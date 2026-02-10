Hơn 220 tình nguyện viên tham gia hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng

Hơn 220 tình nguyện viên tham gia hiến máu

Chương trình thu hút hơn 220 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn. Đợt hiến máu đầu xuân năm nay ghi nhận nhiều gương mặt mới lần đầu tham gia, bên cạnh những cá nhân đã nhiều năm gắn bó với phong trào.

Tiêu biểu là ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Phong Thái, người có 57 lần hiến máu tình nguyện. Ông Hiệp chia sẻ, hiến máu là nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống người bệnh và thể hiện trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. “Mỗi lần trao đi những giọt máu hồng là thêm một cơ hội sống cho bệnh nhân đang cần máu. Đó cũng là cách lan tỏa tình yêu thương và tinh thần tương thân tương ái”, ông Hiệp nói.

Theo ông Trần Công Phước, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Thái, nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị thường tăng cao trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Vì vậy, việc tổ chức lễ hội Xuân hồng đầu năm mang ý nghĩa thiết thực, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ, đồng thời lan tỏa thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”.

Lễ hội Xuân hồng 2026 là một trong những ngày hội hiến máu lớn của phường Phong Thái, qua đó tiếp tục khơi dậy lòng nhân ái, ý thức trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và Nhân dân.