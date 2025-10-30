Ngô Viết Phú - người Huế đầu tiên trở thành Tổng trọng tài VMMAF. Ảnh: NVCC

Gia tài “đồ sộ”

Câu chuyện bắt đầu từ ngày 19/12/2021. Thời điểm này, tại TP. Hồ Chí Minh diễn ra Cúp võ thuật tổng hợp (MMA) Việt Nam 2021 do VMMAF tổ chức. Đây là giải đấu MMA chuyên nghiệp đầu tiên được công nhận chính thức dưới sự quản lý của Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch). Lúc ấy, trên sàn đấu MMA, người ta chỉ thấy một trọng tài với phong thái chuyên nghiệp cùng gương mặt “lỳ đòn” còn hơn võ sĩ, chứ ít ai biết, đây là lần đầu tiên, Ngô Viết Phú - trọng tài MMA đến từ Huế chính thức hiện diện trong lồng bát giác với vai trò “cầm cân nảy mực”.

Để có vị trí trọng tài chính thức ở giải đấu chuyên nghiệp trên, trước đó, Ngô Viết Phú đã phải vượt qua 2 khóa đào tạo nghiêm ngặt của VMMAF cùng với hàng trăm học viên và được các chuyên gia kiểm tra kỹ năng xử lý tình huống trực tiếp trên sàn đấu.

Hỏi lần đầu chính thức được đứng trong lồng bát giác có áp lực không? Phú với nụ cười cùng giọng nói trái ngược vẻ “hầm hố” bên ngoài: em thấy bình thường. Lý do “bình thường” là bởi, trước khi đến với MMA, Ngô Viết Phú là HLV thể lực của bộ môn bắn cung TP. Huế, 15 năm là VĐV tuyển Karate thành phố, 5 năm trọng tài Karate, đang sở hữu đai tím Jujitsu, là HLV kiêm trọng tài các bộ môn BJJ, Muay Thái, Kickboxing, Boxing. Nên với “gia tài” như vậy, việc thấy “bình thường” dù là lần đầu tiên đảm nhận vai trò trọng tài MMA cũng là điều dễ hiểu.

“Trọng tài MMA không chỉ hiểu luật mà phải từng là võ sĩ, từng cảm nhận được sức mạnh và tốc độ trên sàn đấu. Đồng thời, bản thân phải tinh thông nhiều môn võ, tích lũy nhiều kinh nghiệm trong thực chiến thì mới có thể phán đoán chuẩn xác từng tình huống. Bên cạnh đó, một giải đấu chuyên nghiệp không chỉ đến từ võ sĩ giỏi, mà còn từ hệ thống chấm điểm minh bạch và công bằng. Đây là nền tảng cho sự phát triển lâu dài của MMA Việt Nam trên đấu trường quốc tế”, Phú chia sẻ.

Cũng nhờ kinh nghiệm được tích lũy từ “gia tài” đồ sộ của mình, kể từ khi trở thành trọng tài chính thức môn MMA, Ngô Viết Phú đã điều khiển các trận đấu không mắc bất kỳ lỗi nào. “MMA đòi hỏi người cầm còi phải cực kỳ tập trung. Mỗi động tác, mỗi đòn tung ra đều có thể thay đổi cục diện chỉ trong vài giây, thậm chí chỉ trong một khoảnh khắc chớp mắt”, Phú nói.

Khẳng định bản lĩnh

Trong hệ thống của VMMAF chỉ có 1 Tổng trọng tài duy nhất. Hiểu nôm na, vị trí này có quyền điều phối các trọng tài ở từng giải đấu, và quyết định chuyên môn cuối cùng thuộc về Tổng trọng tài. Chính vì vậy, đây cũng là vị trí mà các trọng tài MMA đều cố gắng phấn đấu.

Để trở thành Tổng trọng tài, bản thân mỗi trọng tài phải hội đủ các yếu tố: Được đào tạo bài bản ở các khóa tập huấn trong nước và nước ngoài; nắm vững chuyên môn; có bản lĩnh, tâm lý vững vàng và có chính kiến khi điều hành trận đấu; thiết lập được uy tín ở các giải đấu, sự kiện lớn…

Thực tế cho thấy, ở nhiều giải MMA trong nước, không ít trọng tài đã mắc lỗi khi điều hành trận đấu. Đơn cử như năm 2023, do mắc sai sót trong nhận định kết quả (xác định không có tiêu cực) giữa Trần Ngọc Lượng và Robson De Oliveira Soares ở giải Lion Championship, VMMAF đã kỷ luật 3 trọng tài là Ngô Quốc Thắng, Trần Trung Nghĩa (dừng công tác trọng tài tới hết mùa giải) và Nguyễn Đăng Khoa (dừng công tác trọng tài trong 3 sự kiện thi đấu tiếp theo).

Tuy nhiên, cũng ở giải đấu này, Ngô Viết Phú luôn thể hiện được kinh nghiệm và bản lĩnh của mình qua từng trận đấu mà anh làm trọng tài. Trong đó, tình huống được giới chuyên môn nhắc đến nhiều nhất là trận đấu giữa “Độc cô cầu bại Muay Thái” Nguyễn Trần Duy Nhất với Lê Văn Tuần - một võ sĩ trẻ đang lên.

Nhập cuộc, trái ngược với dự đoán, Lê Văn Tuần lại là võ sĩ liên tục chiếm ưu thế và thường xuyên cho Nguyễn Trần Duy Nhất “ăn hành” khi có thời điểm tung ra gần 50 đòn liên tiếp vào Duy Nhất. Và trong một lần dính đòn siết cổ từ phía sau và vào rất sâu của Lê Văn Tuần, nhìn bên ngoài, nhiều người sẽ nghĩ Duy Nhất đã bất tỉnh, nhưng bằng con mắt “nhà nghề”, sau khi quan sát, Ngô Viết Phú đã đến chạm nhẹ và đưa ra khẩu lệnh “Are you ok?”. Lúc này, Duy Nhất nhanh chóng đưa dấu hiệu bản thân vẫn ổn, trận đấu có thể tiếp tục. Sau tình huống này, Duy Nhất ngược dòng thành công khi knock out Lê Văn Tuần.

“Nói thì đơn giản, nhưng pha chạm nhẹ của Phú thể hiện tính chuyên nghiệp và trình độ chuyên môn rất cao. Trong tình huống đó, nếu chưa từng tập qua Jujitsu, rất khó để nhìn ra Duy Nhất vẫn đủ điều kiện để tiếp tục thi đấu” - HLV tuyển Jujitsu Việt Nam và tuyển Jujitsu Huế Chu Minh Tuấn khẳng định.

Tất nhiên, trận đấu giữa Nguyễn Trần Duy Nhất và Lê Văn Tuần là một trong nhiều trận đấu mà Phú làm trọng tài. Không chỉ dừng lại ở mức độ tròn vai, với những pha xử lý tình huống chính xác, thể hiện bản lĩnh và sự chuyên nghiệp, Ngô Viết Phú đã gầy dựng được niềm tin, uy tín vững chắc từ giới chuyên môn, đồng nghiệp, võ sĩ và cả khán giả, để rồi đến năm 2025, Ngô Viết Phú được công nhận và trở thành Tổng trọng tài VMMAF - “quả ngọt” cho những nỗ lực sau thời gian đến với MMA.