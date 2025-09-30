  • Huế ngày nay Online
Đoàn công tác của Bộ Nội vụ:

Làm việc với phường An Cựu về việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

HNN.VN - Sáng 1/10, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do ông Bùi Sỹ Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Người có công, làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại phường An Cựu về việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng công tác phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Điều chỉnh dự toán ngân sách theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấpPhân loại rác thải tại nguồn theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp Linh hoạt trong triển khai hoạt động của Mặt trận Tổ quốc gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấpThách thức mới trong công tác vệ sinh môi trườngHue-S đồng hành cùng chính quyền địa phương 2 cấp

Ông Bùi Sỹ Tuấn ghi nhận nỗ lực của phường An Cựu trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp 

Tham dự buổi làm việc có bà Hoàng Thị Như Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Cựu; lãnh đạo một số sở, ban, ngành TP. Huế và các phòng, ban chuyên môn của phường.

Tại buổi làm việc, bà Hoàng Thị Như Thanh báo cáo tình hình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại phường và nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Đồng thời khẳng định, phường sẽ tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, đẩy mạnh chuyển đổi số, lắp đặt hệ thống camera phủ khắp địa bàn, xây dựng các mô hình tự quản nhằm phát huy hiệu quả của mô hình chính quyền 2 cấp.

Phường An Cựu kiến nghị Sở Nội vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên sâu về nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, trưởng và phó các phòng, ban chuyên môn để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.

Đoàn công tác đã giải thích rõ chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công và Trung tâm Phục vụ hành chính công; đồng thời chia sẻ, tháo gỡ một số vướng mắc của phường trong thời gian qua.

Kết luận buổi làm việc, ông Bùi Sỹ Tuấn ghi nhận nỗ lực của phường An Cựu trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời nhấn mạnh, phường cần phát huy tính chủ động, linh hoạt hơn trong triển khai. Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp các khó khăn, kiến nghị để báo cáo Trung ương, từng bước tháo gỡ. Bộ cũng sẽ nghiên cứu, đề xuất xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, bảo đảm nguyên tắc phân cấp, phân quyền theo luật định, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tin, ảnh: MINH KHUÊ
