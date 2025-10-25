Bà Phạm Thị Thanh Trà là nữ Phó Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Việt Nam

Bà Phạm Thị Thanh Trà, nữ Phó Thủ tướng đầu tiên của Việt Nam. (Ảnh: Văn Điệp)

Ngày 25/10, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết bằng hình thức điện tử thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Phạm Thị Thanh Trà, kết quả như sau: có 430 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 90,72% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 429 đại biểu tán thành (bằng 90,51% tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội).

Tiểu sử bà Phạm Thị Thanh Trà:

- Họ và tên khai sinh: Phạm Thị Thanh Trà

- Tên gọi khác: Không

- Ngày tháng năm sinh: 21/01/1964

- Quê quán: xã Nam Yên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (nay là xã Vạn An, tỉnh Nghệ An).

- Ngày vào Đảng: 12/6/1993

- Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn:

+ Giáo dục phổ thông: 10/10

+ Học hàm, học vị cao nhất: Cử nhân sư phạm, Thạc sĩ Quản lý Giáo dục.

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhì và nhiều Huân, Huy chương, Bằng khen.

- Kỷ luật: Không

Tóm tắt quá trình công tác

- Từ 09/1985-08/1987: Giáo viên Trường Trung tâm thực hành huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

- Từ 09/1987-10/1997: Cán bộ chỉ đạo chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

- Từ 11/1997-11/1999: Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

- Từ 12/1999-11/2000: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

- Từ 11/2000-01/2002: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái.

- Từ 02/2002-01/2006: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (từ tháng 10/2005), Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái.

- Từ 02/2006-03/2008: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái.

- Từ 04/2008-04/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái.

- Từ 04/2011-05/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Từ 06/2014-04/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

- Từ 04/2015-09/2016: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (tháng 01/2016).

- Từ 10/2016-01/2017: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Yên Bái.

- Từ 02/2017-09/2020: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Yên Bái.

- Từ 10/2020-04/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (tháng 01/2021).

- Từ 04/2021-01/2025: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Đại biểu Quốc hội khóa XV.

- Từ 01/2025 đến nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chính phủ hiện do Thủ tướng Phạm Minh Chính đứng đầu, với 9 Phó thủ tướng gồm các ông Nguyễn Hòa Bình (Phó thủ tướng Thường trực), Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính, Hồ Quốc Dũng và bà Phạm Thị Thanh Trà./.