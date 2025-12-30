Công bố quyết định của Ban Bí thư về Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế và Tỉnh ủy Quảng Trị

Trao quyết định Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế và Tỉnh ủy Quảng Trị

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có ông Nguyễn Văn Oanh, Vụ trưởng Vụ Địa bàn V, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương.

Về phía TP. Huế có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài; các UVTV, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Về phía Tỉnh ủy Quảng Trị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Chiến Thắng; các UVTV, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung phát biểu giao nhiệm vụ

Tại hội nghị, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Huế Phan Xuân Toàn đã công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Theo đó, tại Quyết định số 2592-QĐNS/TW, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định đồng chí Phạm Thị Minh Huệ, UVTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Huế thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, UBKT Thành ủy Huế và thôi giữ chức Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị và giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại Quyết định số 2593-QĐNS/TW, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị và thôi giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT Thành ủy Huế và giữ chức Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Phạm Thị Minh Huệ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo hai địa phương đánh giá cao quá trình rèn luyện, trưởng thành, bản lĩnh chính trị và kinh nghiệm thực tiễn của hai đồng chí được điều động, luân chuyển; đồng thời khẳng định đây là sự phân công thể hiện niềm tin của Trung ương, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong giai đoạn hiện nay.

Thay mặt Trung ương, phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh: Công tác kiểm tra, giám sát ngày càng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là trong bối cảnh toàn Đảng đang đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đề nghị trên nhiệm vụ mới, mỗi đồng chí tiếp tục phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát gắn với yêu cầu thực tiễn của từng địa phương. Bí thư Thành ủy Huế cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền hai địa phương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí yên tâm công tác khi nhận nhiệm vụ tại địa bàn mới.

Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Huế phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Thị Minh Huệ bày tỏ vinh dự khi được Ban Bí thư tin tưởng giao trọng trách tại tỉnh Quảng Trị, địa phương giàu truyền thống cách mạng. Đồng chí khẳng định sẽ nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhanh chóng tiếp cận công việc, giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, kế thừa và phát huy những kết quả, kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát công tâm, khách quan, đúng nguyên tắc, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Quảng Trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng chia sẻ, việc điều động cán bộ kiểm tra không phải người địa phương là chủ trương lớn của Bộ Chính trị nhằm tăng cường tính khách quan, minh bạch và hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát. Trên cương vị Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Huế, đồng chí cam kết không ngừng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, cùng tập thể UBKT Thành ủy đổi mới tư duy, phương pháp, chuyển mạnh từ bị động sang chủ động, từ xử lý vi phạm sang phòng ngừa, cảnh báo sớm; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phục vụ các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.