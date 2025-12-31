Ban Thường vụ Thành ủy Huế công bố các quyết định về công tác cán bộ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm

Dự và chủ trì hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến. Cùng tham dự có các UVTV Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phan Xuân Toàn; Trưởng ban Tuyên giáo và dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, điều động Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Nguyễn Tài Tuệ đến nhận công tác tại Đảng ủy phường Phong Điền, kể từ ngày 5/1/2026; chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phong Điền nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để HĐND phường Phong Điền bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều động Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Ngọc Phương đến nhận công tác tại Đảng ủy phường Phong Thái, kể từ ngày 5/1/2026; chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phong Thái nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để HĐND phường Phong Thái bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều động Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Thành ủy Lê Hoàng Tùng đến nhận công tác tại Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố, kể từ ngày 5/1/2026, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Ngọc Phương phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến gửi lời chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới; đồng thời nhấn mạnh, việc điều động, bổ nhiệm lần này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đề nghị các đồng chí trong vai trò mới phát huy năng lực, sở trường, bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, kiến thức tích lũy từ quá trình công tác cùng với tập thể cơ quan, đơn vị mới hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

“Các đồng chí nhận nhiệm vụ mới cần khẩn trương tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình, bắt tay ngay vào công việc, không để gián đoạn, chậm trễ. Phải xây dựng được sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương, coi đây là điều kiện tiên quyết để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến nhấn mạnh.

Nhận nhiệm vụ được giao, các đồng chí được điều động, bổ nhiệm bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy; đồng thời ý thức sâu sắc đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn trong bối cảnh thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới. Các đồng chí khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, nhanh chóng tiếp cận thực tiễn ở cơ sở, giữ vững nguyên tắc, phát huy tinh thần nêu gương, gần dân, sát dân; cùng tập thể cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.