tác tại Đảng ủy phường Hương An từ ngày 13/1/2026; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hương An, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời giới thiệu để HĐND phường Hương An bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu giao nhiệm vụ

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến nhấn mạnh, việc điều động, bổ nhiệm lần này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong công tác cán bộ, nhằm đáp ứng nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn phát triển mới của thành phố. Đồng thời ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của các cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Đồng chí Phạm Đức Tiến yêu cầu trên cương vị công tác mới, các đồng chí được phân công phải phát huy cao nhất trách nhiệm người đứng đầu, nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh ở cơ sở; không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm. Đồng thời, cần đặc biệt coi trọng xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị, xem đây là điều kiện tiên quyết để nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Thành ủy Huế tin tưởng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.

Nhận nhiệm vụ, các đồng chí được điều động, bổ nhiệm bày tỏ sự trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy đã tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, nhanh chóng tiếp cận công việc, giữ vững nguyên tắc, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới của thành phố.