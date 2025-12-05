  • Huế ngày nay Online
Nâng chuẩn đội ngũ nhà giáo

HNN.VN - Ngày 27/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến về các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chính sách, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên ngành giáo dục trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Hội nghị tập trung sơ kết việc thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 1 (2020-2025); đồng thời triển khai Nghị định số 311/2025/NĐ-CP ngày 5/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; triển khai lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo giai đoạn 2 (2026-2030). Một số nội dung chính sách phục vụ triển khai Luật Nhà giáo cũng được tham vấn tại hội nghị.

Theo Bộ GD&ĐT, việc sửa đổi Nghị định 71 nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu chuẩn hóa trình độ đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, phù hợp quy định của Luật Giáo dục 2019 và yêu cầu thực tiễn, tạo hành lang pháp lý thống nhất để địa phương triển khai thuận lợi, đồng thời bảo đảm quyền lợi của giáo viên tham gia đào tạo nâng chuẩn.

Một điểm mới đáng chú ý của Nghị định số 311/2025/NĐ-CP là bỏ phương thức đấu thầu trong đào tạo, nâng trình độ chuẩn giáo viên, chuyển sang giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng. Với những ngành, chuyên ngành không đủ điều kiện mở lớp, giáo viên được chủ động đăng ký dự tuyển tại các cơ sở đào tạo công lập theo quy chế của Bộ GD&ĐT. Nghị định cũng đơn giản hóa quy trình xây dựng kế hoạch, quy định rõ kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 do Bộ GD&ĐT ban hành trước ngày 31/12/2025 và kế hoạch hằng năm do UBND cấp tỉnh ban hành trước ngày 15/12 của năm trước liền kề.

Tại TP. Huế, việc nâng chuẩn đội ngũ nhà giáo được triển khai đồng bộ. Trong năm học 2024 - 2025, Sở GD&ĐT đã tham mưu trình UBND thành phố phê duyệt Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 16/5/2025 về việc thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo cho 397 giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Sở phối hợp với các ban, ngành liên quan tham mưu Đề án “Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thành phố Huế, giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”, làm cơ sở định hướng lâu dài cho công tác chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Tính đến năm 2025, trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn thành phố có 4.695/4.737 người, chiếm tỷ lệ 99,1%, tăng so năm học 2019-2020 là 19,1%, tăng so với kế hoạch là 9,1% (chỉ tiêu của Đề án 33 là 90%). Trong đó, trên chuẩn đào tạo có 3.930/4.737 người, chiếm tỷ lệ 82,9%, tăng so với năm học 2019-2020 là 32,9%.

MINH HIỀN
