Tết Độc lập đầu tiên của chính quyền địa phương 2 cấp

Dù trong ngày nghỉ lễ, các cán bộ được huy động để kịp thời trao quà Tết Độc lập của Chính phủ cho người dân

Vì Nhân dân phục vụ

Trong những ngày nghỉ lễ, nhiều cán bộ, đoàn viên vẫn gác lại niềm vui riêng, có mặt tại các điểm trao quà Tết Độc lập để kịp thời đem sự quan tâm của Đảng, Nhà nước tới từng gia đình, từng người dân. Không khí ấy vừa trang trọng, vừa ấm áp, như nối liền tinh thần cách mạng năm xưa với khát vọng đổi mới hôm nay.

Ngày 1/9, UBND xã Đan Điền tổ chức trao quà Tết Độc lập cho toàn thể người dân. Với 40.595 khẩu, tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng được phân bổ, mỗi công dân được nhận 100.000 đồng từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ. Việc trao quà được tổ chức linh hoạt: 500 hộ nhận qua tài khoản VNeID, các hộ còn lại nhận trực tiếp tại 20 điểm cấp phát ở thôn, tổ dân cư. Mô hình này vừa công khai, minh bạch, vừa thuận tiện, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng.

Hoạt động được triển khai khẩn trương theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện số 149/CĐ-TTg và Quyết định 2729/QĐ-UBND của UBND TP. Huế. Danh sách thụ hưởng được rà soát kỹ, tránh sai sót; hình thức nhận tiền linh hoạt, qua chuyển khoản hoặc tiền mặt, tạo thuận lợi tối đa cho người dân. “Đây không chỉ là món quà vật chất, mà còn là sự động viên tinh thần, để Tết Độc lập ở xã Đan Điền thực sự trở thành ngày hội trọn vẹn”, ông Lê Ngọc Đức, Bí thư Đảng ủy xã Đan Điền chia sẻ.

Hơn 100 đoàn viên thanh niên phường Hương An được huy động để tham gia hỗ trợ chi trả quà Tết Độc lập cho người dân

Không chỉ Đan Điền, tinh thần ấy còn lan tỏa tại phường Hương An và toàn bộ các xã, phường trên địa bàn thành phố. Trong ngày 1/9 và sáng 2/9, khi mọi người dân hân hoan đi chơi lễ thì toàn bộ hệ thống chính trị của phường được huy động để nhanh chóng chi trả quà Quốc khánh cho người dân tại 5 điểm phát. Hơn 100 đoàn viên thanh niên hỗ trợ từ điền thông tin, sắp xếp chỗ ngồi đến hướng dẫn quy trình nhận tiền. Hoạt động vừa bảo đảm trật tự, an toàn, vừa tiết kiệm thời gian, tạo không khí gắn kết giữa chính quyền, đoàn thể và người dân.

Ông Nguyễn Đình Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hương An cho biết: “Ngay khi tiếp nhận văn bản, phường đã họp, lên phương án triển khai. Từ sáng sớm 1/9, chúng tôi bắt đầu chi trả quà cho người dân, mong quà của Nhà nước đến đúng dịp lễ để bà con cảm nhận rõ sự chăm lo của Đảng, Nhà nước, luôn đồng hành, sẻ chia cùng Nhân dân”.

Bà Trần Thị Phương, 70 tuổi, người dân phường Hương An xúc động khi vừa nhận tiền hỗ trợ: “Tôi vui lắm, không phải vì số tiền nhiều hay ít, mà vì cảm nhận được sự quan tâm. Tết Độc lập giờ không chỉ là ngày lễ, mà còn là dịp để thấy chính quyền gần gũi, lo cho dân, chăm lo từng hộ, từng người. Thấy mấy cháu đoàn viên, cán bộ làm việc cả ngày nghỉ, hướng dẫn chu đáo, bà con ai cũng mừng, cũng ấm lòng”.

Những ngày này, các đường phố rợp bóng cờ

Tại tất cả các xã, phường trên toàn thành phố, không khí Tết Độc lập còn hiện rõ trên từng con phố. Các trụ sở được trang hoàng thêm cờ, phướn; các tuyến đường rực rỡ sắc đỏ sao vàng; nhiều quán xá, hộ kinh doanh cũng chủ động treo cờ Tổ quốc, tạo nên không gian rộn ràng, gợi nhớ tinh thần của những ngày mùa Thu lịch sử. Sự chuẩn bị chu đáo ấy không chỉ tô điểm cho diện mạo đô thị, mà còn góp phần gắn kết cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần yêu nước trong mỗi người dân.

Khẳng định khí thế mới

Từ khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành, nhiều cán bộ ở cơ sở đều chung nhận định: Công việc nhiều hơn, trách nhiệm lớn hơn nhưng gần dân, sát dân, thiết thực hơn. “Tinh thần mới, khát vọng mới chính là động lực để chúng tôi vượt qua khó khăn, phục vụ người dân tốt hơn,” Bí thư Đảng ủy xã Lộc An Nguyễn Ngọc Anh nhấn mạnh.

Huế là địa phương được đánh giá đi đầu triển khai mô hình chính quyền 2 cấp. Qua 2 tháng vận hành, thành phố giữ vững “top” đầu toàn quốc về nhiệm vụ hoàn thành. Các phường, xã chủ động, linh hoạt trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, xử lý công việc thuộc thẩm quyền, rút ngắn thời gian phục vụ người dân và doanh nghiệp. Nhiều địa phương mạnh dạn đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù, tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân cùng quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo thành phố đã tạo nên khí thế mới, thúc đẩy đổi mới, chuyển mình mạnh mẽ. Mô hình chính quyền 2 cấp không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Quan trọng hơn, điều đó buộc các cấp lãnh đạo phải đổi mới tư duy, quán triệt nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm,” trao quyền mạnh hơn cho cơ sở, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về sự chủ động, linh hoạt, tinh thần phục vụ trong đội ngũ cán bộ.

Một không khí mới, tươi vui trên khắp mọi nẻo đường của thành phố

Tại buổi gặp mặt các thế hệ Đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 27/8 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, việc tổ chức lại bộ máy theo Nghị quyết 18 của Trung ương không chỉ là cải cách hành chính đơn thuần mà là bước đột phá chiến lược, tạo nền tảng cho một kỷ nguyên phát triển mới. Sau 2 tháng vận hành, guồng máy 3 cấp - đặc biệt là cấp xã đã hoạt động đồng bộ, thông suốt, phục vụ người dân nhanh hơn, thuận tiện hơn; mối liên hệ giữa Trung ương, tỉnh, xã đang dần hoàn thiện, hình thành chỉnh thể hành chính khoa học, hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá, việc sắp xếp bộ máy tinh gọn đã tiết kiệm ngân sách, tài sản, thời gian cho Nhà nước; quan trọng hơn, còn tạo không gian, cơ hội, thế và lực mới cho phát triển. Cách tổ chức mới rõ người, rõ việc, phân công, phân cấp, phân quyền minh bạch, giúp việc quản trị xã hội thông minh, cải cách hành chính sâu rộng, bám sát thực tế, nâng cao chất lượng phục vụ. Nhiều vấn đề lớn, khó được bàn bạc dân chủ, thống nhất cao, thể hiện tinh thần “nói đi đôi với làm”, được cán bộ, đảng viên, Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Tết Độc lập đầu tiên với mô hình chính quyền mới vì thế không chỉ là dịp để trao quà, mà còn là minh chứng cho một tinh thần đổi mới đang lan tỏa, tạo niềm tin vững chắc vào một chặng đường phát triển mới, vì mục tiêu cao nhất: Nhân dân được phục vụ tốt hơn, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.